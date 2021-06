Oranje door naar achtste finale na 2-0 zege op Oostenrijk

Het werd voor het publiek dus opnieuw een vrij vrolijk feestje in de Johan Cruijff Arena. Eén man vierde dat bij de goals eenzaam in zijn doel, zoals hij dat gewend is, Maarten Stekelenburg. Hij zag vooral van een afstandje hoe het Nederlands elftal nooit se­rieus in de problemen kwam tegen Oostenrijk. Het gevolg is dat Oranje nu al winnaar van groep C is. De tickets voor Boedapest kunnen worden besteld. In een vol Ferenc Puskásstadion zal Nederland daar op zondag 27 juni - na een tussendoortje tegen Noord-Macedonië komende maandag - in de achtste finale het toernooi vervolgen.

Twee wedstrijden twee overwinningen, dat is een optimaal resultaat. Maar wat zegt het, in dit stadium van het EK? Nederland trof mét het thuisvoordeel twee tegenstanders van een beperkt kaliber, niet te vergelijken met de tegenstand die het na de poulefase kan verwachten. In dat perspectief zal het spel van dit Nederlands elftal bondscoach Frank de Boer nog genoeg aanknopingspunten bieden voor verbetering. De Boer gaat voor dit elftal optimistisch uit van een groeimodel, een proces dat steeds tot verbetering leidt. De grote vraag is hoeveel rek er echt zit in dit Oranje.

Belangrijkste winstpunt van een zwoele donderdagavond in Amsterdam was misschien wel dat het amper echt gevaarlijk werd voor het doel van Stekelenburg. Ondanks zijn knalgele outfit was hij de meest onopvallende international tegen de Oostenrijkers. Slechts één keer werd echt op zijn doel geschoten. Dat werd ook nog geblokt door Matthijs de Ligt. In de tweede helft kopte Onisiwo in zijn handen. Dat was het wel.

Slordig in de afwerking

Wat zag Stekelenburg verder voor zich? Een Nederlands elftal dat weer overliep van goede wil, maar ook een ploeg die het bij vlagen nog knap lastig had met een middelmatige opponent. En een Oranje dat af en toe in niveau wegzakte en slordig was in de afwerking.

De altijd onderkoelde Stekelenburg zal zich er voorlopig geen zorgen over maken. Het draait om resultaat, zo luiden de wetten in het voetbal en die kent hij onderhand wel. Al in 2004 maakte hij zijn debuut in het Nederlands elftal en in 2010 keepte hij de WK-finale. Daarna had hij niet het meeste geluk op zijn buitenlandse avonturen bij clubs in Italië en Engeland. Hij dreigde in de vergetelheid te raken. Toen hij vorig jaar zomer als reservekeeper van Ajax terugkeerde in Nederland leek niet meer dan een rol in de schaduw voor hem weggelegd. “Als je me toen had gezegd, dat ik op het EK zou keepen had ik je keihard uitgelachen”, zei hij deze week.

Cillessen werd door De Boer verrassend snel geschrapt

Door het foute pilletje van André Onana en diens dopingschorsing kwam hij als de betrouwbare doelman van Ajax weer in beeld bij De Boer. Die zag het misschien sowieso wel meer in hem zitten dan in Jasper Cillessen. Die had een moeilijk jaar bij Valencia en toen hij in de aanloop naar het EK getroffen werd door corona werd hij door De Boer verrassend snel geschrapt.

En dus staat Stekelenburg daar weer, op zijn 38ste, alsof hij nooit is weggeweest. Hij zag hoe de terugkeer van de man voor hem, De Ligt, Oranje verdedigend goed deed. De nog altijd pas 21-jarige verdediger van Juventus leidde in woord en gebaar zijn defensie. Daar, en op het middenveld door De Roon en Frenkie de Jong, werd korter gedekt dan tegen Oekraïne. Oostenrijk was bij uitbraken daardoor minder gevaarlijk dan Oekraïne. Een stap in de goede richting, al verslapte de tactische discipline in fasen ook regelmatig, zoals in de laatste periode van de eerste helft.

Dat kan in dit stadium van het toernooi tegen dit soort tegenstanders allemaal nog weinig kwaad. Tegen betere landen als België, Frankrijk, Italië en Portugal zou het hard worden afgestraft door spelers als Lukaku, Debruyne, Mbappé, Locatelli, Insigne en Ronaldo. Die zijn dodelijk effectief in het benutten van snelle counters en meesters in het benutten van vrije ruimte.

Depay nadert Bakhuys

Van dat niveau zijn de Nederlandse aanvallers niet, zo zal ook Stekelenburg van ver hebben moeten vaststellen. Memphis Depay schoot in de tiende minuut wel een strafschop binnen na een ingreep van de Var omdat Alaba op de voet van Dumfries was gaan staan. Het was het 27ste doelpunt van Depay voor Nederland, waardoor hij op de ranglijst aller tijden de legende Bep Bakhuys nadert. Die had voor zijn 28 doelpunten in Oranje voor de oorlog overigens maar 23 interlands nodig. Depay speelde er al 67.

De toekomstig aanvaller van Barcelona speelde ook donderdagavond niet zijn gelukkigste wedstrijd. Veel acties mislukten weer en een open kans die Wout Weghorst hem in de eerst helft bood, was niet aan hem besteed. Heel veel meer grote mogelijkheden wist Nederland in de eerste helft eigenlijk niet uit te spelen, en na de rust evenmin.

De vraag of Nederland verder moet met het huidige spitsenduo werd donderdagavond weer prangender. Weghorst zwoegde weer onvermoeibaar voor volk en vaderland maar liep toch vooral verloren rond. De man die hem verving, Doneyll Malen, liet een paar keer zien wat voor wapen snelheid voorin kan zijn. Koud in het veld bediende hij bij een uitbraak zijn PSV-maatje Denzel Dumfries, die alweer scoorde: 2-0.

Nederland moest zich in het restant beperken tot consolideren. De Oostenrijkers hadden vooral de bal, maar bleven veelal op gepaste afstand van Stekelenburg.

Jarmolenko en Jaremtsjoek doen het weer voor Oekraïne Oekraïne heeft kwalificatie voor de volgende ronde van het EK nog in eigen hand. Na de 3-2 nederlaag van zondag tegen Oranje won het elftal van bondscoach en voormalig topschutter Andrei Sjevtsjenko in Boekarest moeizaam van Noord-Macedonië: 2-1. Een overwinning in het laatste groepsduel met Oostenrijk is nu vrijwel zeker voldoende voor een plaats in de achtste finale, en wellicht volstaat een gelijkspel ook. Halverwege de wedstrijd tegen Noord-Macedonië leidde Oekraïne met 2-0 door goals van Andri Jarmolenko en Roman Jaremtsjoek. Beide spelers scoorden eerder ook tegen Oranje. Na de pauze kwam Noord-Macedonië dankzij een strafschop terug in de wedstrijd. Ezgjan ­Alioski lukte het in eerste instantie niet de bal vanaf elf meter achter doelman Georgi Buschchan te krijgen, maar de speler van Leeds United schoot in de rebound alsnog raak: 2-1. In de slotfase miste Ruslan Malinovski een door de Var wegens hands toegekende strafschop voor Oekraïne. De bal werd door doelman Stole Dimitrievski gekeerd. “Iedereen kijkt altijd naar de spelers die scoren”, zei Jarmolenko na het duel. “Ik kijk verder. Wat mij betreft hebben we deze zege vooral te danken aan onze verdedigers, die allemaal een geweldige wedstrijd speelden.” “De eerste helft was slecht”, zei bondscoach Igor Angelovski. “Na de hervatting waren wij beter. We hadden een punt verdiend. Noord-Macedonië heeft in die fase bewezen een terechte deelnemer aan het EK te zijn.” De wedstrijd stond onder leiding van Fernando Rapallini, een Argentijn. Het was voor het eerst dat een Zuid-Amerikaan een wedstrijd op het EK floot.

