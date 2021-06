Liveblog EK voetbal

Oranje is tevreden, maar weet dat het nog veel beter moet

Marten de Roon en de Oekraïense voetballer Oleksandr Zubkov in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Welkom in het liveblog rond het Europees Kampioenschap voetbal, waarin we u op de hoogte houden van alle hoofd- en bijzaken rondom het voetbaltoernooi dat vrijdag is begonnen. Naast dit liveblog vindt u ook alle artikelen, wedstrijdverslagen, reportages en interviews terug op deze pagina.