Oranje kon tegen Kroatië eigenlijk weinig meer dan vechten

Bondscoach Ronald Koeman zei het wat omfloerst, maar de aandachtige luisteraar hoorde in zijn woorden een gat. Eentje dat woensdag in de halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië (2-4 verlies na verlenging) veel groter was dan op papier het geval leek. De lijst van Koemans observaties na 120 minuten voetbal: te weinig killerinstinct, gebrek aan slim- of sluwheid door onervarenheid, geen effectief plan B, ‘niet goed’ uit de kleedkamer komen, dekkingsfouten, (nog) geen ingeslepen automatismen. Zijn ploeg had gewoon weinig aanspraak gemaakt op een finale, hoewel Nederland er volgens Koeman wel een gevecht van maakte.

Tien jaar ouder, maar conditioneel sterker

Dat is inderdaad wat een verlenging tegen de nummer drie van de wereld suggereert, door Oranje afgedwongen in de allerlaatste seconde. Nederland werd niet weggespeeld, wel afgetroefd. Zeker toen bleek dat de Kroatische zuurstoftank gevulder was dan die van Oranje. “Er waren een aantal jongens die er doorheen zaten”, zag Koeman. Frenkie de Jong (26) liep met de tong op zijn schoenen terwijl directe tegenstander Luka Modric (37) in de verlenging over hem heen denderde. Modric was niet de enige. Koeman legde de nadruk op de lengte van het seizoen, wat echter ook voor de Kroaten gold. De Jong zelf vond Oranje overigens ‘fysiek prima in orde’.

Een slijtageslag had voorkomen kunnen worden met doortastender spel, maar Oranje ontbeerde ‘killerinstinct’, vond Koeman. Het wegvallen van Memphis Depay bracht een aanvalsprobleem aan het licht. Koeman vond Cody Gakpo in de punt goed spelen, maar feit is dat hij vooral opviel in zijn eigen strafschopgebied met een veroorzaakte penalty. Invaller Wout Weghorst bracht geen verrassingseffect. Ook toptalent Xavi Simons en opstomende rechtsback Denzel Dumfries werden eenvoudig geneutraliseerd.

Sluit het systeem van Koeman, een alternatieve vorm van 4-3-3, wel genoeg aan bij het spelersmateriaal? Gakpo speelt bij Liverpool soms ook in de spits, maar in een iets ander systeem. Dumfries is bij Inter belangrijk in een vijfmansverdediging, net als middenvelder Teun Koopmeiners bij Atalanta. Hij is in Italië een rijzende ster, maar laat al sinds zijn interlanddebuut drie jaar geleden geen onuitwisbare indruk achter. Keeper Justin Bijlow is belangrijk bij Feyenoord, maar incasseerde in zijn eerste interland in anderhalf jaar een houdbare treffer. Daardoor lijkt ook de keeperskwestie verre van opgelost.

Geslepenheid

Het verschil in niveau tussen spelers bij hun club en Oranje is niet het enige structurele probleem. Dat is ook herkennen wat het winnen van belangrijke wedstrijden vereist. “Ze hebben heel vaak op de grond gelegen terwijl er niets aan de hand was”, zei Koeman over de geslepen Kroaten. “En de scheids floot. Daar zijn ze heel ervaren en slim in. Dat zijn de momenten die uiteindelijk het wedstrijdverloop bepalen.” Toen Modric de hand van Gakpo op zijn schouder voelde, liet hij zich direct vallen. De benutte penalty bleek een kantelpunt.

Wat Oranje ook niet hielp: bepalende spelers namen de leiding niet. De Jong speelde met weinig durf, zoals wel vaker het geval is. Aanvoerder Virgil van Dijk kreeg van Koeman na de oorwassing tegen Frankrijk kritiek dat hij niet kort genoeg dekte. Bij de 2-1 van Kroatië was Mario Pasalic eerder bij de bal dan Van Dijk. Dat zag Koeman nu ook. In 120 minuten blokte hij geen enkel schot en onderschepte de aanvoerder slechts één bal.

Waren er ook aanknopingspunten? Oranje was competitiever dan in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Het spel van Donyell Malen was hoopvol. Met zijn openingsgoal zette hij zijn goede vorm door. Mats Wieffer lijkt na zijn stormachtige entree bij Feyenoord ook een basisplaats bij Oranje te verdienen. Gisteren was hij uitblinker aan Nederlandse zijde. “Er is nog veel werk aan de winkel”, zei Wieffer. Dat maakt de troostfinale zondag toch iets om serieus te nemen, hoewel Koeman liet doorschemeren dat niet iedereen daarnaar uitkijkt.

Lees ook:

Oude meester Modrić snijdt Nederland pas af naar finale Nations League

Nederland is na verlenging uitgeschakeld in de halve finale van de Nations League. Onder leiding van uitblinker Luka Modrić waren de Kroaten nét iets veerkrachtiger.