Op zoek naar nieuwe speelsters én een coach

Na het mislukte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in januari in Apeldoorn keek Joop Alberda al even voorzichtig vooruit naar 2022, het jaar waarin het WK in eigen land wordt gehouden. Omringd door huilende speelsters zei de technisch directeur van de volleybalbond dat één ding zeker was: er staat op het WK echt wel weer een nationale ploeg.

Hoe die ploeg eruit gaat zien is, exact twee jaar voor de start van het WK, nog niet bekend. Op een persbijeenkomst op Papendal kwam Alberda woensdag met twee vragen, die hem ook door de speelsters waren gesteld. Een: hoe groot is de kans dat er in 2022 veertien nieuwe speelsters staan? En twee: hoe groot is de kans dat de groep straks hetzelfde zal zijn. Op beide vragen luidde het antwoord: nul.

De gemiddelde leeftijd van de huidige selectie is hoog. Aan het eind van dit jaar zijn vijf speelsters jonger dan 25 en vijf ouder dan dertig. Drie speelsters, Lonneke Sloëtjes, Kirsten Knip en Celeste Plak, zitten zonder club en hebben tot januari 2021 een pauze ingelast. En er is geen coach, nadat de voor het OKT ingehuurde Italiaan Giovanni Caprara geen nieuwe verbintenis tekende.

Opmerkelijk verzoek

Er moet derhalve veel gebeuren en volgens Alberda gaat dat ook gebeuren. Hij gaat bij NOC-NSF aankloppen met een opmerkelijk verzoek. Omdat de volleybalbond lange tijd geen aanspraak heeft gemaakt op de stipendium-regeling van de sportkoepel, gaat hij vragen of de bond een deel van dat geld mag terugkrijgen om te investeren in een opleidingsploeg van speelsters van 18 tot 22 jaar. Alberda acht het verzoek ‘zeer kansrijk’.

“Echte topsport is topsport en niets anders”, zei Alberda die memoreerde dat het stipendium in 1997 was geïntroduceerd om rust te creëren. “Zodat je naast je sportcarrière geen vakken hoeft te vullen bij Albert Heijn.” Hij gaat voorstellen dat NOC-NSF bonden die een EK of WK organiseren anderhalf jaar voor zo’n evenement extra financiële ondersteuning biedt voor jonge sporters. Om te garanderen dat de kwaliteit van het team na het toernooi gewaarborgd blijft. “Daar zou NOC-NSF beleid van moeten maken.”

Om de selectie van de nationale vrouwenploeg met nieuw bloed aan te vullen gaan de beste speelsters uit de Nederlandse competitie meetrainen op Papendal. Pure noodzaak volgens Alberda, want “ze worden niet goed genoeg als ze alleen bij de club blijven”. Op een aantal vlakken moeten zij zich verbeteren. “Als we dat niet doen krijgen we redelijk goede speelsters van 18, 19 jaar, die de sprong net niet kunnen maken.”

Nieuwe coach

Alberda, wiens contract als technisch directeur op 31 december van dit jaar afloopt, is ervan overtuigd dat er op dit moment jonge speelsters zijn die de kwaliteiten hebben om zich razendsnel te ontwikkelen. Klaar voor een internationale carrière en wellicht een plaats in de nationale ploeg. Om hen internationale ervaring te laten opdoen heeft de bond zich, samen met België, kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK onder 20 jaar van volgend jaar.

En dan is er nog de zoektocht naar een nieuwe coach. In de geest van de woorden van oud-bondscoach Bert Goedkoop: het gaat niet om wat het team wil hebben, maar wat het team nodig heeft. Nu de pijn van het mislopen van Tokio enigszins is verdwenen, gaat Alberda in samenspraak met de speelsters kijken wat er de laatste vier jaar fout ging en wat er wel behouden moet worden. Namen van kandidaat-coaches noemde Alberda niet. “Maar uiteraard heb ik wel wat ideeën.”

