Opnieuw een Van Gaal-show in Zeist: ‘Nou zeg ik wéér te veel’

Naast hem zat Stefan de Vrij, met een blauw oog, overgehouden aan het duel in Noorwegen afgelopen woensdag. Maar het werd de show van Louis van Gaal, op de persconferentie vrijdag in Zeist. Zelfs toen De Vrij een vraag kreeg, of deze bondscoach sinds zijn vorige periode bij Oranje in 2014 veranderd is, ging de aandacht naar Van Gaal. Dat is nog steeds dezelfde man, sprak De Vrij. De schaterlach van Van Gaal bulderde de zaal in. Of hij met het ouder worden - 70 nu - milder was geworden? “Dat was hij toen ook al”, zei De Vrij. Stralend begon Van Gaal te applaudisseren “Een geweldig antwoord!”

Van zijn aanvankelijke weigering om iets prijs te geven van zijn tactiek of zijn opstelling tegen Montenegro, zaterdag in Eindhoven, maakte hij vervolgens een spel. Eerst liet hij weten dat Denzel Dumfries een basisplaats krijgt, ten koste van Jurriën Timber. In de ogen van Van Gaal was Timber er in Noorwegen (1-1) mede debet aan dat Steven Berghuis niet uit de verf kwam. Dumfries wordt geacht meer aan de zijlijn te blijven als hij opkomt. Gespeeld verontwaardigd: “Nou geef ik toch mijn opstelling weg!” Vervolgens liet hij zich ontglippen dat Berghuis een nieuwe kans als rechtsbuiten krijgt. “Nou zeg ik wéér teveel.” Hij maakte ook nog duidelijk dat Gakpo en Depay ook weer in de voorhoede starten.

Hij sprak over ‘provocerende pressing’

Met typische Van Gaal-termen gaf hij antwoorden op alles. Zo probeert hij de internationals bij te brengen dat ze de wedstrijdsituaties vooraf moeten visualiseren, in zijn taal ‘imagineren’. Hij sprak over ‘provocerende pressing’. En omstandig legde hij uit wat hij met ‘droog trainen’ bedoelt. Dat deed hij deze week in een zaaltje op de KNVB Campus. De stoelen gingen aan de kant en Van Gaal zette de spelers op de plekken die ze bij corners moeten innemen. “Dát is droog trainen.”

Op de quasi serieuze vraag hoe lang hij nodig zou hebben om de kabinetsformatie vlot te trekken: “Daar wordt over gespeculeerd hè? Kijk nou maar de uitzending van Op1 van vier maanden geleden terug. Toen heb ik al gezegd dat ze met een minderheidskabinet moeten beginnen.”

Dan over Memphis Depay. Waarom functioneert die onder Ronald Koeman wel, voorheen bij Oranje en nu bij Barcelona, maar onder andere trainers zoals Van Gaal niet? “Als jij die conclusies na één wedstrijd wilt trekken, is dat aan jou.” Depay werd woensdag niet goed bediend, vond hij. “Dan kunnen Messi en Ronaldo het ook niet.”

De Hollandse voetbalcultuur

Op stoom raakte Van Gaal pas echt toen hem wordt voorgelegd dat de Noorse bondscoach Solbakken de Hollandse voetbalcultuur om altijd maar de bal te willen hebben woensdag had geprezen maar ook de risico’s benoemde. Wijnaldum stelde dat die (4-3-3-)cultuur moet veranderen, om ook van kleinere landen, die gegroepeerd verdedigen, op te kunnen rollen.

“Dat heb ik al in 2014 gezien.” Hij doelde op het WK, toen hij een beperkt getalenteerd Oranje in 5-3-2 naar brons leidde. Een sterke verdediging was daarvan de basis. Dat hij voorlopig terugvalt op 4-3-3 is uit tijdnood geboren. “Mijn visie is duidelijk. Maar ik heb steeds twee dagen tussen wedstrijden. Ik kan in die tijd de hoofden van de spelers niet veranderen. Daar heb ik zes weken voor nodig, zoals in 2014. In mijn ogen is 5-3-2 het beste systeem.”

Van Montenegro verwacht hij in Eindhoven (zaterdag, 20.45 uur) ook weer zo’n defensieve strijdwijze. Dat elftal heeft volgens Van Gaal iets meer ‘lepe’ voetballers dan Noorwegen. “Maar ze zullen ook iets meer ruimte doorgeven.” Winnen is noodzakelijk, ook dinsdag van Turkije, om uitzicht te houden op winst van kwalificatiepoule G. Een tweede plaats biedt veel onzekerheid.

Mocht Nederland zich kwalificeren voor het WK in Qatar in 2022, stapt hij dan wel over op een (5-3-2-)strategie die beter aansluit bij de kwaliteiten van de spelers, zoals Frank de Boer probeerde op het EK? “Lieve jongen”, richtte hij zich tot de vragensteller van Trouw. “Ik heb voor het WK ook maar een week tijd. Ik krijg niet de kans dat systeem te spelen. Maar dat ik daar nog eens met de spelers over ga praten, dat is zeker. Maar niet nu. We moeten nu dicht bij onszelf blijven. Niet bij Louis van Gaal, maar bij de spelers. Die moet ik het zo makkelijk maken, iets dat ze kunnen. En daarom spelen we 4-3-3.”

