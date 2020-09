Oranje heeft gezag en corrigerend vermogen nodig

Voor aanvang van Nederland-Italië (0-1) werden de geluiden sterker dat Dwight Lodeweges misschien maar gewoon moet aanblijven als bondscoach. Hij kan doorgaan als de personificatie van waar het Nederlands elftal de laatste jaren naar terugging, de norm van normaal doen. Lodeweges, een aimabele zestiger met vriendelijke ogen achter een hoornen bril, is een liefhebber die voetbal ademt en bij voorkeur een trainingspak draagt.

De geboren Canadees was als trainer een globetrotter, werkte van Japan tot Abu Dhabi, maar nam met net zo veel plezier tussendoor jeugdspelers of zelfs de amateurs van het Harderwijkse VVOG onder handen. Wars van dikdoenerij reageerde hij afgelopen week soms met onderkoelde humor op het circus dat is uitgebarsten rond de opvolging van Ronald Koeman. Hij geniet een breed draagvlak onder de spelers, die net als collega-trainers zijn vakmanschap en karakter prijzen.

Het loopwonder van Liverpool

De voorzichtige geluiden dat hij aan het roer moet blijven, zijn na het zeer zwakke optreden tegen Italië weer snel verstomd. Het lot van een interim-coach is dat hij weinig kansen krijgt en bij zijn examen van maandag zijn serieuze vraagtekens te plaatsen. Met de keuze voor Van de Beek op ‘tien’ verbande hij Wijnaldum naar de rechterflank, terwijl het loopwonder van Liverpool de laatste jaren bij Oranje achter en om Depay heen voor veel gevaar en doelpunten zorgde. Door de keuze van Lodeweges maandag kwam noch Wijnaldum noch Van de Beek – mede door diens geringe wedstrijdritme – uit de verf. Omdat ook De Roon te weinig steun bood aan de kwetsbare rechterkant van Nederland, kon Italië vanaf de aftrap ongehinderd de zwakke plek van Oranje blijven opzoeken. De spelers liepen veel te ver uit elkaar om grip te krijgen op het soms swingende Italië.

‘Wat zij doen streven wij na’

Lodeweges greep pas in de rust in, terwijl hij in de lege en stille Johan Cruijff Arena zijn spelers toch eenvoudig had kunnen bereiken. Ook de internationals in het veld waren niet in staat de tactische omissies snel te corrigeren, wat nog eens illustreerde dat dit Nederlands elftal nog lang niet zo ver is als de resultaten in het tijdperk-Koeman deden geloven. Lodeweges erkende dat indirect ook in zijn analyse na afloop. “Italië behoort tot de topvier van de wereld. Wat zij doen, streven wij na.”

Ook onder Koeman werd Nederland soms weggespeeld, bijvoorbeeld door Duitsland. Dat werd destijds in de uitslag regelmatig gecamoufleerd. Lodeweges had niet het geluk dat een verdwaalde bal er in de slotfase nog invloog. Het bleef bij 0-1. Bij de volgende interland, op 7 oktober tegen Mexico, zal hij zonder morren weer gewoon assistent zijn, van een nieuwe bondscoach. Dat zal iemand moeten zijn die het gezag heeft deze hechte spelersgroep desnoods rücksichtslos te corrigeren en die wars van reputaties pijnlijke besluiten durft te nemen. In dat opzicht was de workshop modern, dynamisch voetbal die Italië gaf voor de nieuwe bondscoach stiekem misschien wel een welkome.

