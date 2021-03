Oranje komt alsnog met statement over Qatar. De Ligt: ‘Wij vinden het ook een lastige situatie’

In navolging van de nationale elftallen van Noorwegen en Duitsland eerder deze week zal het Nederlands elftal zaterdag ook aandacht vragen voor de slechte mensenrechtensituatie in Qatar. In dat land wordt volgend jaar het WK voetbal gehouden. Verdediger Matthijs de Ligt vertelde vrijdag op een persconferentie in Zeist dat de spelers donderdag onderling hebben besloten om met een actie te komen. Hoe precies wilde hij nog niet zeggen.

“We zullen iets doen. We spreken er al heel lang over. Het is best een gevoelig onderwerp. Wij hebben ook duidelijk onze mening, wij vinden ook heel lastige situatie, met de arbeidsrechten daar”, vertelde De Ligt die tegen Letland zijn 25ste interland speelt.

Groepsapp van Oranje

Volgens De Ligt is er in de groepsapp van Oranje over gecommuniceerd en is het in de spelersraad besproken. “Wij krijgen ook de geluiden dat het leeft in de media. Dan ga je praten en discussiëren en neem je gezamenlijk een beslissing, over wat het beste is om te doen.” Bondscoach Frank de Boer voegde eraan toe: “Laten we hopen dat het goed overkomt.”

Eerder deze week liet aanvoerder Georginio Wijnaldum het bij de verklaring dat de spelersgroep zich aansluit bij het officiële standpunt van de KNVB dat een boycot niet wenselijk is maar dat er in overleg met andere bonden zou worden bekeken wat Oranje kon doen. Memphis Depay zei vrijdag in Trouw nog dat het thema niet echt leeft bij hem en veel andere topvoetballers.

Statement van Noren en Duitsers

De Noren en de Duitsers grepen in tegenstelling tot Nederland woensdag in Turkije hun eerste interland in de WK-kwalificatie wel aan om een statement richting Qatar te maken met ‘human rights’ op de shirts. Volgens de KNVB vonden de spelers een thuiswedstrijd voor (beperkt) publiek een beter moment.

Bij de bouw van stadions en andere voorzieningen van het WK van 2022 zijn de afgelopen tien jaar veel doden gevallen. De mensonterende werk- en leefomstandigheden voor de honderdduizenden arbeidsmigranten zouden daar een grote rol in hebben gespeeld. Amnesty International toonde zich dinsdag teleurgesteld over de ‘halfslachtige’ verklaringen van Wijnaldum en bondscoach Frank de Boer. Amnesty had Oranje eerder opgeroepen de druk op de Fifa op te voeren om meer eisen aan de Qatarese overheid te stellen. De Noorse bondscoach Stale Solbakken deed dinsdag wel al een oproep aan de Fifa.

Aandacht

Desgevraagd zei De Boer over de kritiek van Amnesty: “Ik heb juist gelezen dat ze willen dat daar we daar wel spelen, nu toch stadions daar staan, om zo aandacht te trekken voor wat daar mis is. Moet je het WK boycotten? Nu niet meer. Ik denk dat de taak van de Fifa is om de krachten te bundelen en statements te maken. Dat is niet aan mij, maar aan de bonden en Fifa. Daar kan ik niks over zeggen.”

