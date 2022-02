Op je 41ste je eerste olympische medaille winnen: de Spelen van Peking bewijzen dat leeftijd een relatief begrip is

Misschien wel de opmerkelijkste medaillewinnaar tot dusver is Johan Clarey. Hij won zilver op de afdaling. Met zijn 41 jaar is hij de oudste skiër in de geschiedenis die op het podium belandde.

Hoe is dat mogelijk? De Spelen van Peking bewijzen dat leeftijd een relatief begrip is, ook in de moderne topsport. De Fransman doet er niet ingewikkeld over. “Ik ben met alles in mijn leven laat geweest”, verklaarde Clarey glimlachend. “Mijn moeder vertelde altijd dat ik laat was met lopen, met spreken, met alles. Kennelijk geldt dat ook voor mijn sportcarrière.”

Hij is niet de enige oudere die in China goed presteert. Ook snowboarder Nick Baumgartner verdiende zijn eerste olympische medaille. Hij is veertig jaar oud. Samen met Lindsey Jacobellis won hij de gemengde cross-competitie voor de Verenigde Staten. “Het is nooit te laat om uit het leven te halen wat je wil.” Nooit eerder bereikte iemand van zijn leeftijd in zijn sport het ereschavot van de Spelen.

Jacobellis is ook niet meer de jongste. Met haar 36 jaar werd zij de oudste vrouw die ooit op de Winterspelen zegevierde. Ireen Wüst, de beste op de schaatsmijl, is net een jaartje jonger.

Onder de deelnemers in Peking zijn er minstens tien geboren in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De oudste is schaatsster Claudia Pechstein, bezig aan haar achtste Olympische Spelen. De Duitse wordt twee dagen na de Sluitingsceremonie vijftig. Daarmee is zij de oudste vrouw die ooit aan de Winterspelen heeft meegedaan. Háár successen liggen inmiddels wel ver achter haar.

In tegenstelling tot Pechstein had Clarey nog nooit een medaille gewonnen. Zijn beste prestatie tot dusver was een achttiende plaats in 2018. Hij twijfelde al een paar jaar over zijn pensioen, maar wilde het toch nog één keer proberen. “Ik heb heel veel risico genomen. Ik wist dat dit mijn allerlaatste kans was.”

Met het record van Clarey verdween Bode Miller uit de boeken. Deze skiër won in 2014 brons, 36 jaar oud. Zal er ooit nog iemand Clarey passeren?

PROGRAMMA

Wie van de Nederlandse schaatsers belandt op het podium? Kai Verbij zal zijn wereldtitel van vorig seizoen een mooi vervolg willen geven. Thomas Krol hoopt na het zilver op de 1500 meter, achter Kjeld Nuis, nu wel beslag te leggen op het goud.

Vrijdag

09.30-10.40: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Zaterdag

04.00-05.54: ski, parallel slalom mixed team

02.30: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ‘t Veld, Dennis Veenker

04.05: bobslee, 4-mans heat 2

07.00-09.45: cross country, 50 km mass start (m)

07.05: curlingfinale (m)

08.00: schaatsen, massastart (m) halve finale: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

08.45: schaatsen, massastart (v) halve finale: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

09.30: schaatsen, massastart (m) finale

10.15: schaatsen, massastart (v) finale

