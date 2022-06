Op weg naar het EK zijn er nog stappen te zetten voor de voetbalvrouwen

Nederland wint van Wit-Rusland, maar met het oog op het EK moet het niveau omhoog. Vinden ook de bondscoach en Lieke Martens.

Het stadion van FC Twente staat nog altijd in het collectieve geheugen gegrift als de locatie van de grootste triomf uit de geschiedenis van de Nederlandse voetbalsters. Voor 35.000 toeschouwers veroverden de Oranjevrouwen op 7 augustus 2017 in Enschede de Europese titel. Hoe groot was het contrast met de WK-kwalificatiewedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Wit-Rusland. Op last van de KNVB bleven de deuren van de Grolsch Veste gesloten.

De voetbalbond wilde het duel met Wit-Rusland, dat aanvankelijk gepland stond op 12 april, niet spelen. Als het meest principiële jongetje uit de klas koos ‘Zeist’ voor een boycot tegen het bij de oorlog in Oekraïne betrokken land. Een eenzijdig en ondoordacht statement, dat snel overboord werd gegooid nadat de Uefa en Fifa de KNVB vriendelijk doch dringend verzochten toch te spelen. Dan zonder volksliederen en publiek, besloot de bond, die daardoor duizenden fans de kans ontnam om hun idolen aan te moedigen. Na de 3-0 overwinning zeiden de speelsters dat het lastig was om zich in de doodse ambiance op te laden.

Carroussel van de play-offs

Door de zege op Wit-Rusland werden de zorgen om kwalificatie voor het WK in 2023 even naar de achtergrond geschoven. Rechtstreekse plaatsing voor de mondiale titelstrijd is echter nog altijd onzeker. Als IJsland op 2 september in Reykjavik te sterk is voor Wit-Rusland, dan valt de beslissing vier dagen later, als Nederland de IJslandse vrouwen treft. Met één verliespunt meer dan IJsland moet de formatie van Parsons dat duel winnen, om niet in de altijd onvoorspelbaar draaiende carroussel van de play-offs terecht te komen.

Na de 5-1 afstraffing tegen Engeland zei Parsons blij te zijn met het duel met Wit-Rusland, al blijft het natuurlijk vreemd zo’n belangrijke wedstrijd te spelen twaalf dagen voor de EK-ouverture tegen Zweden. De Brit zag in de confrontatie met de Wit-Russische vrouwen een unieke mogelijkheid om de kater van Leeds weg te spoelen. Met het binnenhalen van de drie punten werd de primaire doelstelling bereikt, maar de bondscoach had ook gezien dat zijn team nog stappen moet zetten na de weinigzeggende winst op de nummer 55 van de wereld.

Geen basisplaats voor Van de Donk

Ook Lieke Martens vond dat het niveau omhoog moet en dat de speelsters meer van elkaar mogen eisen. Over haar eigen spel was ze tevreden, al was ze realist genoeg om te zeggen dat er op een EK andere dingen worden gevraagd. Het was hoopvol om te zien dat Martens na een lastige hamstringblessure op de weg terug is. De aanvalster, komend seizoen in dienst bij Paris St. Germain, was betrokken bij de 1-0 van Jill Roord en de 3-0 van Lineth Beerensteyn. Tussendoor kopte Anniek Nouwen raak na een vrije trap van Sherida Spitse.

Met alleen Vivianne Miedema als vervangster van Beerensteyn in de punt van de aanval, begon Parsons tegen Wit-Rusland met dezelfde speelsters als tegen Engeland. Opnieuw geen basisplaats voor Daniëlle van de Donk, van wie het nog de vraag is of zij na een zware enkelblessure op tijd wedstrijdklaar is voor het EK. Damaris Egurrola, Van de Donks ploeggenote bij Olympique Lyon, viel goed in. Met haar zou Parsons meer verdedigende zekerheid inbouwen. Op 9 juli in Sheffield tegen Zweden, de nummer twee van de wereld, wellicht niet onverstandig.

