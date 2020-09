Opnieuw stress in het peloton: een nieuwe Covid-testronde

Robert Gesink had zondagmiddag nog niet zo veel zin om lang vooruit te kijken. Ja, de gele trui moet worden verdedigd en ja, dat gaat moeilijk worden. Maar er was een ander onderwerp dat de hele rustdag zou beheersen. “We gaan eerst een dag over die testen praten.”

De testen, dat zijn de coronatesten die het peloton vanaf zondagavond tot maandagmiddag moet ondergaan. Iedereen van de ploeg moet worden getest. Renners, verzorgers, ploegleiders. Zo’n 650 in totaal. Bij een positieve test volgt een hertest, om zeker te zijn dat het eerste resultaat niet vals-positief is. Zijn in één team twee positief geteste mensen, dan moet die ploeg naar huis. Dat is een overheidsmaatregel, want de ploegen en organisator ASO hadden een versoepeling ingesteld. Die werd teruggedraaid voor de Tour begon.

Werkt de pelotonbubbel?

Het woord corona komt zo na een week weer terug in het peloton. Anderhalve week na de laatste tests in Nice wordt maandag een tussentijdse update gegeven aan de hand van de nieuwe tests. Of eigenlijk dinsdag, want dan worden de resultaten pas openbaar. Het is dan pas duidelijk of de pelotonbubbel werkt. Tot op heden is het enige geval gemeld bij Lotto-Soudal, nog voor de Tour begon. Een tweede test bleek ‘vals-positief’.

Gesink had vertrouwen over de uitkomst van de tests bij zijn ploeg Jumbo-Visma. Volgens hem wordt strak aan het protocol vastgehouden. Dat betekent slechts een kleine groep mensen bij elkaar, speciale ventilatie in de bus en in de hotels en geen fysiek contact met de buitenwereld. Zo stonden George Bennett en Sepp Kuss zondag op afstand en met een hek ertussen met hun vriendinnen te praten.

Aan de andere kant is er ook de grootte van het peloton en het feit dat er steeds van plek naar plek wordt gereisd, waardoor er toch onherroepelijk contact is met andere mensen. Gesink: “Ik ben geen wiskundige, maar ik zou er geen kansberekening op los willen laten. De kans is natuurlijk vrij groot dat van alle mensen die hier gekomen zijn iemand wél iets opgelopen heeft.”

Duizenden toeschouwers

Het grote ongemak, ook voor de organisatie, is momenteel de situatie op de bergen. In de Pyreneeën was het dit weekend vol met duizenden toeschouwers, die ook zonder mondkapje de renners toeschreeuwden. Wout Poels had het over ‘code bier’. Tom Dumoulin vond het ‘echt niet goed’. “Er hoeft er maar één corona te krijgen en dan hebben we een probleem. We willen Parijs halen en dan kunnen we geen fans hebben die naar ons schreeuwen zonder mondkapje.”

Binnen de organisatie ASO praat niemand met de pers over Covid, is afgesproken. Tourbaas Christian Prudhomme was zaterdag wel door de Franse regering gecomplimenteerd over hoe de Tour de maatregelen handhaaft. “95 procent van de fans respecteert het mondkapjesverzoek”, aldus Prudhomme zondag aan de finish tegen verschillende media.

Over enkele dagen worden in regionale ziekenhuizen misschien ook de eerste gevallen bekend die op de top van de Peyresourde of de Col de Marie Blanque hebben gestaan. Want het gaat niet alleen om de renners, maar ook om de mensen om de wedstrijd heen.

