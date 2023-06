Oranje-debuut lonkt voor Sven Botman: ‘In Nederland wordt soms teveel gekeken naar hoe goed verdedigers aan de bal zijn’

Aan het einde van het clubseizoen snakken de meeste voetballers naar een tropisch oord, maar Sven Botman heeft nog lang geen pap in de benen. Zijn toch al succesvolle seizoen, waarin hij zich met Newcastle United plaatste voor de Champions League, kan naar zijn smaak nog succesvoller. “Ik kan nog heel veel stappen maken”, zegt hij aan de rand van het veld op de KNVB-campus in Zeist. “De volgende is mijn debuut voor Nederland maken.”

Dat kan woensdag 14 juni gebeuren, in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De vorige twee keer dat de lange verdediger zich in de Zeister bossen meldde voor Oranje, leidde dat mede door ziekte niet tot een debuut. Zijn kaarten lijken nu goed geschud, eindelijk. “Ik ben bijna 24, dus het gaat niet heel snel. Maar alles op zijn tijd.”

‘Achteraf kun je zeggen dat ik de juiste keuzes heb gemaakt’

Het typeert Botmans carrière tot dusver. Ajax achtte de boomlange Badhoevedorper drie jaar geleden niet goed genoeg, ook na een uitstekende verhuurperiode bij SC Heerenveen. Ajax koos voor Jurriën Timber. Voor 8 miljoen euro wilde OSC Lille Botman wel overnemen, een bedrag waar ze in Amsterdam nu wellicht nog buikpijn van krijgen. Met uitblinker Botman werd Lille in 2021 kampioen van Frankrijk, vóór het sterrenensemble van Paris Saint-Germain.

Vervolgens telde Newcastle United vorig jaar zomer bijna 42 miljoen euro neer voor Botman, die een van de eerste aankopen werd onder de nieuwe eigenaar, de Saudische staat. Daar kennen ze Botman nu onder bijnamen als Rolls Royce en Robocop. Newcastle kwalificeerde zich dit seizoen voor het eerst in twintig jaar voor de Champions League, met de minst gepasseerde defensie van Engeland (gedeeld met Manchester City) en Botman als sterkhouder. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op 50 miljoen euro.

Die komeetachtige groei ligt aan zijn zelfkennis, vindt Botman. Want hij corrigeert: het was niet alleen Ajax dat hem de deur wees, Botman wilde zelf ook weg. “Ik was realistisch genoeg om te beseffen dat ik weinig speeltijd ging krijgen.” Lille en de Franse competitie pasten beter bij hem, omdat er meer nadruk lag op het fysieke. “En achteraf kun je wel zeggen dat ik de juiste keuzes heb gemaakt.”

Die zelfkennis lag aan zijn profiel. Hij was geen ‘echte Ajax-verdediger’, door zijn fysieke kracht. Botman speelde nooit in de vaderlandse top, maar dat deed Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk ook nimmer. Diens club Liverpool kijkt nu naar Mickey van de Ven van VfL Wolfsburg. De Duitsers haalden Van de Ven op bij FC Volendam, dat toen nog in de eerste divisie speelde. “Ik denk dat er in Nederland soms teveel gekeken wordt naar hoe goed verdedigers aan de bal zijn”, zegt Botman.

Nations League als echte prijs

Het fysieke mag van hem belangrijker worden, zoals in Engeland en Frankrijk het geval is. Dat laatste land versloeg Oranje in maart nog met 4-0 in de EK-kwalificatiereeks, waarbij Nederland defensief schutterde. “Maar de Nederlandse mentaliteit en voetbalschool hebben me ook veel gebracht qua technische bagage. De bal naar de juiste kleur spelen is ook belangrijk.”

De kans lijkt aanwezig dat hij het volgende week kan laten zien, tegen Kroatië. Winst van de Nations League leeft in de groep als een echte prijs, zegt hij. “Dat hoeft niet aangestipt te worden, dat beseffen we zelf al.”

Botman mikt op een plek als linker centrale verdediger naast Virgil van Dijk, de speler tegen wie hij naar eigen zeggen opkijkt. Nu Daley Blind is afgevallen in de selectie, zou Nathan Aké in theorie kunnen doorschuiven naar linksback. De vraag is of Aké überhaupt in de basis staat, omdat hij zaterdag nog de Champions League-finale speelt en daarna pas aansluit in Zeist. Jurriën Timber is uit vorm. Het zijn allemaal toppers, vindt Botman. Maar ja, hij acht zich nu ook goed genoeg voor de basis.

Als dat toch niet gebeurt, slaapt hij niet slechter. Maar een Rolls Royce laat je toch niet alleen in de garage staan? Botman moet erom lachen. “Het doel is mijn debuut maken, ik ben ready als de trainer me nodig heeft. Maar ik wacht rustig mijn moment af en heb geen haast.” Die houding wierp eerder vruchten af.

Gakpo niet op de training Cody Gakpo zou in de halve finale tegen Kroatië de spitspositie van de geblesseerde Memphis Depay moeten opvullen, maar hij ontbrak dinsdag bij de training van het Nederlands elftal in Zeist door ‘prettige familieomstandigheden’. Door de afmeldingen en late aansluiters hield bondscoach Ronald Koeman de selectie op peil door ook de afvallers uit de voorselectie, Daley Blind en Tijjani Reijnders, mee te laten trainen. Ook Sepp van den Berg, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Quinten Timber en de keepers Bart Verbruggen en Jasper Schendelaar stonden op het veld. Zij zitten in de selectie van Jong Oranje, maar houden in Zeist hun conditie op peil met het oog op hun komende EK in Georgië en Roemenië.

Lees ook:

Koeman begint alweer met een tegenvaller: Depay haakt af voor Nations League

Op de eerste trainingsdag van Oranje op weg naar de ‘Final Four’ in de Nations League bleek dat Memphis Depay er niet bij is.