Oranje-fan Harry vindt ophef over zijn gratis reis naar WK Qatar ‘een beetje hypocriet’

Eind september kreeg de Rotterdamse Oranje-fan Paul Hirschel een mailtje. Of hij samen met zijn vriendin Caroline Dessing gratis naar het WK voetbal in Qatar wilde? Vliegtickets, hotel- en verblijfkosten zouden worden vergoed. Daarnaast lagen er toegangskaarten klaar voor de openingswedstrijd van het WK.

“Best verleidelijk”, bekent Hirschel. “Je voelt je gevleid, omdat je kennelijk tot een select groepje van vijftig prominente Oranje-supporters behoort.” Al snel protesteerde zijn geweten. “Mijn eerste reactie was: nee, dat gaan we niet doen. We willen geen uithangbord of reclamezuil zijn voor de staat Qatar.”

Klikken

Toen Dessing later de gedragscode las, bleek dat er ook een tegenprestatie gevraagd werd. Zo moesten ze positieve berichten posten op sociale media en klikken over mensen die negatieve geluiden over het WK in Qatar verspreiden. Dessing: “Dat wilden we niet.” Hirschel: “We zijn gesteld op onze vrijheden en willen de regie in eigen handen houden.” Dat heeft een prijs. In Qatar slaapt het stel voor tweehonderd euro per nacht in een veredelde container.

Er zijn ook prominente Oranje-supporters die wél op het lucratieve aanbod ingaan. Onder hen Harry Goudsblom, beter bekend als de ‘tietenman’ vanwege de opgeblazen boezem waarmee hij al vaak op tribunes stond. “Een beetje hypocriet”, vindt Goudsblom de huidige ophef over zijn gesponsorde reis naar de Golfstaat. “In 2010, toen het WK werd toegewezen aan Qatar, had er zoveel ophef moeten zijn. Toen hadden de grote bonden op moeten staan en moeten zeggen: dit willen wij niet. Nu is het te laat.”

‘We gaan niet voor de randzaken’

Met als gevolg dat de geïnviteerde supporters erop worden aangekeken. “Wij gaan voor het voetbal, niet voor de randzaken – hoe belangrijk die ook zijn”, motiveert Goudsblom zijn keuze. Waarom juist hij het aanbod uit Qatar kreeg? Het heeft eerder te maken met zijn uitdossing op de tribune dan zijn grote bereik op sociale media. Hij heeft 680 vrienden op Facebook. Mede-supporters verklikken? Nee, dat gaat hij niet doen. “Het is maar net hoe je dat zinnetje interpreteert. We willen het gewoon positief houden, zoals altijd.”

De garagehouder uit Alkmaar, die al sinds 1988 elk eindtoernooi van het Nederlands elftal bezoekt, heeft aan den lijve ondervonden wat de verbindende kracht van voetbal is. “In Zuid-Afrika (WK van 2010, red.) ben ik met een aantal supporters de arme wijken ingetrokken om met elkaar te voetballen. Dat zijn prachtige ervaringen. Voetbal verbroedert. En dat zal straks ook in Qatar gaan gebeuren. Hoe mooi is het om straks zeven-tegen-zeven te spelen tegen een groepje Japanners of Mexicanen? Daar verheug ik mij nu al op.”

Waken voor tweespalt

Ook Hirschel en Dessing koesteren de eensgezindheid die een EK of WK voetbal teweegbrengt. Ze willen waken voor tweespalt tussen de Oranje-supporters. “Wij zijn geen supporter van dit WK of van Qatar, we zijn supporter van het Nederlands elftal”, benadrukt Dessing. “Het toernooi is gekocht, de ambassadeurs zijn gekocht en nu worden ook de supporters gekocht. Ze willen ons manipuleren, waardoor de aandacht voor de misstanden naar de achtergrond verdreven wordt!”

Of Hirschel en Dessing, die sinds 2004 geen wedstrijd van het Nederlands elftal misten, nog zin in het WK hebben? Hirschel: “Als we straks naar het stadion lopen en de bal gaat rollen, dan zal ik vast enthousiast worden. Maar laten we hopen dat alle ophef leidt tot een eerlijke compensatie van de slachtoffers van dit WK. Dat is wel het minste wat ze kunnen doen.”

‘Ze willen een soort tegenverhaal de wereld in brengen’ Roel Lutkenhaus spreekt van een noviteit in de sportwereld. De socialemedia-deskundige, die met zijn bedrijf New Momentum onderzoek doet naar de maatschappelijke onderstromen op sociale media, heeft niet eerder gezien dat gewone burgers ingezet worden om een land goed op de kaart te zetten rond een sportevenement. “In Rusland en China zie je de laatste jaren wel vaker dat ze de publieke opinie proberen te beïnvloeden door een trollenleger of ‘bots’ (geautomatiseerde computerprogramma’s, red.) allerlei gekke verhalen de wereld in te laten slingeren”, weet Lutkenhaus. Volgens hem kan de actie niet los worden gezien van de recente stroom aan negatieve verhalen over het WK in Qatar. “Ze willen een soort tegenverhaal de wereld in brengen”, vermoedt hij. “In Qatar weten ze heus wel wat er speelt in de westerse wereld. Door zich op een positieve manier te presenteren via westerse social media-gebruikers hopen ze dat al die negatieve publiciteit een beetje ondersneeuwt.”

