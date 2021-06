Op ontspanningsdag van Oranje belooft Marten de Roon minder te spugen: ‘Het is héél smerig’

De vraag van de dag kwam van het kinderprogramma Zappsport. De 9-jarige Beau wilde van Marten de Roon en Matthijs de Ligt weleens weten waarom voetballers zoveel spugen op het veld. Andere spelers glijden dan toch door dat speeksel? Dat doe je thuis toch ook niet?

“Ze heeft helemaal gelijk”, antwoordde De Roon. “Het is eigenlijk ontzettend smerig, héél smerig. Als je veel aan het rennen bent, krijg je van die vieze slijmdingen in je mond. Die spuug je liever uit dan dat je ze inslikt. Ik zal er de volgende keer rekening mee houden.” Hij had nog een idee: “Misschien wat zakjes langs de zijlijn plaatsen?”

De Roon is in zijn element op een persconferentie in ‘Kamp Zeist’, daags na Nederland-Oostenrijk. Na de wedstrijd postte hij op sociale media zijn eigen, totaal mislukte schot dat hoog in de tribunes eindigde. Hij plakte er meteen een oud reclamefilmpje achteraan met Dick Advocaat die een afgezwaaide bal van zijn balkon raapt en weer naar beneden gooit.

Zelfspot is De Roon niet vreemd. Ook over zijn 25ste interland donderdag. “Het is me gelukt, ik weet niet hoe. Als zelfs Marten de Roon dit lukt, is het voor iedereen mogelijk.” Hij is de man van de knipoog en de relativering. Serieuzer: “Ik ben trots dat ik dat met deze groep heb gedaan. Drie jaar geleden zijn we gestart met deze unieke groep, The New Wave, de waardering onderling is groot.”

Moeilijke momenten na de wedstrijd

Alles is koek en ei op zo’n dag van ontspanning, na het vroegtijdig bereiken van de volgende ronde op het EK. De reserves trainden in Zeist in warm weer, de basiself liep de spieren wat los. In de nacht na Oostenrijk is in het hotel nog wat gepokerd, vertelde De Ligt. Misschien wel het moeilijkste moment beleefden de spelers na het laatste fluitsignaal. Ze zagen hun partners en kinderen op de tribune, maar door de coronabubbel was fysiek contact niet mogelijk. En dat is al weken zo.

De Roon: “Je wilt ze een knuffel geven maar dat kan niet. Je weet dat je met een doel bezig bent en mag geen risico lopen, maar als ze zo dichtbij zijn wil je een omhelzing. Patrick van Aanholt zag zijn zoontje en vond dat heel lastig. “Jonge kinderen begrijpen het niet, de hele situatie rond corona. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Je wilt ze oppakken maar dat mag niet.”

Alles moet wijken voor het heilige hoofddoel: zo ver mogelijk komen in het toernooi. Oranje zoekt nog hortend en stotend naar het beste van zichzelf. Niemand hoeft De Roon en De Ligt te vertellen dat Nederland (nog) mijlenver verwijderd is van het niveau dat toplanden al hebben laten zien, en dan vooral Italië. In dat land verdienen beiden hun brood. De Ligt wees op de statistieken. Italië kreeg tien wedstrijden op rij geen goal tegen en is al 29 duels ongeslagen.

Als meneer Van Basten het zegt...

Waar staat Nederland dan? De Roon: “Al sinds de komst van bondscoach Roberto Mancini speelt Italië in deze formatie. Wij hebben dat nu net een paar keer gedaan, wij zijn nog automatismen aan het inbouwen. Die zie je bij hen meer. Maar je kunt wedstrijden moeilijk vergelijken met elkaar. Wij moeten onszelf ook niet onderschatten. We weten dat er verbeterpunten zijn, maar die zijn er altijd.”

Verdedigend had Nederland het tegen Oostenrijk redelijk op orde, maar De Ligt werd na de wedstrijd bij de NOS genadeloos gefileerd door tv-analist Marco van Basten. Volgens de oud-voetballer en ex-bondscoach heeft De Ligt in Italië nog weinig opgestoken en gaf hij te weinig leiding aan de defensie. De Ligt zei het als goede feedback te beschouwen. “Als meneer Van Basten het zegt, iemand met zijn statuur, ga je er toch even naar kijken. Hij heeft ook in Italië gespeeld en weet hoe ze daar verdedigen. Ik snap ook wat hij zegt. Je moet situaties in een split second inschatten. Ik denk dat we goed communiceerden achterin maar het kan altijd beter. Dat is ons motto.”

Hoe dan? Dat waren vrijdag zorgen van morgen. Eerst het niemendalletje maandag tegen Noord-Macedonië. De basisspelers willen liever gewoon die wedstrijd spelen. De Boer dubt daar nog over. De Roon: “Ik denk dat we niet moeten verslappen. Ruud van Nistelrooij (assistent van De Boer, red.) vertelde net nog over het WK in 2006 en het EK in 2008. Nederland was toen ook al vroeg geplaatst, maar toen ze gas terug hadden genomen ging het mis.”

Lees ook:

‘Ik zit niet bij Oranje vanwege mijn leuke karakter of mijn uiterlijk’

De vraag achtervolgt hem al drie jaar en kwam ook in de voorbereiding op het EK weer veel op: wat doet Marten de Roon in Oranje?