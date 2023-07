Oranje blijft overeind tegen titelverdediger Amerika

Niet alleen hield Oranje de titelverdediger daarmee in toom op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland, maar bovenal houdt het elftal van bondscoach Andries Jonker zicht op het bereiken van de achtste finales. Dinsdagochtend kan Nederland zich tegen Vietnam, de laagst geklasseerde deelnemer aan het WK, kwalificeren voor de knock out-fase van het toernooi.

Veelzeggend waren na afloop de vrolijke, opgeluchte gezichten bij de Oranjevrouwen in het Sky-stadion. Daarin zat het verhaal van de wedstrijd besloten. Hoopgevend was de eerste helft geweest, waarin Oranje, net als in de openingswedstrijd tegen Portugal (1-0), onrustig en rommelig startte, maar na dik een kwartier sloeg het toe uit de eerste mogelijkheid: Jill Roord schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak in de verre hoek: 1-0.

Na die vroege openingstreffer, waarmee Amerika voor het eerst sinds 10 juli 2011 op achterstand werd gezet op een WK, speelde Oranje de beste fase van de wedstrijd. Het was dominant, won de slag op het middenveld en had de controle, terwijl Amerika juist van slag was.

Geen concessies

Dat was precies wat Jonker beoogde. De bondscoach had al aangekondigd om tegen Amerika, viervoudig wereld- en Olympisch kampioen, geen concessies te willen doen aan zijn speelwijze. En dus speelde Oranje ook in de tweede poulewedstrijd met het offensief ingevulde 5-3-2-systeem, waarbij Katja Snoeijs de geblesseerde spits Lineth Beerensteyn verving.

Jonker was vooral nieuwsgierig of Nederland het gat met Amerika gedicht had. In het verleden waren de Amerikaanse speelsters met name fysiek sterker, wat Oranje moest voelen op het WK in 2019, toen de finale verloren ging (2-0). Twee jaar geleden werd Nederland in de kwartfinale van de Olympisch Spelen nog na strafschoppen uitgeschakeld door Amerika.

Hoe zouden beide ploegen zich dit keer tot elkaar verhouden? Het antwoord werd gepresenteerd in een wedstrijd met twee gezichten. Want na rust nam Amerika het initiatief over in het Sky-stadion, dat met 27 duizend toeschouwers, onder wie zo’n duizend Oranje-fans, goed gevuld was. Daarbij oogde het Amerikaanse spel aan de bal een stuk vloeiender en dreigender. Het overwicht resulteerde in liefst elf corners, waaruit aanvoerder Lindsey Horan na ruim een uur de gelijkmaker binnen kopte: 1-1. De kopsterke verdediger Stefanie van der Gragt, geblesseerd uitgevallen in de rust, werd daarbij node gemist.

Amerika, een mix van dertigplussers en jong talent, had in het resterende half uur de beste kansen op de zege. Alex Morgan scoorde, maar stond nipt buitenspel, en een schot van Trinity Rodman, een dochter van oud-basketballer Dennis Rodman, ging maar net voorlangs. Lieke Martens kopte nog een inzet van Sophia Smith van de lijn. Aan de andere kant werd een inzet van Esmee Brugts maar net geblokt.

Riante uitgangspositie

Oranje wankelde, maar stond geen tegentreffer meer toe. Enigszins bevrijd werd het eindsignaal begroet. “Het lijkt erop dat we dichterbij zijn gekomen”, zei Jonker na afloop bij de NOS. “Fysiek hebben we lang mee kunnen doen, maar we zijn er nog niet overheen. Ik denk dat wij het meest tevreden zijn met een gelijkspel.”

Dat Oranje overeind bleef, wordt beloond met een riante uitgangspositie om de achtste finales als groepswinnaar te bereiken. Tegen het zwakke Vietnam kan het doelsaldo opgeschroefd worden. Maar belangrijker nog: dit Oranje, dat na vorig jaar toch met twijfels omgeven was na het matige optreden op het EK, blijkt zich te kunnen meten met de wereldtop. Dat was de voornaamste conclusie na een interessante krachtmeting in windy Wellington.

