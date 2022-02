Opnieuw olympisch goud voor Kjeld Nuis op 1500 meter: ‘Dit was superfijn’

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de Olympische Spelen in Peking zijn titel op de 1500 meter geprolongeerd. De 32-jarige Zuid-Hollander was met een olympisch record van 1.43,21 net iets sneller dan landgenoot Thomas Krol (1.43,55) die het zilver pakte. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Min-seok in 1.44,24.

Het is de derde olympische gouden medaille voor Nuis. Bij de Spelen in Zuid-Korea in 2018 won hij goud op de 1000 en de 1500 meter.

“Dit was superfijn”, was in schaatshal Ice Ribbon in Peking zijn eerste reactie bij de NOS. “Ik zag de tijden van de anderen en dacht: dit wordt zwaar. De wedstrijden die ik dit jaar heb gereden, waren onder de maat. Toen zag ik de tijd van Krol, hij reed een olympisch record, dat was harder dan mijn tijd op het EK in januari.”

‘Drie rondjes beuken’

Ploeggenote Ireen Wüst, die maandag op de 1500 meter al goud won op de 1500 meter, had hem vooraf nog advies gegeven. “Ireen zei: armpjes op je rug houden en gewoon tot de finish zo doorrijden. Dat heb ik gedaan. De eerste buitenbocht ging supergoed. Ik kon daarna lekker doorschaatsen, drie rondjes beuken. Toen ik binnen was, dacht ik: dit kon hem wel eens zijn.”

Nuis stapte na zijn wereldtitel op de schaatsmijl in 2020 van Jumbo-Visma over naar Team Reggeborgh. Daarmee verliet hij ook coach Jac Orie, waarmee hij vier wereld- en twee olympische titels won. Na de overstap kende Nuis vooral veel teleurstellingen. Zo werd hij in de aanloop naar het vorige seizoen flink ziek door een coronabesmetting. Afgelopen zomer liep hij een ontstoken hartzakje op na zijn eerste prik met het Pfizer-vaccin, een bekende maar zeldzame bijwerking.

Hij verwerkte teleurstelling van OKT door het ‘simpel’ te houden

Een bittere pil kreeg hij te slikken toen hij op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december in Thialf als vierde eindigde op de 1.000 meter. Daardoor kan hij in Peking zijn titel op de kilometer niet verdedigen. Hoe hij die teleurstelling had verwerkt? Door zich te richten op de afstand waar hij wel een ticket voor bemachtigde, de 1500 meter. En: “Door het zo simpel mogelijk te houden en op zoek te gaan naar het lekkere gevoel. Daarom is schaatsen zo mooi. Als je ze lekker raakt, is dat het mooiste gevoel dat er is", zei Nuis na zijn gouden race.

Krol was na de eerste teleurstelling van het missen van goud toch blij met het zilver. “Dit was mijn beste 1500 van het jaar. Ik heb gestreden tot het einde, ik kon niet meer geven en kan met opgeheven hoofd de baan verlaten. Ik wilde de beste Thomas laten zien die er is en dat heb ik gedaan", zei de rijder van Jumbo-Visma. Hij keek met vertrouwen uit naar de 1000 meter die op vrijdag 18 februari wordt verreden. “Het meest positieve is mijn snelheid, gezien mijn opening vandaag, en mijn eerste ronde. Dat geeft veel vertrouwen voor de 1000 meter.”

