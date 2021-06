Oranje heeft voorlopig geen positiviteitsgoeroe nodig

Met een hersteltraining op het veld in de Zeister bossen, voorlopig het basiskamp van het Nederlands elftal, begon maandag de laatste fase van de voorbereiding op het Europees kampioenschap. Matthijs de Ligt en Donny van de Beek trainden door wat klachten niet mee. Voor de rest leeft deze selectie goed geluimd toe naar de eerste poulewedstrijd tegen Oekraïne, aanstaande zondag. Bij deze spelersgroep hoeft voorlopig geen positiviteitsgoeroe op bezoek te komen. Dat bleek wel na de wedstrijd tegen Georgië. Spelers en coach hadden vooral een ‘goed gevoel’. Ze zijn ‘klaar voor het EK’.

Het optimisme deed wel wat wenkbrauwen fronsen. Was de uitslag (3-0 tegen de nummer 91 van de wereld) dan een opkikkertje? Of had het bij vlagen iets betere spel in de tweede helft houvast geboden? De realiteit was dat er vooral heel veel misging bij Oranje. Zelfs deze modale opponent, met spelers die hun brood op bescheiden niveau verdienen, was in staat diverse kansen af te dwingen.

Dramatisch is dat overigens allemaal niet. Het zijn maar oefenwedstrijden en die blijken al decennia lang geringe voorspellende waarde te hebben voor prestaties op het eindtoernooi. Een slechte generale leidde in 1988 tot de titel. Omgekeerd liep het in 2012 van een leien dakje tot het EK begon en faliekant mislukte.

Het gezapige beeld van de lieve vrede

Het spel en de uitslagen van oefenwedstrijden mogen dus gerelativeerd worden, maar zonder belang zijn de potjes niet. Ze bieden aanknopingspunten voor coaches en spelers om zaken te verbeteren. Voorwaarde is dan wel dat er genoeg zelfkritisch vermogen is en daar lopen de spelers niet van over. Ook De Boer sprak zondagavond vooral over de vooruitgang die was geboekt tegenover de wanvertoning tegen Schotland. Wout Weghorst sprak van ‘een goede wedstrijd’ en Memphis Depay vond dat Oranje ‘tevreden’ mocht zijn.

Misschien zijn het boodschappen voor de bühne en stormt het intern af en toe wel, zoals het hoort in topsport. In dat opzicht was er zondag, tijdens de beroerde eerste helft, een hoopgevend momentje. Daley Blind en Georginio Wijnaldum voerden in woord en gebaar een felle discussie nadat de armetierige Georgiërs weer voor gevaar hadden gezorgd. Het incident doorbrak het gezapige beeld van de lieve vrede. Of De Boer boosheid in de kleedkamer laat zien, is onbekend. Naar buiten toe straalt hij vooral de vriendelijke man uit die het liefst tussen zijn spelers staat en veel naar hen luistert.

De Boer gelooft in het harmoniemodel en een hechte onderlinge band, en daar hoort in zijn ogen positivisme bij. Maar de 112-voudig international zal zelf toch echt wel hebben gezien dat het voetbal tegen Georgië heel erg mager was? Dat hij, in welk systeem dan ook, genoeg zwakke plekken in zijn elftal heeft, spelers die simpelweg geen top zijn? Dumfries, Wijndal, Weghorst en De Roon worden bij hun clubs zeer gewaardeerd, maar hebben hun beperkingen. Achterin is Blind de beste opbouwer, maar zondag werd hij er door een Georgiër nog eens genadeloos op zijn gebrek aan snelheid gewezen.

Zoals in het pre-coronatijdperk

Natuurlijk, Nederland heeft ook De Ligt, De Vrij, Wijnaldum, Depay en Frenkie de Jong maar op het EK hebben veel landen spelers van minimaal hetzelfde kaliber. De Boer zet daarom vooral in op de kracht van het collectief. Met geloof, hoop en ‘focus’ moet Oranje boven zichzelf uit gaan stijgen. Daar passen in deze fase geen vingers op zere plekken bij. In weerwil van enquêtes onder het Nederlandse volk die op een gering vertrouwen wijzen, stelde Depay in Enschede verheugd vast dat het publiek veel steun had gegeven. Dat besef nam hij mee terug naar de Zeister bubbel. “Nederland staat achter ons.”

Het kan ook zijn dat de fans gewoon vrolijk waren omdat ze weer eens uitgedost bij elkaar in een stadion mochten zitten. Voor wie het door zijn oogharen bekeek, leek het zelfs bijna weer als in het pre-coronatijdperk, toen Ronald Koeman nog de baas was.

Consternatie om spelersshirt In de aanloop naar het EK voetbal is ophef ontstaan over het spelerstenue van Oekraïne, dat aanstaande zondag in Amsterdam tegen van het Nederlands elftal speelt. De bond heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk. Op de gele of blauwe shirts zijn de contouren van Oekraïne in kleine stipjes afgebeeld, inclusief de gebieden die Rusland beschouwt als Russisch grondgebied. De presentatie van het shirt via Facebook leidde tot woedende Russische reacties. Een parlementslid noemde het “een politieke provocatie”. Op het shirt staan ook Oekraïense strijdkreten.

