Oproep tot grote schoonmaak bij FC Barcelona, ‘een parodie op wat ooit de beste club van de wereld was’

Een ‘historische vernedering’, een ‘bloedbad’, ‘een parodie op wat ooit de beste club van de wereld was’ maar ook het ‘einde van een tijdperk’. De Spaanse media komen zaterdag superlatieven tekort om een van de grootste sportieve debacles in de geschiedenis van FC Barcelona te duiden. ‘Verguënza’, kopt sportkrant Marca met chocoladeletters op de voorpagina, oftewel: ‘schaamte’. Het staat boven een foto waarop Lionel Messi met gebogen hoofd afdruipt, met op de achtergrond een aangeslagen Frenkie de Jong.

Collectief pleitten de Spaanse sportmedia zaterdag voor rigoureuze veranderingen in de leiding van de club en op de bank, waarbij het ontslag van trainer Quique Setién eerder een kwestie van uren dan dagen lijkt. ‘Bayern heeft alle tekortkomingen van Barcelona blootgelegd. Geen voetbal, geen spirit, geen eer’, aldus het blad Sport. ‘De meest beschamende nederlaag in de geschiedenis zal Barcelona doen nadenken over de toekomst van de selectie en de club zal Setién ontslaan.’ Marca vindt dat heel fundamenteel gekeken moet worden naar het beleid, vooral ook naar het wisselen van trainers de laatste jaren en het aantrekken van spelers wat vooral een ‘afleidingstactiek’ was.

‘Een grondige facelift nodig’

De hoge rekening werd door Bayern gepresenteerd. Een ploeg als ‘een stoomwals’, volgens Marca. ‘Bayern heeft 26 van z’n laatste 27 wedstrijden gewonnen en heeft misschien wel het einde van een Barcelona-tijdperk ingeluid. Barcelona heeft een grondige facelift nodig, maar er is weinig tijd. September staat alweer voor de deur.’

Het Catalaanse elftal dat vrijdag in Lissabon op het veld stond telt veel ervaren maar inmiddels oudere spelers als Busquets, Suárez, Vidal en Piqué. Zij staan de ontwikkeling van jongere spelers, zoals Frenkie de Jong, in de weg, zo oordelen de Spaanse media nog redelijk mild over de toekomst van de Nederlander. Hij wordt volgens Marca niet goed gebruikt door coach Setién die het afgelopen half jaar de glimlach om zijn mond langzaam liet verdwijnen. Tegen Bayern liep de Jong er vrijdagavond vaak verloren bij op het middenveld. En als hij door de linies probeerde te breken, kreeg hij weinig steun.

Ook Barca-verdediger Gerard Piqué deed na de wedstrijd een oproep het roer om te gooien. Piqué sprak van een “schandelijke” nederlaag. “We zitten op een absoluut dieptepunt.” Hij zei dat iedereen binnen de club maar eens goed moest nadenken over hoe het verder moet. “Want dit is niet de eerste keer, niet de tweede en ook niet de derde keer. We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa. Deze nederlaag was Barcelona onwaardig”, aldus Piqué (33). “Het was een vreselijke wedstrijd. Ik hoop dat het nog ergens nuttig voor is, want hopelijk ziet nu iedereen in dat er structureel iets moet veranderen bij de club.”

Intern rommelde het al langer

Het was voor het eerst sinds 1946 dat Barcelona in één wedstrijd zo veel doelpunten moest incasseren. Bayern stroomt nu als topfavoriet door naar de halve finale van de Champions League, waarin het woensdag de winnaar van Olympique Lyon – Manchester City (zaterdag, 21.00 uur) ontmoet. Voor Barcelona betekende de genadeloze afgang dat het dit seizoen naast alle prijzen grijpt, want ook in Spanje bleef het dit seizoen met lege handen. Al veel langer was duidelijk dat het intern rommelde bij de club en dat de selectie hard aan vernieuwing toe was. Die is te lang uitgebleven.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu erkent dat nu ook. Hij heeft zich na de wedstrijd namens de club bij de fans verontschuldigd voor de 8-2. “Er zijn enkele beslissingen die we al genomen hebben en andere beslissingen die we de komende dagen gaan nemen”, zinspeelde Bartomeu op het vertrek van Setién. “Komende week zullen we met mededelingen komen. Eerst moeten we alles even laten bezinken.” Spaanse media zijn zaterdag al druk aan het speculeren over wie zijn opvolger moet worden. Namen die voorbijkomen zijn die van Mauricio Pochettino, Xavi en Patrick Kluivert.

Terwijl Barcelona zwaar in mineur huiswaarts reisde, bleef Bayern München in opperbeste stemming in Lissabon voor het vervolg van het toernooi. Trainer Hansi Flick en de spelers van Bayern werden –uiteraard- overladen met complimenten. Flick hoorde het met plezier aan, maar gaf tegelijkertijd aan dat zijn elftal niet te lang mag nagenieten. “Jullie kennen me redelijk goed en weten dat ik weinig achterom kijk”, zei de coach tegen journalisten in Lissabon. “Het hier en nu is cruciaal. We mogen vandaag genieten van een uitstekende wedstrijd. Maar we hebben nog veel werk te doen en we weten hoe snel het in het voetbal kan gaan. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken. Het is nu een kwestie van krachten verzamelen voor de halve finales.”

Vergelijking met 7-1 overwinning van Duitsland op WK

Bayern leidde tegen Barcelona halverwege al met 4-1. De Duitsers kenden ook in de tweede helft geen genade met de Catalanen. Na afloop werd veel de vergelijking gemaakt met de 7-1 overwinning van Duitsland op Brazilië in de halve eindstrijd van het wereldkampioenschap van 2014. Duitsland had het daarna in de finale tegen Argentinië een stuk moeilijker en won uiteindelijk na verlenging. Flick: “Natuurlijk is het indrukwekkend. Maar 3-1 was ook als mooie uitslag de geschiedenisboeken ingegaan. Waar ik het meest blij mee ben is dat we net zo makkelijk bleven voetballen toen er nieuwe spelers het veld inkwamen. Dat laat wel zien dat het allemaal heel dicht bij elkaar zit en iedereen speelt in dienst van het team. Daar gaat het om.”

Eerder bereikten Paris Saint-Germain en RB Leipzig de halve finales van de Champions League. Ook die teams staan onder leiding van een Duitse coach, respectievelijk Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann. “Ik ben natuurlijk blij voor Thomas en ook voor Julian”, zei Flick. “Wij zitten bij de beste teams, de beste clubs van Europa. Julian en Thomas willen allebei naar de finale, net als wij.”

Lees ook:

De eerlijke en kritische blik van Frenkie de Jong: ‘Ik had meer moeten brengen’

Frenkie de Jong (23) voetbalt nu ruim een jaar bij FC Barcelona. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste seizoen? In een exclusief interview met Trouw gaf hij vorige week antwoord.