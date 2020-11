Oranje knokt zich tegen Polen naar overwinning zonder waarde

In de laatste interland van het jaar kreeg bondscoach Frank de Boer opnieuw een waarheidsgetrouwe indruk van het Nederlands elftal. In Polen werd een matige eerste helft gecompenseerd met een acceptabele ver­toning na rust (1-2).

De overwinning was echter niet genoeg voor groepswinst in de Nations League. Omdat Italië woensdag op bezoek bij Bosnië en Herzegovina met 0-2 won, plaatsen de Italianen zich voor de Final Four, het eind­toernooi van de Nations League.

De Boer kreeg in het Slaski-stadion te Chorzów, in het zuiden van Polen, andermaal onder ogen welke beperkingen zijn elftal op dit moment nog heeft – tekortkomingen waarvan het de vraag mag zijn of ze komende ­zomer, op het EK, al verholpen zullen zijn. Daarvoor is de ploeg nog te jong, te onervaren. De Boer doet, in lijn met zijn voorganger Koeman, wat hij moet doen in zo’n situatie: zijn elftal wapenen met de beperkte middelen die hij heeft. Waarbij hij ook nog eens rekening moet en wil houden met de overvolle speelkalender.

Lange sprint

Defensief oogde het, net als af­gelopen zondag tegen Bosnië en Herzegovina (3-1), kwetsbaar bij Oranje, al was er dit keer een tegenstander van net iets meer gewicht, eentje die wel raad wist met de geboden kansen. Al na vijf minuten was het raak. Hateboer verspeelde de bal aan Jozwiak, die Klaassen aftroefde in een lange sprint en vervolgens via de binnenkant van de paal doel trof: 1-0.

Hateboer was een van de ‘frisse benen’ in het elftal, wat De Boer vooraf, de volle agenda indachtig, al had aangekondigd. Van Aanholt, Malen en Stengs mochten eveneens in de basis starten, wat ten koste ging van ­Dumfries, Wijndal, Luuk de Jong en Berghuis.

Maar in dit Nederlands elftal, waar het niveau van de internationals dicht bij elkaar ligt, maken dergelijke mutaties weinig verschil, zo bleek tegen Polen. Oranje drong wel aan en kreeg mogelijkheden via Wijnaldum, Klaassen en Malen, maar ook Polen kon ­gevaarlijk worden. Placheta kreeg zelfs een vrije doortocht, maar hij mikte uiteindelijk op de paal.

Geen waterdichte indruk

Daarnaast roept ook het potentieel van sommige spelers vragen op. Druistig en eendimensionaal zijn de beoogde backs Wijndal (20) en Dumfries (24), die geheel conform hun leeftijd nog fouten maken; fouten die op een EK vroeg of laat worden afgestraft. En wie staan er straks centraal in de verdediging om die missers te compenseren? De Ligt en Van Dijk, beiden herstellende van blessures, of een gelegenheidsduo met De Vrij en Blind? Dat tweetal liet ook tegen ­Polen weer geen waterdichte indruk achter.

Een stuk stabieler is het middenveld, dat tegen Polen bestond uit Frenkie de Jong, Wijnaldum en Klaassen. Aan de bal domineerden zij, waarmee ze voor de nodige aanvoer richting de aanval zorgden. Maar ook in offensieve zin zijn er nog te veel vraagtekens bij Oranje. Memphis, dit keer gestart als spits, was opnieuw ijverig, maar voor de doelmond niet dreigend genoeg. Ook Malen (PSV) en Stengs (AZ) konden weinig imponeren.

Een strafschop, een kwartier voor tijd, liet het duel kantelen. Kort nadat De Boer aanvallend had gewisseld – Berghuis kwam voor Stengs, Van de Beek voor Klaassen en Wijndal voor de tegenvallende Van Aanholt – werd Wijnaldum naar de grond gebracht door Bednarek, waarna Memphis ­onberispelijk raak schoot vanaf elf meter: 1-1. Wijnaldum kopte Oranje even later naar winst uit een gave ­corner van Berghuis.

Zo eindigde Oranje als tweede in de Nations League-groep, achter winnaar Italië. En dat is een juiste afspiegeling van waar Oranje nu staat. ­Toplanden als Spanje, Frankrijk, ­Portugal en Italië zijn nu nog te sterk voor dit Nederland. “We kunnen ons wel meten met toplanden”, stelde De Boer op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Polen, “maar dan moet wel alles kloppen”.

Met die waarheid sloot Oranje het interlandjaar 2020 af.

