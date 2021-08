Op zijn vijfde Spelen loopt Churandy Martina uiteindelijk niet één meter. ‘Je moet risico nemen’

Zijn toernooi zat er al op voor het begonnen was. Churandy Martina was te snel weg in de series van de 4x100 estafette. En zo kon het gebeuren dat de veteraan van Team NL op zijn vijfde Spelen geen wedstrijdmeter liep. Het stokje bereikte nooit zijn hand. Voor individuele nummers had hij zich al niet gekwalificeerd. Dus dit was het dan voor hem in Tokio: hij heeft de vlag gedragen bij de openingsceremonie en even in wedstrijdtenue in het Olympisch Stadion gestaan. Hem was een ander olympisch afscheid gegund.

Zelf blijft hij lachen. Natuurlijk. Hij kan niet anders. Of dit een moeilijk moment is? Waarom? Dit kan gebeuren volgens hem. “Wij hebben niet de snelste jongens, dus wij moeten het van de wissels hebben. Als je ziet hoe hard iedereen hier loopt, moet je risico nemen.” Toch noemt hij het even later toch wel teleurstellend, wat veel zegt over de onderhuidse emoties bij de altijd positieve atleet.

In Athene 2004 was hij er al bij, in Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016. Vijf keer wist hij een finale op de 100 of 200 meter te halen. Teamgenoot Joris van Gool vindt het jammer dat hem niet ‘het laatste mooie toetje’ gegund was. “Maar we moeten niet vergeten dat ik zes jaar oud was toen Churandy al voor de eerste keer meedeed aan de Spelen. Dat zegt genoeg over hoe bijzonder het is dat hij hier überhaupt staat.”

Bij de vrouwenestafette verliepen de wissels van het Nederlandse kwartet ook niet vlekkeloos. Dafne Schippers vertrok net als vijf jaar geleden in Rio te snel en moest zichtbaar inhouden om het stokje van Nadine Visser nog in het juiste vak overgedragen te krijgen. De vijfde plek in de series was op basis van de tijd nipt genoeg om de finale te mogen lopen, vrijdagmiddag (Nederlandse tijd).

Martina blijft naar eigen zeggen altijd 29, maar de 37-jarige sprinter weet dat dit zijn laatste Spelen waren. In principe wil hij nog één jaartje aan zijn carrière vastknopen. De Spelen van Tokio noemt hij een rollercoaster. “Na het uitstel vorig jaar was het lang onduidelijk of het dit jaar wel zou doorgaan. Vervolgens kom je hier en moet je iedere dag een coronatest doen. Je wist nooit wat er aan het eind van de dag zou gebeuren. Ze kunnen je zo in quarantaine plaatsen. De openingsceremonie was gaaf, maar het mooiste aan Tokio was dat het gebeurde. Dat we uiteindelijk mochten lopen.” Al heeft hij zelf dus geen officiële wedstrijdmeter afgelegd.

