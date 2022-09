Opnieuw een wereldrecord op de marathon voor Eliud Kipchoge: 2 uur, 1 minuut en 9 seconden

Eliud Kipchoge heeft in Berlijn een nieuw wereldrecord op de marathon gelopen. De 37-jarige Keniaan realiseerde over 42,195 kilometer een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden.

De oude toptijd stond ook al op naam van Kipchoge, die in 2018 in Berlijn een tijd liep van 2.01.39. Het jaar daarop presteerde hij het om op een afgezet parcours in Wenen als eerste mens een marathon onder de 2 uur te lopen. Met hulp van een grote groep gangmakers kwam hij uit op 1.59.40. Die tijd werd niet erkend als wereldrecord.

Kipchoge werd aanvankelijk begeleid door enkele zogenoemde hazen, maar liep vanaf kilometer 25 alleen.

Lees ook:

Een marathon onder de twee uur: ‘Ik heb niet gewonnen door mijn schoenen’

Een unieke prestatie: als eerste dook Eliud Kipchoge onder de grens van twee uur op de marathon, op een tot in minutieuze details toe geregisseerd evenement in Wenen.