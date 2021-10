Oplaaiend supportersgeweld na corona door ‘opgekropte frustraties’

De 34 clubs in het betaalde voetbal zijn met elkaar en de KNVB in gesprek over extra maatregelen die de stroom aan incidenten met supporters een halt toe kunnen roepen. Die zullen naar verwachting nog voor komend weekend worden afgekondigd. Uit de cijfers van de voetbalbond blijkt dat dit seizoen tot nu toe opvallend vaker sprake is van ongewenst gedrag in en rond stadions.

Over de eerste acht speelronden werden al 45 incidenten voorgelegd aan de aanklager van de KNVB. Die aanklager bekijkt in zo'n geval of een club iets te verwijten valt. Vóór de coronacrisis lag dat aantal tuchtzaken over een heel seizoen (34 speelronden) op 70 tot 90. Ook zijn er nu al 300 stadionverboden uitgevaardigd. Voorheen waren dat er gemiddeld 600 over een heel seizoen.

Een uitlaatklep in het voetbal

“Het lijkt erop dat een deel van de mensen na corona een uitlaatklep in het voetbal vinden en hun opgekropte frustraties kwijt moeten. We zien dat ook elders, zoals in Frankrijk met veel incidenten, maar ook op andere plekken in de samenleving. Mensen gedragen zich grenzeloos”, zegt een woordvoerder van de KNVB.

Het bekogelen van spelers van de tegenpartij met lege of volle bierbekers of aanstekers, het afbreken van stoeltjes die op het veld werden gegooid en kwetsende spreekkoren waren al het hele seizoen te zien. Afgelopen weekend ontstond in Enschede een grote vechtpartij tussen fans van FC Twente en Willem II. In Eindhoven werden in de aanloop naar PSV-PEC 38 Zwolse aanhangers gearresteerd omdat ze de confrontatie zochten. Rond NEC-Vitesse was de sfeer zeer grimmig, met vechtpartijen, kwetsende spreekkoren, opruiende spandoeken en bierdouches. Ook journalisten werden belaagd.

Volgens socioloog Ramon Spaaij, die veel onderzoek deed naar voetbalhooligans, is het opvallend dat de misdragingen zich nu niet beperken tot de traditionele relschopper, zeg maar de jonge man met capuchon die onder invloed van drank en drugs de confrontatie met de politie of tegenpartij zoekt. “Het is overal heel onrustig en gespannen, ook bij zogenaamde gewone mensen. Emoties lopen in de stadions snel heel hoog op en mensen trekken zich weinig aan van oproepen om het rustiger aan te doen.”

‘In de hele samenleving zie je veel verzet’

Dat moet volgens Spaaij in een bredere context worden gezien. “In de hele samenleving zie je veel verzet, weerstand en het niet accepteren van autoriteiten. Voetbal is een afspiegeling daarvan, alleen altijd net wat heftiger. Als een ballon die in coronatijd heel hard is opgeblazen waar nu de lucht uitgeperst wordt”, vertelt Spaaij, momenteel verbonden aan de Victoria Universiteit in Melbourne. “We zijn blijkbaar aan het zoeken naar een nieuw evenwicht en nieuwe grenzen. Mensen lijken een beetje gedesocialiseerd.”

Spaaij ziet de huidige tendens als tijdelijk. Eén van de maatregelen waar de KNVB, de profclubs en het Supporterscollectief nu over praten is het weren van uitfans. NEC-directeur Wilco van Schaik pleitte daar voor. Spaaij: “Je moet oppassen snel generieke maatregelen in te voeren. De fans van Vitesse hebben in Nijmegen voor zover ik weet voor niet zoveel problemen gezorgd. Wat los je dan op? Het is beter om voor maatwerk te kiezen. Het lijkt me verstandig als NEC-fans even niet meegaan naar Arnhem.”

Wat volgens de socioloog wel helpt: opsporing bij het vermoeden van strafbare feiten, consequente handhaving van regels in het stadion, vaker een wedstrijd stilleggen bij wangedrag en een permanente dialoog tussen club en de aanhang. “Die overleggen zijn door corona wat stilgevallen. Misschien moeten we dit dan ook zien als opstartproblemen.”

Club Brugge en City reageren geschokt op nieuws over aanval fan Club Brugge heeft in een officiële mededeling geschokt gereageerd op de agressie in de richting van een supporter van Manchester City, na de Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond in Brugge. Een 63-jarige man werd aangevallen op een parkeerplaats en verkeert in levensgevaar. Vijf personen zijn inmiddels opgepakt. “Club Brugge nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen op de snelwegparking op de E40 in Drongen, waar een supporter van Manchester City, die eerder te gast was in het Jan Breydelstadion, werd aangevallen”, luidt het. Ook Manchester City laat in een verklaring op de teamwebsite weten “geschokt en bedroefd” te zijn door het nieuws over de aanval op een van de fans. “We werken momenteel samen met onze collega’s bij Club Brugge en met de Belgische politiediensten en die van Greater Manchester om meer informatie te verkrijgen. Onze gedachten en beste wensen gaan uit naar de familie en vrienden van de in België verblijvende supporter, die in het ziekenhuis is opgenomen.”

