Op Roland Garros blijkt dat apolitieke Spelen een illusie zijn

Op het Court Philippe-Chatrier van Roland Garros werd Elina Svitolina dinsdag opnieuw geconfronteerd met een tegenstander uit een vijandig land. De Oekraïense tennisster verloor in twee sets (6-4, 6-4) van Aryna Sabalenka uit Belarus. Svitolina gaf na afloop geen hand aan Sabalenka, die traint in Rusland en daarmee volop profiteert van de sportfaciliteiten die Vladimir Poetin zo belangrijk vindt.

Roland Garros is in dit opzicht een voorbode van de Olympische Spelen die over ruim een jaar in dezelfde stad plaatsvinden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt net als de organisatie van het tennistoernooi dat Russen en Belarussen onder neutrale vlag welkom zijn. Het IOC houdt het idee hoog dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Roland Garros laat zien hoe lastig dat is.

Cherson en Zaporizja

Hoe belangrijk sport is in het Rusland van Poetin bleek twee weken geleden nog. De Doema nam een wet aan die regelt dat de bezette gebieden in Oekraïne in het Russische sportsysteem worden geïntegreerd. Het parlement in Moskou trok daar 36 miljoen euro voor uit. Het gaat niet alleen om de geannexeerde gebieden Loehansk en Donetsk, maar ook om de in de oorlog veroverde Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja. De bedoeling is dat nieuwe sportorganisaties worden opgericht die aansluiting krijgen bij de Russische. Ook krijgen sporters die eerder Oekraïne vertegenwoordigden toegang tot financiële steun en andere voordelen.

De Russische schermbond heeft de annexatie van verenigingen in bezet gebied in Oekraïne al voltooid, zo blijkt uit de website. Onder de 56 aangesloten grote schermorganisaties zijn ook die van de Krim, Loehansk en Donetsk. In die bezette gebieden kozen mensen vorig jaar via een schijnreferendum en onder bedreiging officieel voor aansluiting bij Rusland.

De ‘russificatie’ van de sport in die oostelijke delen van Oekraïne wordt geleid door de voorzitter van het Russisch olympisch comité (Rok), Stanislav Pozdnyakov. Bij de mobilisatie die vorig jaar door Poetin werd afgekondigd, noemde hij het dienen van het vaderland een “eervolle taak, voor elke burger, ook voor de leden van de nationale teams”.

Schermen: apart EK in Plovdiv

Pozdnyakov is een oud-schermer, net als IOC-president Thomas Bach. Die blijft bij zijn standpunt dat Russische en Belarussische sporters die niet bij het oorlogsgeweld betrokken zijn geweest, ‘neutraal’ mogen deelnemen aan de Spelen van 2024. Dat zorgt in de verdeelde sportwereld voor complexe situaties.

Opnieuw bij het schermen bijvoorbeeld. De Europese federatie wilde niet dat schermers uit Rusland en Belarus meedoen aan de Europese Spelen, eind deze maand in Krakau. Daarmee zou het voor hen lastig worden om zich te kwalificeren voor Parijs. Maar wat deed wereldschermbond FIE? Die ging een apart EK organiseren in het Bulgaarse Plovdiv. Het enige doel van dat toernooi: zorgen dat de Russen en Belarussen zich kunnen plaatsen voor de Spelen van 2024.

Kushandjes van een Belarussische

Op de meeste tennistoernooien zijn de Russen gewoon welkom, ook volgende maand op Wimbledon. Volgende week in Rosmalen zal Daniil Medvedev ook weer opduiken.

In Parijs gingen er dinsdag wel weer twee Russen uit: Anastasia Pavlyuchenkova ging onderuit tegen de Tsjechische Karolina Muchova en bij de mannen verloor Karen Khachanov in de kwartfinale van Novak Djokovic. Die laatste baarde vorige week opzien toen hij op een camera schreef dat Kosovo ‘het hart van Servië’ is. Het was een steunbetuiging van Djokovic aan de nationalisten die vinden dat het onafhankelijke Kosovo bij Servië hoort.

Het publiek op Roland Garros blijkt ondertussen maling te hebben aan alle politiek. Dat Svitolina na haar partij dinsdag weigerde de bij het net wachtende Sabalenka te feliciteren met een hand, uit principe, kwam de Oekraïense op boegeroep te staan. Vervolgens gaf de Belarussische kushandjes aan de toeschouwers die hartstochtelijk voor haar juichten en klapten. “Dankjewel voor jullie steun”, zei Sabalenka meermalen in de microfoon.

