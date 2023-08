Oranje als groepswinnaar verder op WK na 7-0-zege op Vietnam

Oranje en de VS begonnen tegelijkertijd aan hun laatste groepswedstrijden met evenveel punten. Nederland had wel nog een slechter doelsaldo goed te maken op de Amerikanen. Jonker koos ervoor om geen speelsters te sparen om zo een zo groot mogelijke uitslag neer te zetten.

Nederland liet Vietnam in de eerste minuten nog meevoetballen, maar daarna werden de Leeuwinnen oppermachtig. Dat leidde al in de 8ste minuut tot de openingstreffer van Lieke Martens. De aanvalster nam aan na een lange bal van Dominique Janssen en lobte de bal over de Vietnamese keepster heen. De volgende treffer viel al 3 minuten later, toen Katja Snoeijs van de rand van het strafschopgebied raak schoot.

Het mooiste doelpunt van de eerste helft kwam op naam van Esmee Brugts. De vleugelverdedigster krulde in de 17de minuut vanaf de linkerkant van ver raak. Ook nu hoefden de zo’n 7000 toeschouwers niet lang te wachten op de volgende treffer. Jill Roord maakte halverwege de eerste helft de 4-0 na weer een assist van Janssen. De verdedigster van Vfl Wolfsburg speelde haar honderdste interland. Pas aan het eind van de eerste helft kon Oranje weer juichen, toen Daniëlle van de Donk de ruststand bepaalde.

Jongste Nederlander ooit op een WK

Jonker liet Victoria Pelova en Van de Donk in de rust in de kleedkamer achter. Van de Donk stond als enige speelster van Oranje op scherp. De 17-jarige Wieke Kaptein kwam voor haar in de ploeg en werd zo de jongste Nederlandse voetballer ooit op een WK.

Brugts, die na het WK op zoek gaat naar een nieuwe club na haar vertrek bij PSV, liet in de 57ste minuut nogmaals zien hoe goed ze is. De tot back omgevormde aanvalster schoot van grote afstand raak in de bovenhoek. Roord zorgde op aangeven van Stefanie van der Gragt in de slotfase voor de grootste uitslag tot nu toe op dit WK.

Zo speelde Oranje de tweede helft met weinig angst voor het mislopen van de groepswinst. De VS stonden nog lang op 0-0 tegen Portugal en had nog minstens vijf treffers nodig om Oranje alsnog te passeren. Naar alle waarschijnlijkheid wint Zweden groep G. Dan wacht de VS de gevreesde ontmoeting met de Scandinaviërs, terwijl Oranje tegen het lager ingeschatte Italië, Zuid-Afrika of Argentinië moet.

