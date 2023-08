Oranje-hockeyteams beginnen EK met riante zeges, maar het was ‘lauw loene’

Dat de top van het Europese hockey nog altijd smal is, is bij de eerste wedstrijden op het EK in Mönchengladbach meteen weer bewezen. De toplanden winnen met grote cijfers. Ook de twee Oranje-teams deden dat zaterdagmiddag. Niet omdat ze voor de goed gevulde tribunes zelf zo geweldig speelden, wel omdat de tegenstand schrikbarend mager was.

De Nederlandse vrouwen hadden vrijwel niets te duchten van Spanje. Bondscoach Paul van Ass wist dat al van tevoren en had daarom minimaal vijf doelpunten geëist. En die kwamen er. Yibbi Jansen toonde waarom ze zo’n gevreesd strafcornerkanon is. De speelster van SCHC pushte drie keer raak. “Een kwestie van veel oefenen”, zei Jansen na afloop. Ze prees Pien Dicke en Freeke Moes die de ballen perfect aangaven. “Het ritme bij de corner is goed, dat is belangrijk. Als de ballen hard zijn, heb ik meer tijd om te pushen.”

Oranje dwong Spanje steeds terug en kwam nog voor de rust op een comfortabele 4-0 voorsprong. In de tweede helft sloop de gemakzucht erin. Volgens Van Ass moet het allemaal ‘veel beter'. “Op de een of andere manier was het bewegingsritme veel te laag. In de eerste twintig minuten kregen we nog wel veel kansen, maar we hebben er te veel nodig om te scoren. Onze druk was lauw loene", zo gebruikte de coach een term uit het kaarten.

Mannen kwamen stroef op gang

Mannenbondscoach Jeroen Delmee was later op de zaterdagmiddag meer te spreken over zijn ploeg, al kon ook hij niet al te veel conclusies trekken uit de 6-0 overwinning op Frankrijk. Dat land, waar Delmee nog een paar jaar bondscoach was, was op alle fronten veel te zwak om het Oranje moeilijk te maken.

Nederland kwam stroef op gang maar hoefde niet tot het uiterste te gaan om het krachtsverschil in de score tot uitdrukking te brengen. Terrance Pieters, Duco Telgenkamp en Koen Bijen waren effectief in de cirkel en vonden elk twee keer het hout achter de Franse keeper. Minpuntje was dat de zes strafcorners geen enkele treffer opleverden.

Telgenkamp, net 21 geworden, debuteert op een groot toernooi. Dat doet hij met de nodige bravoure. “Het is mijn tijd”, zei hij vooraf bij de NOS. De aanvaller van Kampong wil dat alle verdedigers in het hockey bang voor hem worden. Met 14 veldgoals in de hoofdklasse maakte hij afgelopen seizoen al nationaal furore. Tijdens de Pro League in juni en juli dwong hij zijn definitieve selectie af. Delmee vindt het wel mooi dat Telgenkamp zijn ‘streken’ heeft. “Dat heb ik liever dan jongens die altijd in het gareel lopen.”

Bovendien is Telgenkamp zeer doelgericht. Zo gauw hij ook maar enigszins een schietkans ruikt, schiet Telgenkamp op goal. Met zijn twee treffers liep de teller op tot zes. “We startten wat roestig op, maar vanaf het tweede kwart zag je onze klasse bovenkomen", zei Telgenkamp na afloop. Delmee vond het ‘een typische eerste wedstrijd'. “We begonnen nerveus, maar 6-0 is goed, misschien nog wat aan de magere kant. Gaandeweg gingen we wat vrijer spelen, met meer ritme, en vonden we de openingen en de kansjes. Ik haal hier wel positieve dingen uit voor de kraker tegen Duitsland.”

De tweede wedstrijd in de poule tegen gastland en wereldkampioen wordt maandag om 18.00 uur gespeeld.

