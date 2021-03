Oranje kan vrolijk publiek in Arena slechts twee keer laten juichen

Eindelijk weer gejuich uit duizenden kelen bij een wedstrijd van Oranje. Aanmoedigend gezang galmde door de Johan Cruijff Arena, met af en toe een spreekkoortje voor bankzitter Donny van de Beek, en een voorzichtig Hup Holland Hup. De vijfduizend uitgelaten toeschouwers die in het kader van een Fieldlab-experiment waren toegelaten tot het stadion beleefden de eerste interland van Oranje met publiek sinds 19 november 2019 als een feestje dat niet kon mislukken.

Daarvoor was Letland in deze tweede WK-kwalificatiewedstrijd na de sof woensdag tegen Turkije een dankbare figurant. Tegen de Baltische voetbaldwerg speelde Nederland gretig en in een hoog tempo, wat de hele wedstrijd tot een zee van kansen leidde. Oranje noteerde uiteindelijk niet minder dan 35 doelpogingen. Maar vlot scoren blijkt onder bondscoach Frank de Boer al sinds zijn aanstelling best lastig. Alleen Steven Berghuis en Luuk de Jong wisten twee van de vele kansen te verzilveren, terwijl het doelsaldo volgens de Fifa-regels belangrijk is. Dat kan straks na het puntentotaal bepalen wie de nummer één van de poule wordt, en zich daarmee plaatst voor het WK in Qatar. Voorlopig leidt Turkije, dat zaterdag ook in Noorwegen won, de dans in poule G.

Voor de aftrap in Amsterdam vroeg het Nederlands elftal zoals aangekondigd aandacht voor de situatie in Qatar. Dat gebeurde wel met een algemene tekst op speciale zwarte shirts die de internationals over hun oranje shirts droegen. ‘Football Supports Change’ (‘het voetbal steunt veranderingen’), stond er naast een embleem dat geïnspireerd was op een vredessymbool. Georginio Wijnaldum droeg een aanvoerdersband met dezelfde tekst.

“Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk”, liet de KNVB voor de wedstrijd in een verklaring over de actie weten.

Na het eerste fluitsignaal van de Francaise Stéphanie Frappart - de eerste vrouw ooit die een wedstrijd van het Nederlands elftal leidde - toonde Oranje zich geïnspireerd om na Turkije iets recht te zetten en het publiek te vermaken. Het leidde weer eens tot een voetbalsfeer, met gejuich en gejoel, iets waar de topvoetballers na het langdurig spelen in lege en stille stadions ook naar hadden verlangd.

Een deel van de vijfduizend toeschouwers bij Nederland-Letland. De interland valt onder een reeks van proefevenementen waarbij Fieldlab onderzoekt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Beeld ANP

Bondscoach Frank de Boer had zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2). Denzel Dumfries nam als rechtsback de plaats in van Kenny Tete, op het middenveld had Klaassen de voorkeur gekregen boven Marten de Roon en Luuk de Jong begon in de basis als centrumspits waardoor Donyell Malen op de bank.

Het eenrichtingsverkeer naar het Letse doel leidde tot veel kansen. Memphis Depay, die vanaf de linkerflank vaak naar binnentrok, kreeg de bal ondanks vele pogingen echter maar niet achter keeper Roberts Ozols. De lichaamstaal van Depay sprak boekdelen toen hij in de slotfase werd gewisseld. Teleurgesteld dat hij niet had gescoord schopte hij een bidon omver.

Ook Davy Klaassen dook heel vaak op in het Letse zestienmetergebied maar slaagde er evenmin in om te scoren. De Ajacied kopte in de eerste helft op de lat en kreeg na de rust de bal in een scrimmage niet voorbij Ozols gefrommeld. De stormloop van Oranje kon aanvankelijk ook bij schoten van Luuk de Jong en Steven Berghuis niet in doelpunten worden omgezet.

Een onderschepping van de bal door Depay op het middenveld vormde in de 32ste minuut uiteindelijk de aanzet tot de 1-0. Frenkie de Jong sprintte de diepte en via Klaassen kwam de bal bij Berghuis. De Feyenoorder trok naar binnen en krulde op de voor hem bekende wijze de bal in de verre hoek achter Ozols. Berghuis’ eerste Oranje-doelpunt in zijn 23e interland leidde tot gebalde vuisten van opluchting bij bondscoach Frank de Boer aan de zijlijn.

In de tweede helft bleef Letland soms met kunst- en vliegwerk lange tijd verschoond van tegendoelpunten. Uiteindelijk wist Luuk de Jong de bal in de 69ste minuut uit een hoekschop koppend in het Letse doel te krijgen. Invaller Van de Beek liet het daarna na de score op te voeren, maar evengoed had Letland ook zomaar voor een pijnlijke tegentreffer kunnen zorgen. De invaller Savalnieks een riante kans liggen en Jaunzems, een andere invaller, raakte zelfs de paal naast Tim Krul.

