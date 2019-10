Opdoeken Oregon Project nieuwe horde voor Sifan Hassan richting Tokio

Het Nike Oregon Project, de trainingsbasis van Sifan Hassan wordt opgedoekt. Een nieuw obstakel in de aanloop naar de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Nike slaat de bladzijde van het geplaagde Oregon Project om. De kledingfabrikant stopt met het atletiekproject in het Amerikaanse Portland. Dat meldde topman Mark Parker van Nike aan het magazine Runner’s World. Het besluit komt in de nasleep van de schorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar, de grondlegger van het trainingscentrum. Tegelijk heeft Parker het over ‘ongegronde claims’ en ontkent hij alle betrokkenheid van het sport merk bij dopingactiviteiten.

De nieuwe wending dompelt Sifan Hassan verder in onzekerheid. Na de verbanning van haar coach Salazar op het WK in Qatar zette ze de zoektocht naar een nieuwe coach al in. Toen behoorde een terugkeer naar het Nike Oregon Project volgens haar nog tot de mogelijkheden. Nu moet nu de wereldkampioene van een unieke dubbel op de 1500 en de 10.000 meter ook op zoek naar een ander trainingsoord. De Atletiekunie overweegt al een tijd een nieuw programma in Nederland op het gebied van de midden- en lange afstand, zoals nu al voor de sprinters bestaat. Hassan zou zich bij dat programma kunnen voegen.

Maar om het “beslissingsproces niet te compliceren” mijdt Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse Atletiekunie speculaties rond Hassans mogelijke alternatieven. “Die opties verkennen en benoemen in de media zorgt alleen maar voor onrust. Daar is het proces niet mee gediend. We willen alle alternatieven samen met haar op een rij zetten. Dan is het aan haar om een keuze te maken, hoe ze de Spelen wil aanpakken.”

Alberto Salazar. Beeld AFP

‘De principes van dit project stroken niet met die van een schone sport’

Hassan, die zich op dit ogenblik in Ethiopië voorbereid op de halve marathon van Valencia, kan dus niet vrijuit toewerken naar de Spelen van komende zomer in Tokio . Maar Roskam rekent op haar veerkracht. “Sifan is een sterke jongedame die heel snel kan schakelen in dit soort situaties.” Volgens de directeur kan de zoektocht nog weken duren en behoort een tijdelijke oplossing tot de mogelijkheden.

Het ambitieuze idee van het Oregon Project, dat Salazar in 2001 begon, was het niveau van Amerikanen op de lange en middellange afstand verbeteren. De hegemonie van Oost-Afrikaanse atleten moest worden doorbroken. Salazar riep de hulp in van zijn vriend Phil Knight, oprichter van het iconische sportmerk Nike om zijn droomproject te financieren. Later voegden Europese atleten zich bij het project, zoals Hassan en viervoudig Olympisch kampioen Mo Farah. Het trainingsprogramma staat al jaren op het vizier van zowel het Amerikaanse, het Britse als het Wereldantidopingagentschap.

Eind vorige maand werd Salazar door het Amerikaanse antidopingagentschap (Usada) voor vier jaar geschorst. Na vier jaar onderzoek stelde het agentschap vast dat Salazar (61) verschillende dopingregels had overtreden. Ook de door Nike betaalde arts Jeffrey Brown kreeg een schorsing. Het zou gaan om handel in testosteron, geknoei met dopingcontroles en het illegaal toedienen van stimulerende middelen. De coach zou dopinggebruik hebben ‘georkestreerd en gefaciliteerd’. Atleten bleven buiten schot.

Marathonloopster Kara Goucher pleitte eerder deze week al voor het opdoeken van het Oregon Project. Ze kreeg steun van de voormalige Oregon Project-coach Steve Magness, een sleutelfiguur in de zaak tegen haar ex-coach Salazar. “Als ik in de schoenen van Nike stond, dan zou ik nieuwe betrouwbare coaches aantrekken en de bladzijde van het Oregon-project omslaan. Het is duidelijk dat de principes van het project niet stroken met die van een schone sport.”

Lees ook:

Met haar knappe dubbelwinst laat Hassan de wereld zien hoe clean ze is

Na goud op de 10.000 blies Sifan Hassan haar tegenstand weg in de finale van de 1500 meter op de WK in Doha. Het excelleren op beide afstanden, een hoogst ongebruikelijke combinatie, tekent haar veelzijdigheid als atleet.

De coach van Sifan Hassan is voor vier jaar geschorst voor het overtreden van dopingregels

De coach van Sifan Hassan, Alberto Salazar is dinsdag voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse dopingagentschap. In Salazars obsessieve zoektocht naar successen lijkt alles geoorloofd.