Opmars gemengd voetbal: ‘Je ziet dat kinderen minder in hokjes denken’

De lucht is grijs en het regent bijna onophoudelijk, maar aan plezier ontbreekt het zaterdagmiddag geen moment bij Maud van Duren (14), de centrale verdediger van UDI ’19 Onder 14-1.

Maud, spelend met een felgroen haarbandje, wint duels, gaat voorop in de strijd en passt de bal moeiteloos naar haar ploeggenoten, van wie er negen jongen zijn. Voor Maud is zaterdag de mooiste dag van de week. Zeker nadat ze drie jaar geleden besloot om haar hart te volgen en zich aan te sluiten bij de jongenstak van UDI’19 in Uden, een club met zo’n 1800 leden in Noord-Brabant.

Sinds vijf jaar biedt UDI’19 meisjes de gelegenheid om tot en met Onder 17 mee te voetballen bij de jongens - maximaal drie per team. “Het aantal meiden dat prestatiegericht wilde voetballen, nam steeds meer toe”, verklaart hoofd jeugdopleiding Harry Blokhuis in de bestuurskamer van UDI’19. “Wij willen meiden de kans geven zichzelf te ontwikkelen. Hun drive is enorm. Als je ze vraagt naar hun droom, dan zeggen ze allemaal dat ze in het Nederlands elftal willen spelen.”

Kinderen leren van elkaar

De KNVB koestert een club als UDI’19. De Nederlandse voetbalbond ziet het liefst dat kinderen tot en met elf jaar gemengd voetballen, omdat jongens en meisjes in die fase vrijwel gelijkwaardig zijn. De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen van elkaar leren, meent de KNVB.

Voor Maud, spelend met rugnummer 2, kwam de mogelijkheid om met de jongens mee te doen als geroepen. “Toen ik nog in het meisjesteam zat, werd er vooral gekletst tijdens de trainingen”, zegt ze voor haar wedstrijd tegen RBC Onder 14-1. “Dat vond ik niet meer leuk. Bij mijn huidige team ben ik beter geworden. Ik probeer het hoogst haalbare te halen. Oranje? Ik hoop het.”

Jorg Verhoeven, trainer van UDI’19 Onder 14-1, ziet dat zijn centrale verdediger moeiteloos meekan, evenals middenvelder Joy Takken. “Zij willen zó graag”, ervaart Verhoeven. “Hun motivatie is geweldig. Net als de acceptatie bij de jongens. Zij vinden het totaal geen probleem dat er meisjes bij hun in het team zitten.” Glimlachend: “Ze zijn er juist blij mee, want deze meiden zijn hartstikke goed.”

Dat vindt ook ouder Mark School, wiens zoon wekelijks voetbalt met Maud. “Soms hoor je dat meiden nog wel eens hun poot terugtrekken in duels, maar deze meiden niet hoor. Die gaan er vol voor.” Als er al een probleem is, dan is het kleedruimte voor de circa vijftig meisjes die bij UDI’19 tussen de jongens voetballen. Kleedkamer tien, van binnen op slot te doen, is speciaal voor hen.

Hoogleraar Belle Derks, die onderzoek doet naar stereotyperingen op basis van sekse, juicht de ontwikkelingen bij de KNVB toe. Zij vindt dat er in het voetballandschap nog te veel keuzes worden gemaakt op basis van geslacht in plaats van individuele kwaliteit. “Gender is nog steeds een hele belangrijke categorisatie”, ziet Derks. “Maar daar moeten we vanaf, omdat het bij kinderen nergens op gebaseerd is. De vraag is: wat is goed voor het kind? Door jongens en meisjes met elkaar te laten sporten en banden met elkaar op te laten bouwen, kan voetbal een belangrijke maatschappelijke verandering in gang zetten.”

Samen voetballen leidt tot inclusiever denken

Gemengde sportteams zijn sowieso in opkomst. Zo waren er op de Olympische Spelen in Tokio voor het eerst gemixte estafetteteams, in triatlon en in de atletiek. Eerder was er al een mixed onderdeel bij het WK langebaanschaatsen in Heerenveen. In september had het WK wielrennen in België een primeur: een gemengde ploegentijdrit. En sinds dit seizoen staat de KNVB het officieel toe dat vrouwen ook in seniorenteams bij de mannen spelen.

Dat bij de jeugd nu al veel jongens en meisjes gemeenschappelijk voetballen, leidt in ieder geval tot inclusiever denken, stelt Hilde Spierings. Zij deed vanuit haar studie Sportkunde aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de gevolgen van gemengd voetballen. “Je ziet dat kinderen minder in hokjes denken”, vertelt Spierings. “Jongens denken anders over meiden, en meiden denken anders over jongens. Het is beter voor hun sociale ontwikkeling.”

Maar waar leg je de grens? Bij UDI’19 ligt die bij Onder 17, waarna meisjes doorstromen naar het eerste vrouwenteam. Een toekomst waarin het achtste seniorenelftal gemengd is? “Dat zie ik niet zitten”, stelt Blokhuis, die sinds vijf jaar hoofd jeugdopleiding is bij UDI’19. “We moeten niet ontkennen dat mannen en vrouwen fysiek anders in elkaar zitten. Dat zie je bij een contactsport als voetbal. Het is tenslotte geen korfbal.” Spierings denkt daar anders over: “Gemengd voetbal bij een vijfde- of zesdeklasser zou moeten kunnen. Daar zijn de verschillen niet zo heel groot.”

En, veelgehoorde klacht bij de ouders van UDI’19: waarom staat een meisje de ontwikkeling van mijn zoon in de weg? Wat heeft het eerste van hoofdklasser UDI’19, dat de ambitie heeft om te promoveren naar de derde divisie, nu aan al die meiden? Elk talent is immers welkom. Blokhuis, stellig: “Dan moeten de jongens maar laten zien dat ze beter zijn.”

Bij UDI’19 Onder 14-1 zijn ze blij met Maud. Ondanks dat haar tegenstander een kop groter is, staat ze knap haar mannetje. Koploper RBC wordt op 4-4 gehouden.

