Oranje mag handen dichtknijpen met remise tegen Ecuador

In het Khalifa International-stadion van Al Rayyan liep Sifan Hassan in 2019 naar twee gouden medailles op het WK atletiek. In dezelfde arena bleek dat de gedroomde wereldtitel voor de Nederlandse voetballers nog heel ver weg is. Oranje kwam tegen het fysiek sterke Ecuador in de tweede helft nauwelijks meer aan voetballen toe en moest genoegen nemen met een gelijkspel.

De Zuid-Amerikaanse ploeg voorkwam dat Nederland zich al plaatste voor de tweede ronde. Dat moet dan dinsdag gebeuren, tegen het feitelijk al uitgeschakelde en zwakke Qatar. Bovenaan eindigen in groep A is van belang, om de winnaar van poule B in de achtste finales te ontlopen. Dat zou immers weleens Engeland kunnen worden. In dat geval wordt de volgende tegenstander van Nederland, volgend week, Iran, de VS of Wales.

Flink aan het elftal gesleuteld

Niet omdat hij goed speelde, maar Cody Gakpo toonde opnieuw aan dat hij belangrijk is geworden voor het Nederlands elftal. De PSV-aanvaller had maandag al een groot aandeel in de 2-0 zege op Senegal toen hij Oranje in de slotfase een bevrijdend doelpunt bezorgde. Tegen Ecuador had hij maar zes minuten nodig om zijn efficiëntie te laten zien. Na een verkeerde terugspeelbal van Caicedo was Davy Klaassen alert, waarna Gakpo vrij kon uithalen. Dat kan hij met zijn linkerbeen net zo goed en zuiver als met zijn rechter. Doelman Hernan Galindez hoorde de bal alleen maar naast zich suizen: 1-0.

Daarmee was meteen een sterke reeks van Ecuador beëindigd. De Zuid-Amerikanen hadden hiervoor in zeven interlands op rij geen tegendoelpunt gekregen, met overigens wel zwakkere tegenstanders. Van Gaal had Ecuador vooraf geprezen om de strakke tactische organisatie en ‘gewiekste spelers’.

Het plan van Oranje was erop aangepast. Achter gesloten deuren bleek Van Gaal de afgelopen dagen behoorlijk aan zijn elftal te hebben gesleuteld. Dat was niet onverwacht. Tegen Senegal was het aanvalsspel immers veel te stroperig geweest, met veel balverlies. Op drie plaatsen had hij zijn basis gewijzigd. In het centrale verdedigingsblok achterin had Matthijs de Ligt aan de rechterkant plaats moeten maken voor Jurriën Timber. Dat leek een verbetering, totdat de Ajacied aan het einde van de eerste helft en bij de 1-1 verdedigend in de fout ging.

Matige Memphis

Ook het middenveld had Van Gaal een andere invulling gegeven. Teun Koopmeiners kon in zijn gedachten meer stabiliteit brengen dan Steven Berghuis. Voorin was spits Vincent Janssen uit het elftal gehaald. Davy Klaassen verving hem, als aanvallende middenvelder. Cody Gakpo moest als spits voor diepgang zorgen, naast – de alweer teleurstellende – Steven Bergwijn. Na rust was Memphis zijn zeer matige vervanger.

In het eerste half uur controleerde Nederland nog vrij probleemloos de wedstrijd. Voor de attractiviteitsprijs gaat Van Gaal ook in Qatar niet, hij speelt vooral op resultaat. En Oranje slaagde er aardig in Ecuador te ontregelen. Zelf kwam het – opnieuw – tot weinig goed voetbal. Dumfries had op rechts weer vaak ruzie met de bal en ook Frenkie de Jong, de spelverdeler van wie bijna alle ideeën moeten komen, maakte fouten.

Langzaam kantelde de wedstrijd. Een goed schot van Enner Valencia na ruim een half uur was al een eerste indicatie. Andries Noppert had er een goed antwoord op. De Fries had er weinig schuld aan dat hij kort voor rust toch werd gepasseerd. Na een hoekschop werd de bal door Estupinan in het doel gewerkt, maar Porozo stond toen buitenspel: afgekeurd.

Nathan Aké stond te slapen

In de tweede helft werd snel duidelijk dat deze ingreep van de Var het heilige vuur bij Ecuador had laten ontbranden. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Timber verloor een duel op het middenveld waarna er veel fout ging. Noppert had een aardige reactie op een schot van Estupinan, alleen, hij liet de bal los. Omdat Nathan Aké stond te slapen kon Valencia de 1-1 binnenschieten.

In de fase daarna dreigde Oranje tegen de stevige fysieke krachten uit de Andes het onderspit te gaan delven. Noppert had geluk dat een vlammend schot van Plata op de lat belandde. Nederland kon er, ondanks het inbrengen van Berghuis en later Weghorst, geen enkel gevaar tegenover stellen. Het bleef onder Van Gaal wel weer ongeslagen, maar tevreden zijn over zijn zeventiende interland sinds zijn aanstelling vorig jaar zomer was onmogelijk.

