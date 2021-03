Oproep Amnesty over Qatar: ‘Nu moet de voetbalwereld iets laten horen’

In een brief van de mensenrechtenorganisatie aan Fifa-voorzitter Gianni Infantino wordt de wereldvoetbalbond verzocht mensenrechtenrisico’s die verbonden zijn aan het WK te voorkomen of te beperken.

Amnesty vraagt de KNVB, staf en spelers van het Nederlands elftal en alle betaalde voetbalclubs en supportersverenigingen om deze oproep te steunen. “Dit is het moment voor de voetbalwereld om van zich te laten horen”, zegt directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland in de aanloop naar de start van het WK-kwalificatietoernooi.

Een complete hervorming

Amnesty roept de KNVB ook op haar invloed te gebruiken bij de Fifa en bij Qatar om aandacht te schenken aan de ‘mensonterende werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten.’ De mensenrechtenorganisatie hoopt dat de nationale voetbalbond er bij Qatar op aan gaat dringen het huidige arbeidssysteem compleet te hervormen.

Het officiële embleem van het WK aan het Msheireb-gebouw in hoofdstad Doha. Beeld EPA

Amnesty is niet voor een boycot van het WK, ook niet na de onthulling van de Engelse krant The Guardian over meer dan 6500 overleden arbeidsmigranten in de de laatste tien jaar in Qatar. Volgens de mensenrechtenorganisatie kan de aandacht voor het WK zorgen voor meer druk op de overheid om arbeidshervormingen die zijn beloofd ook door te voeren en te handhaven.

Rechten op papier

Amnesty weet dat Qatar een aantal belangrijke hervormingen in de arbeidswetgeving heeft doorgevoerd. Maar die zouden nog onvoldoende worden toegepast en nageleefd, waardoor duizenden arbeiders slachtoffer blijven van uitbuiting. Zo werken arbeidsmigranten volgens Amnesty nog steeds veel meer uren dan is toegestaan, worden salarissen te laat of helemaal niet uitbetaald en hebben arbeidsmigranten moeilijk toegang tot de rechtbank.

Recent deed de adviesraad Qatari Shura Council een aantal aanbevelingen die, als ze worden geaccepteerd, veel van de verbeteringen zouden terugdraaien. Voor arbeiders zou het dan weer lastiger worden Qatar te verlaten of van werkgever te veranderen.

“Het WK zou niet mogelijk zijn zonder de arbeidsmigranten, die 95 procent van de beroepsbevolking in Qatar vormen”, zegt directeur Oudshoorn van Amnesty. “Ze werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten, de aanleg van wegen en de metro, in de horeca en de beveiliging. Dit toernooi leunt op het harde werk van mannen en vrouwen die duizenden kilometers hebben gereisd om hun families te onderhouden. Maar nog te vaak wordt het verblijf voor deze arbeiders in Qatar gekenmerkt door misbruik en uitbuiting.”

Diplomatie en aandacht vragen

In een reactie op de oproep van Amnesty laat de KNVB weten al enkele jaren bezig te zijn de situatie in Qatar te helpen verbeteren door middel van diplomatie en door attentie te vragen van instanties die hierop invloed hebben. Dit vertelde secretaris-generaal Gijs de Jong zaterdag ook in een interview in Trouw. Een delegatie van de KNVB wil, zodra het weer kan, zelf naar Qatar om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt en zelf misstanden te kunnen aankaarten. Met het programma WorldCoaches is de KNVB sinds 2018 bezig om door middel van voetbal de positie van de vrouwen in Qatar te verbeteren.

Volgens de KNVB is er met de Fifa al veelvuldig contact over de situatie in Qatar. De bond was in 2014 één van de initiatiefnemers die, naar aanleiding van de situatie in Qatar, de Fifa wisten te bewegen om ook naar de mensenrechten te kijken voordat een WK wordt toegewezen. Mede daardoor hebben procedures voor toewijzing van komende WK’s nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf.

De spelers van het Nederlands elftal, die zich vandaag verzamelen in Zeist, krijgen vandaag een brief van Amnesty over de situatie in Qatar. Ook wordt door de KNVB-top met hen over dat thema gesproken. Mensenrechtenorganisaties vragen Oranje niet de eindronde te boycotten. Ze hopen wel dat de spelers en de staf zich uitspreken over de mensenrechten in het emiraat. Dinsdag is er een persconferentie van bondscoach Frank de Boer en een international.

Lees ook: Comité Cancel Qatar 2022 lanceert hashtag #Nietbeschikbaar om KNVB op te roepen het WK te mijden

Lees ook: Alle ballen op Qatar, heeft een boycot van het WK voetbal zin?

Deze maand begint Oranje aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal in Qatar, eind volgend jaar. Maar het feestje lijkt al bij voorbaat besmet door de recente roep om een boycot. En ja, er zijn veel argumenten om weg te blijven. Of zou sport een land toch kunnen veranderen?