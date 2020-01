Op jacht in de Arena: naar het shirt van Huntelaar (en, wie weet, een stunt tegen Ajax)

Fred Buddenberg

Als eerstejaars student op de locatie Fraijlemaborg van de Hogeschool van Amsterdam heeft Youri Koelewijn uitzicht op de Johan Cruijff Arena. Vorige week liep hij er bijna elke dag langs om tentamens te maken in een dependance bij De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. En steeds flitste het door zijn gedachten: woensdag mag ik daar misschien spelen.

De 20-jarige speler van SV Spakenburg gaat ervanuit dat hij ‘wissel zit’ bij de bekerwedstrijd van komende woensdag tegen Ajax. Hij hoopt op een invalbeurt, zoals zaterdag in moeizaam gewonnen duel met ASWH (1-0). Maar ook als reserve gaat hij er zeker van genieten, zittend op die ‘lekkere stoelen’ die hij van televisie kent.

Koelewijn herinnert zich een foto waarop hij als ventje staat in een ‘Ajax-pakje’. Een die hard fan is hij nooit geworden, maar met een wedstrijd in de Arena komt er voor hem wel een droom uit. “Mensen van mijn school zeiden dat ze gingen kijken, terwijl ze niet wisten dat ik bij Spakenburg speel.” En hij heeft een bijzondere missie. “Ik heb met mijn vader afgesproken dat ik het shirt van Huntelaar moet regelen.”

Speciale sjaals

Sinds 21 december, de dag dat Spakenburg voor de achtste finales van de beker werd gekoppeld aan Ajax, leven de ‘blauwen’ in het vissersdorp naar de wedstrijd toe. Aan het eind van de middag vertrek woensdag de eerste van 27 bussen, 24 met supporters en drie met 161 sponsors die hebben ingetekend voor het sponsorarrangement à 195 euro. Inbegrepen een driegangenmenu en een drankje op het balkon van de Business Lounge.

Ook de special gemaakte sjaals à 10 euro zijn in trek bij de fans. Van de eerste levering van 1300 stuks worden de laatste twee een uur voor het duel met ASWH verkocht. De komende dagen komen er nog eens 400 binnen. Achter het loket van supportersvereniging De Stormvogel laat Henrico Beekhuis er een zien. Hij is er niet kapot van. “Maar dat komt omdat ik voor Feyenoord ben.”

Naast de beleving die een wedstrijd tegen Ajax losmaakt, gaat het op sportpark De Westmaat ook veel over geld. Zeker nu de Arena woensdag bijna uitverkocht is, hangt er voor de tweededivisionist een aantrekkelijk financieel plaatje aan het bekeravontuur. Door de gedeelde recette en de bijdrage van de KNVB zou Spakenburg een bedrag van tussen de 100.000 en 200.000 euro aan de wedstrijd overhouden.

Uniek voor de club

Penningmeester Bert Beekhuis noemt geen bedragen en zegt de afrekening van Ajax af te wachten. Hij erkent wel dat het om een aanzienlijke hoeveelheid geld gaat en dat de club die extra inkomsten goed kan gebruiken. De afgelopen drie jaar zat de club in financieel zwaar weer en nu kunnen de ingeteerde budgetten weer worden aangevuld. Een ding is zeker, vertelt Beekhuis, de budgetten voor spelers gaan niet omhoog.

Het geld komt ten goede aan de club, die in een toekomstvisie heeft laten vastleggen dat een grondige renovatie van het stadion gewenst is. Alle extra centen zijn dus welkom zegt Beekhuis, die het wel jammer vindt dat het lijkt alsof het alleen maar om geld draait. “Zo’n wedstrijd is uniek voor de club. Ook voor onze eigen jongens die ervan hebben gedroomd en nu in de Arena tegen Ajax mogen spelen.”

‘Een nulletje of tien, twaalf’

Staand achter een van de doelen, schuilend voor de regen, zegt Wout Hartog (76) dat hij woensdag voor de televisie gaat zitten. De oud-speler van het eerste eftal (‘In die tijd met alleen maar jongens uit het dorp’) is al vanaf zijn wieg lid van Spakenburg. Sportief verwacht hij er weinig van en hij hoopt op enige clementie van Ajax.

“Als Ajax met het tweede elftal speelt en de jeugd de kans geeft, wordt het een nulletje of vier, zes”, zegt Hartog. “Maar als Ajax met de hele selectie gaat spelen dan wordt het wel een nulletje of tien, twaalf.” Terwijl hij het zegt beseft hij dat hij erg pessimistisch klinkt. “Zet er maar bij dat ik dat zelf ook niet hoop.”

Even verderop staat Arend van Twillert. Hij gaat woensdag naar de Arena met zijn zoon en kleinkind, die speelt in jeugd onder elf jaar bij Spakenburg. De echte Bunschoter (‘Wij waren vroeger de boeren en de Spakenburgers de vissers’) noemt de wedstrijd tegen Ajax ‘een lot uit de loterij’. Zowel voor de spelers als de penningmeester.

Van Twillert, zelf ook supporter van Ajax, hoopt dat het lang een wedstrijd blijft en dat Ajax niet snel op 2-0 komt. Maar het blijft natuurlijk een happening, zo’n duel in de Arena. En, zegt hij, je weet nooit wat er gebeurt. “Ik ging met mijn kleinzoon naar Ajax-Willem II. Zien we lekker veel doelpunten, zei ik tegen hem. Nou, daar zaten we. Wint Willem II met 0-2.”

'Waarom geen stunt’

Als bestuurslid algemene zaken was Jim Donkers verantwoordelijk voor het vervoer van de supporters naar de Arena en de verdeling van de toegangskaarten. In een tasje heeft hij een twintigtal enveloppen met daarin de allerlaatste kaarten. Voor mensen, zoals zijn buurman, die op het laatste moment een reis hebben afgezegd en toch naar de wedstrijd willen. En ook hij is gebeld door twee mensen die hun kaart kwijt waren.

De sportieve verwachtingen van Donkers zijn niet hoog, al weet hij zich getroost dat een nederlaag tegen Ajax makkelijker te verteren is dan in De Derby verliezen van buurman IJsselmeervogels. Hij merkt in het dorp wel dat er steeds meer mensen zijn die zich afvragen ‘waarom geen stunt’. Daarom wellicht de laatste huishoudelijke regel in het reisprotocol: na de strafschoppen direct naar de bus, ook dan wordt er op niemand gewacht.

