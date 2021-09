Oranje is ook onder Van Gaal nog lang geen hoogvlieger: 1-1 in Oslo

Zouden de gedachten van Louis van Gaal ergens in de eerste helft even terug zijn gegaan naar die desastreuze dag in Dublin, gisteren exact twintig jaar geleden? Op 1 september 2001 verloor het Nederlands elftal toen ook onder bondscoach Louis van Gaal met 1-0 van Ierland. Het betekende uitschakeling voor het WK.

In het Ullevaal Stadion van Oslo leek het derde tijdperk onder Van Gaal zeker een kwartier weer die kant op te gaan. Nederland was met 1-0 achter gekomen tegen Noorwegen, een ploeg die net zo modaal is als Ierland in 2001 was. Met dezelfde wapens als toen werd het Oranje van Van Gaal succesvol bestreden: een compacte maar simpele verdedigende strategie, met veel strijd, fysieke kracht en loopvermogen. Ierland had Jason McAteer, Noorwegen speculeerde op de excellente spits voorin, Erling Haaland.

Die sloeg toe toen Memphis Depay zich de bal had laten afsnoepen, waarna die voor de voeten van de ster van Borussia Dortmund viel. Cody Gakpo, die voor het eerst een basisplaats had in het nationaal team, verzuimde mee te lopen bij de buitenspelval. Dat buitenkansje liet Haaland zich niet ontglippen.

Louis van Gaal vond Louis van Gaal de beste optie

In zijn dug-out nam Van Gaal eens een slok van zijn flesje water. Hij had de afgelopen weken laten weten het volstrekt logisch te vinden dat de KNVB bij hem had aangeklopt. Louis van Gaal vond Louis van Gaal de beste optie om op het EK drastisch ontspoorde Nederlands elftal snel weer op de rails te krijgen, teneinde de route naar het omstreden WK in Qatar veilig te stellen.

In Oslo had hij weer de ‘kriebels’ gevoeld. Zijn verende, parmantige tred met kaarsrechte rug is onveranderd, al is zijn pas door het klimmen van de jaren wat minder soepel geworden. Een karatetrap zit er op zijn zeventigste niet meer in. Goed geluimd stak hij voor de wedstrijd een duim op naar de camera van de NOS. Hij had er zin in, zijn eerste wedstrijd als coach sinds de Engelse FA Cup-finale in 2016 met Manchester United. Nee, in die vijf jaar waren zijn visie en aanpak niet veranderd; hij blijft overtuigd van zijn gelijk.

Wel benoemde hij bij het begin van dit nieuwe avontuur de risico’s. Hij was een ‘procescoach’ die tijd nodig heeft om een team te smeden, en die tijd was er dit keer niet. Daarom ook had hij de wens van de spelers gehonoreerd om met een klassiek strijdplan, in een 4-3-3-formatie, te beginnen tegen Noorwegen. Ook al vindt hij het 5-3-2-concept misschien wel beter passen.

Dat zelfs Van Gaal geen wonderdokter is die per direct het juiste medicijn toedient, bleek gisteravond. Aan de hartstocht en strijdvaardigheid lag het niet bij Nederland; die kwam zeker in de tweede helft bovendrijven. Maar uiteindelijk miste Nederland de creativiteit en de kwaliteiten om de rode Noorse muur te slopen.

Oranje domineerde nagenoeg de hele wedstrijd, maar dat deed de Noren niet veel

Oranje, nog altijd twaalfde op de Fifa-ranking, was door de nummer 43 van de wereld veroordeeld tot een vechtwedstrijd. Oranje domineerde nagenoeg de hele wedstrijd maar daar hadden de Noren niet zo veel problemen mee. Behalve wat waterkansjes, vooral van Gakpo, leverde het aanvankelijk niet op. Sterker, Haaland had al in de derde minuut een waarschuwing afgegeven toen hij in de rug van Virgil van Dijk ontsnapte. Na een kwartier doemde de spits alleen op voor Justin Bijlow. De debuterende Feyenoorddoelman kwam toen nog als winnaar uit de bus. Amper vijf minuten later kon hij de bal slechts nakijken toen Haaland profiteerde van de omissie van Gakpo.

Davy Klaassen verjoeg in de 35ste minuut de flashbacks van Dublin 2001. Op aangeven van Georginio Wijnaldum frommelde hij de gelijkmaker achter doelman Hansen. Klaassen en Wijnaldum vormden de twee vooruitgeschoven posten op het middenveld, De Jong fungeerde achter hen als spelmaker. Zonder echte controleur gaf Nederland daardoor regelmatig veel ruimte weg. Omdat ook rechtsback Timber regelmatig mee opstoomde, werd het heel offensief, en heel kwetsbaar. Onnodig liep Daley Blind al vroeg geel op toen hij aan de rem moest trekken. De Ajax-verdediger is daardoor zaterdag tegen Montenegro geschorst.

Van Gaal hield Steven Berghuis in de kleedkamer achter en bracht de snellere Donyell Malen. Gakpo verhuisde naar de rechterflank. Nederland pinde de Noren vast met zes puur aanvallend ingestelde spelers. Er was veel dreiging, ook schoten uit de tweede lijn van Depay, Wijnaldum en Malen, echt uitgespeelde kansen waren er weinig. De beste mogelijkheid was nota bene voor Haaland. In een snelle uitbraak raakte hij de paal.

Het beste nieuws voor Oranje kwam na afloop. Omdat Turkije gelijk speelde tegen Montenegro (2-2) blijft Nederland tweede in poule G, één punt achter de Turken. Oranje heeft alles nog in eigen hand. “Dat helpt wel. Maar we mogen nu niets meer verliezen”, zei Van Dijk.

Lees ook:

Louis van Gaal lanceert een nieuw principe, maar ontkomt niet aan concessies

Onder Louis van Gaal staat het Nederlands elftal voor een belangrijk drieluik richting WK in Qatar. Vanaf maandag gaat hij vooral duidelijkheid scheppen bij de spelers. ‘Dat was de algemene klacht.’