Oppermachtige Egan Bernal fietst in Italië zijn twijfels voorbij

Egan Bernal overwon twijfel, kende frivole momenten, en was absoluut de beste. De Colombiaan won de 104de Giro d’Italia, en bewijst ermee dat hij ook met zijn chronische rugklachten een grote ronde kan winnen.

De man die de Trofeo senza fine zondag in Madrid omhoog mocht hijsen, wist vooraf ergens heus wel dat hij favoriet was voor de zege in de Ronde van Italië. Alleen geloofde hij daar zelf niet helemaal in. Toch was Egan Bernal, 24 jaar, uiteindelijk duidelijk de beste. De Colombiaan pakte zondag in Milaan zijn belangrijkste prijs na zijn Tourzege in 2019, voor Damiano Caruso en Simon Yates. In de laatste tijdrit kwam zijn voorsprong niet in gevaar.

Bernal is niet de gelikte winnaar die overloopt van zelfvertrouwen en wiens lijf geen scheurtjes of krasjes kent. Sterker nog, de Colombiaan heeft een chronisch probleem: zijn linkerbeen is 1,7 centimeter korter dan zijn rechterbeen. Dat zorgt voor scoliose in zijn ruggenwervel, een verkromming die voor klachten blijft zorgen. Het resulteert in pijn die hij al jaren voelt, maar die vorig jaar tijdens de Tour verergerde. Gedesillusioneerd stapte hij in de zeventiende etappe uit.

Na maanden revalidatie reed hij begin dit jaar eindelijk weer eens zonder pijn. In de Giro was hij de uitgesproken kopman van Ineos én favoriet voor de eindzege. Maar ook tijdens de Giro was er onzekerheid. Toen Bernal in de negende etappe won, de gravelrit naar Campo Felice, kwam dat vooral omdat zijn teamgenoten op hem in hadden gesproken en hem het vertrouwen hadden gegeven. De jonge Colombiaan moest worden overtuigd dat hij echt weer op niveau was.

Egan Bernal met een vlammend eindschot op de gravelstroken van Campo Felice in de negende etappe. Beeld LAPRESSE

Winnen in het roze

Na die dag nam het zelfvertrouwen toe. De frivoliteit keerde terug, wat leidde tot gekkigheden. Zoals bij die tussensprint in de tiende etappe, waarin Bernal en Remco Evenepoel een mini-tijdrit reden voor twee seconden bonificatie. In de graveletappe door Toscane kwam hij al op dertig kilometer voor de finish zonder ploeggenoten, maar hij reed desondanks gewoon door. En in de koninginnenrit over de Passo Giau, reed hij na een vroege demarrage kilometers lang solo en viel hij aan het eind bijna van zijn fiets toen hij zijn regenjasje wilde uittrekken. Bij dat laatste moment zat ook eergevoel: hij wilde iets speciaals doen, en dat was winnen in de roze leiderstrui.

Op die manier maakt Bernal de verstikkende tactiek van Ineos, zo vaak verguisd in de afgelopen jaren, interessant om naar te kijken. Hij geeft zelf sjeu aan de winnende formule om met meerdere pionnen net zo lang en hard op kop te rijden tot de laatste twee à drie kilometer, waarna bij alle concurrenten het stoom uit hun oren komt en de kopman zelf een kleine vijf minuten inspanning moet leveren.

Maar dat hij dat facet ook beheerst, bewees hij in de laatste week, toen ook Bernal de tol enigszins betaalde van de slechte weersomstandigheden in de eerste twee weken. Hij vertrouwde op de volprezen tactiek van de ploeg en zijn eigen powermeter, waarop stond dat hij bergop nog genoeg kracht kon zetten. Bij de laatste tijdrit, een discipline die hij vanwege de rugpijn amper oefent, had hij om al die redenen twee minuten over op naaste belager Damiano Caruso.

Het was een voorsprong die niet in gevaar kwam. Na dertig kilometer tijdrit kon hij juichend over de finish komen, wel ver na ritwinnaar en ploeggenoot Ganna. Caruso, die op zijn 33e zijn allerbeste prestatie ooit neerzette, werd op 1.29 minuut tweede in het klassement. Simon Yates, die vooral last had van het slechte weer, kwam als derde op het podium.

Tijdens de zeventiende etappe loodste Dani Martinez zijn kopman en landgenoot door diens zwakke momenten heen. Beeld AFP

Zeven de negen rondes voor Ineos

Bernal is met zijn 24 jaar de kroonprins in een team dat de laatste jaren zeven van de negen grote rondes won, met vier verschillende renners. Het laatst bekende budget, uit 2019 (het jaar waarin halverwege Ineos instapte), gaat richting de vijftig miljoen euro. Daarmee is de ploeg eenzaam aan de top. De kleinere ploegen die dit jaar aan de Giro meedoen, moeten het doen met ongeveer vier miljoen.

Om die reden was de breedte van de selectie doorslaggevend, zelfs met de kracht van Bernal zelf. Iemand als Martinez, maar ook de al vroeg uitgevallen Sivakov, zijn in andere ploegen kopmannen. Bij Ineos slepen ze hun teamgenoten door moeilijke momenten. Kenmerkend was de gebalde vuist van trouwe helper Martinez, die zelf vijfde werd in het klassement, op weg naar Sega di Ala, juist toen Bernal het voor het eerst zwaar had.

Zo werd de Giro een zege voor een hele ploeg, met Bernal als de aanraakbare kopman met al zijn twijfels. Zijn overwinning deze Giro bewijst dat zijn na zijn Tourzege van 2019 zijn seizoen in 2020 een tijdelijke dip was. Maar de rugklachten blijven, zei hij al. Het stopt hem alleen niet van het winnen van grote rondes.

Lees ook:

Het roze behoort deze Giro aan niemand anders dan Egan Bernal

Egan Bernal heerst in de Ronde van Italië, maar zijn roze trui blijft vaak verborgen onder een regenjas. Het doet niets af van zijn suprematie.