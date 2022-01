Op je dertiende de eredivisie in, met je vader (50) aan je zijde

Je kunt het een co-productie noemen van Omroep Max en het Jeugdjournaal. De terugkeer van Jonah Kahn (50) in de eredivisie tafeltennis en het debuut van zoon Ivan (13) in de hoogste afdeling. Voor de een de naderende afsluiting van een tijdperk, voor de ander wellicht het begin van een mooie carrière. Een unieke samenwerking in het tweede team van Taverzo, de tafeltennisvereniging Zoetermeer.

Ivan, die twee jaar terug nog in de derde divisie speelde, promoveerde in 2021 met Taverzo 2 naar de eredivisie. Die club had Jonah al een aantal keer gepolst om het tweede team te komen versterken. Het vooruitzicht om samen met zijn zoon te spelen trok hem over de streep. “Ik heb het hem wel netjes gevraagd”, zegt Jonah in de kantine van de speelhal van Tempo Team in Amsterdam, waar vader en zoon regelmatig trainen. “Als hij het niet oké had gevonden, had ik het echt niet gedaan.”

Vader vindt het lastig als zoon zijn best niet doet

“Ik zag het probleem niet”, zegt Ivan, al vertelt hij later dat hij soms wel geïrriteerd raakt door kritiek van zijn vader. Jonah: “Meestal valt het mee”. Ivan: “Voor jou wel.” Jonah erkent dat hij het lastig vindt als Ivan zijn best niet doet. “Ik ben er ook in principe op tegen om je eigen kind te coachen. Ik heb liever dat iemand anders hem begeleidt. Misschien geldt dat ook wel voor met elkaar in één team spelen.”

Ivan zegt het ‘over het algemeen leuk te vinden’, voor Jonah heeft het ‘ook wel weer iets moois’. “Ik ga dit niet nog heel veel jaren doen, dus voor mij is het een cadeautje voordat ik echt helemaal klaar ben met tafeltennis.” Jonah speelde in 2013 voor het laatst in de hoogste afdeling. In de finale van de eredivisie verloor hij met Smash van Taverzo, de club waar hij nu voor gaat spelen. Ivan, lachend: “Ja, het is een gevoelige transfer, à la Berghuis”.

Onzeker of beide Kahns worden opgesteld

Zaterdag staat de eerste wedstrijd van Taverzo 2 op het programma, al is het onzeker of coach Theo Levert beide Kahns opstelt. Tegenstander in de Zoetermeerse Taverzône 2.0 is Taverzo 1, vijfvoudig landskampioen en favoriet voor een nieuwe titel. Een van de attracties in dat team is Gabrielius Camara, die in 2018 met 12 jaar de jongste speler in de eredivisie werd. “Hij is niet per se een voorbeeld”, zegt Ivan. “Wel in de zin dat ik ook zo snel zijn niveau wil bereiken. Ik probeer hem bij te benen en ik zou het leuk vinden om tegen hem te spelen.”

Ook zijn vader ziet hij ‘eigenlijk niet’ als voorbeeld, hoewel Jonah toch veertien keer voor de nationale ploeg speelde, op twee WK’s uitkwam en twee nationale titels in bezit heeft, in het dubbel en de mixed. “Ik heb me daar niet echt mee beziggehouden”, zegt Ivan. “Toen hij op de NK speelde zat ik lekker op de tribune Candy Crush te spelen.” Jonah: “Ik snap dat mijn nationale titels niet zo veel indruk op hem maken. Hij heeft er bij de jeugd veel meer dan ik.”

Talentenprogramma van de Europese tafeltennisunie

Ivan, studerend in drie VWO van het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam, heeft zich op jonge leeftijd ook internationaal al laten zien. Twee jaar geleden werd hij derde op de Europese Top-14, voor een Nederlands talent een bijzonder knappe prestatie. Ook zit hij in een talentenprogramma van de ETTU, de Europese tafeltennisunie. Volgende maand ontmoet hij de Europese toppers op toernooien in Metz en Spa.

Hoewel hij er niet veel van weet, wordt Ivan vaak geconfronteerd met het tafeltennisverleden van zijn vader. Elke competitiewedstrijd kreeg hij van een of meerdere tegenstanders te horen dat ze nog tegen zijn vader hebben gespeeld of met hem in het team hebben gezeten. Dat is wel mooi om te horen, toch? “Ja”, zegt Ivan met een vleugje ironie in zijn stem, “hij heeft een grote impact gehad”.

Wat is de toekomst van het Nederlandse tafeltennis? Het NK in Zwolle liet zien: er is talent, maar de weg is lang en pittig.