Oranje heerste over België zoals het in decennia niet heeft gedaan

Je zou ze met de criteriums na de Tour de France kunnen vergelijken, deze wedstrijden in de Nations League. Het Belgische publiek ging er vrijdagavond in Brussel eens goed voor zitten; dit was een kans om de uitgezworven vedetten als Kevin Debruyne en Romelu Lukaku nog eens live in actie te zien. Het werd echter een afknapper. De 42.000 mensen in het Koning Boudewijn stadion floten na ruim negentig minuten vooral van afkeuring op hun vingers.

Hun helden waren te moe of zijn simpelweg niet goed genoeg meer. Ze werden op een zeldzame nederlaag getrakteerd. Al is het maar Nations League, dat commerciële gedrocht van de Uefa, het kwam toch aan, met een riante 1-4 afgedroogd worden in een prestigeduel met de noorderburen.

Oranje was feller, frisser en gebrand op een goede pot

Het Nederlands elftal was simpelweg feller, oogde veel frisser en was veel meer gebrand op een goede pot dan de Rode Duivels. Zeker na het vroege uitvallen van spits Romelu Lukaku was de angel er wel uit bij de Belgen en heerste Nederland in Brussel zoals het dat in decennia niet had gedaan.

Qua productiviteit, mentaliteit en gretigheid kon bondscoach Louis van Gaal dik tevreden zijn. Nederland hield bijna de nul, dankzij een paar goede reddingen van de teruggekeerde Jasper Cillessen én de VAR die een streep haalde door een treffer van Castagne. Uiteindelijk scoorde invaller Batshuayi toch nog een Belgisch eretreffer. Het zal Van Gaal niet deren. Hij kon ook voldaan zijn over de uitvoering van zijn tactisch plan. Dat systeem is er vooral op gericht om snel grip op de tegenstander te krijgen. En dat lukte tegen België moeiteloos, vooral door het zwakke verweer van een elftal dat over de top lijkt.

Depay passeer Kluivert op ranglijst

Uitgerekend twee internationals die het afgelopen half jaar bij hun club weinig speelden, en in hun hoofd en lichaam nog heel fris zijn, hadden een grote rol in het doelpuntenfestijn. De zeer ijverige Steven Bergwijn, vaak bankzitter bij Tottenham Hotspur, schoot Nederland in de 41ste minuut verdiend op voorsprong. Daarmee onderstreepte Bergwijn zijn nieuwe status als scherpschutter in Oranje. Hij scoorde al voor de vijfde keer in vier opeenvolgende interlands. Memphis Depay, veelal invaller bij Barcelona, werkte zich verder omhoog op de eeuwige topscorerslijst van Oranje. Door zijn twee treffers (de 0-2 en 0-4) staat hij nu op 41, waarmee hij Patrick Kluivert voorbij is. Alleen Klaas-Jan Huntelaar (42) en Robin van Persie (50) staan nog boven Depay.

Van Gaal zag dat het goed was

De bewijsdrang bij het Nederlands elftal was vrijdagavond vele malen groter dan bij de thuisploeg. Van Gaal zag dus dat het goed was. In de aanloop naar deze cyclus in de Nations League had hij duidelijk gemaakt dat niemand zeker is van zijn plaats en selectie en dat heilige huisjes niet bestaan. Alsof iedereen extra zijn best wilde doen voor Van Gaal wist Nederland volop te profiteren van het gebrek aan scherpte en snelheid bij België.

Met zijn opstelling gaf Van Gaal ook weer een vingerwijzing welke kant hij richting het WK op wil. Zo kreeg Nathan Aké een kans rechts in het centrum; in de eerste 26 minuten had hij in elk geval Lukaku aardig in zijn zak. Jurriën Timber en dus niet Stefan de Vrij stond aan de andere kant naast Virgil van Dijk. Denzel Dumfries en Daley Blind blijven voorlopig de eerste keuze op de vleugels. Met een doelpunt liet de offensieve ‘wingback’ Dumfries zien dat hij vanuit die rol gevaarlijk kan blijven. Ook Blind was in de eerste helft met een schot dicht bij een doelpunt. Op het middenveld greep naast loper Davy Klaassen en ‘het brein’ Frenkie de Jong vooral Steven Berghuis zijn kans. Met een schitterende dieptepass op Depay kon de 0-2 grotendeels op het conto van Berghuis worden geschreven. Ook bij de 0-3 van Dumfries kwam de assist van de Ajacied.

Zo won Nederland dik van de Belgen, voor het eerst na een kwart eeuw. Na de 3-1 op 6 september 1997 in de Kuip volgden acht gelijke spelen en nederlagen. Dat illustreert dat België het vaak superieure Nederland voorbij was gestreefd. Maar de ‘gouden’ generatie van het afgelopen decennium, die overigens nooit een grote prijs won, lijkt op haar laatste benen te lopen.

Dat geldt niet voor Debruyne, die volgens Van Gaal dit jaar de Gouden Bal voor de beste speler van de wereld verdient - maar hij maakte vrijdagavond de indruk met het hoofd al een beetje op het strand op pakweg Ibiza te zijn. Ook Lukaku is nog altijd een topspits, maar kampte met een blessure. Maar wat de denken van de Belgische achterhoede? Daar zullen de Rode Duivels nooit wereldkampioen mee worden. De ene veteraan - Alderweireld - speelt tegenwoordig niet voor niets in de zandbak in Qatar, de andere dikke dertiger - Vertonghen- is veel te traag. En Boyota is te kwetsbaar.

Het regende daardoor slordigheden in de opbouw bij België. Het enige wat Oranje vooral voor rust verweten kon worden is dat het daar te weinig profiteerde en veel kansen onbenut liet. Dat werd na rust ruimschoots goedgemaakt.

