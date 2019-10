Oranje is na de veldslagen in Italië een welkome onderbreking voor Matthijs de Ligt

Kleine oogjes, bleek gezicht. Matthijs de Ligt (20) meldde zich maandagmiddag ietwat vermoeid in Zeist, waar het Nederlands elftal zich deze week voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (donderdag) en Wit-Rusland (zondag).

De reden van De Ligts vermoeidheid? Een nieuwe krachtmeting in de Italiaanse competitie, waar Juventus sinds zondagavond weer koploper is nadat het afrekende met naaste concurrent Internazionale (1-2). “Het was een slagveld”, vertelt De Ligt, die afgelopen zomer voor ruim zeventig miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Juventus. “Een wedstrijd met een hoge intensiteit, waarin je alles uit jezelf moest halen.”

Oranje voelt als een dankbare onderbreking. Wat de lessen zijn van drie maanden voetballen in Italië? De Ligt denkt even na, aan de rand van het trainingsveld. “De belangrijkste les is dat vertrouwen als speler heel belangrijk is”, meent hij. “In het begin merkte ik: ik was nieuw, de ‘grote aankoop’ en dan denk je: ik wil geen fouten maken. Maar dat is juist hetgeen wat je niet moet doen, want zo heb ik nog nooit gespeeld. Ik denk dat dat me in de eerste weken een beetje dwars zat.”

In het diepe gegooid

Bij de vorige interlandperiode, begin vorige maand, had De Ligt slechts één competitiewedstrijd in de benen bij Juventus; een valse start tegen Napoli (4-3), waar de verdediger bij alle tegendoelpunten betrokken was. “Ik denk dat ik hier nu wel anders sta”, vindt De Ligt. Inmiddels is hij zeven wedstrijden verder met Juventus, waar hij eerste keuze is sinds de blessure van collega Chiellini.

Juventus-trainer Sarri stelde afgelopen weekend nog dat hij De Ligt eigenlijk te snel moet brengen. “Dat begrijp ik wel”, knikt De Ligt instemmend. “Elke speler die bij een nieuwe club komt moet even de tijd krijgen om zich te kunnen settelen in het team. Met Chiellini en Bonucci hadden we twee centrale verdedigers die de laatste jaren tot de top behoren. Het idee was om mij rustig in te passen, maar dat is iets anders gelopen. Natuurlijk is het fijn dat ik speel, maar je wordt wel meteen in het diepe gegooid. Dat is voor mij een hele uitdaging.” Vervolgens, met pretoogjes: “Maar dat is ook precies wat ik zocht.”

De Ligt geeft een voorbeeld om zijn woorden kracht bij te zetten. “Een van de mindere ploegen in de competitie, Brescia, heeft Balotelli (oud-international van Italië, red.) in de spits lopen. Dat is even wat anders dan in de eredivisie. Elke wedstrijd sta je óf tegen een beer van een kerel óf tegen iemand die snel en technisch vaardig is. Je krijgt elke week een nieuwe uitdaging. Ik ben in een competitie terechtgekomen waar je het elke keer weer moet laten zien. Daar moet ik nog aan wennen, al merk ik wel dat het beter gaat.”

Al die commentaren zijn alleen maar complimenten

De Ligt voelt het ook aan de trainingen bij Juventus, die wezenlijk anders zijn dan bij Ajax. “Het is veel meer tactisch”, ervaart hij. “Hoe gaan we tegenstanders bestrijden? Bij Ajax is alles toch meer op techniek gericht.” Ook merkt De Ligt dat er in Italië wat anders van een verdediger gevraagd wordt dan in Nederland. “De ‘nul’ houden is het allerbelangrijkste”, benadrukt hij. “Er wordt altijd gedaan alsof het in Italië het belangrijkste is om alleen de spits uit te schakelen, maar dat is niet meer de realiteit van nu. In de hele wereld is het voetballende aspect ook belangrijk geworden. Dat is daar niets anders. Bonucci en ik zijn toch ook verdedigers die aan de bal iets kunnen.”

Maar een verdediger die de middenlijn over dribbelt, zoals in de eredivisie vaak gebeurt, dat hebben ze liever niet in Italië. Oranje-bondscoach Koeman meent dat De Ligt, ondanks alle kritieken, zowel bij Juventus als Oranje laat zien dat hij een hoog niveau kan halen. Al die meningen, al die commentaren. Soms lijkt de wereld wel eens te vergeten dat De Ligt nog maar net twintig jaar is en zich nog volop kan en moet ontwikkelen. De Ligt, geconfronteerd met die observatie, lacht voorzichtig: “Ik denk dat dat alleen maar een compliment is.”

