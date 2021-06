Op het EK verkiezen de hockeyers vorm boven tegenstander

“Blijf staan! Blijf staan!” Max Caldas, coach van de Nederlandse hockeymannen, wil treffers zien. Hoe meer, hoe beter. Daarom sommeert de ­Argentijn bij een stand van 5-0 zijn aanvallers in het Wagener Stadion te Amstelveen zich niet terug te trekken, maar juist druk te houden op de verdediging van Wales. Als een aanval mislukt, grist Caldas zichtbaar geïrriteerd een bidon water van een hek.

Uiteindelijk maakt Billy Bakker acht seconden voor tijd de zesde en meest besproken treffer. Niet de schoonheid van het frommeldoelpunt spreekt tot de verbeelding, het zijn de gevolgen ervan die tellen. Door de

6-0 speelt Oranje als poule­winnaar in de halve finale van morgen tegen België, de regerend wereldkampioen. Bij een misser van Bakker zou Engeland, een mondiale subtopper in het mannenhockey, de tegenstander zijn.

Caldas, die zijn honderdste wedstrijd bij de nationale ploeg leidde, was achteraf tevreden met de uitslag. “Met het doelpunt van Bakker ben ik net zo blij als met de andere vijf. In een wedstrijd kun je als ploeg nooit genoeg scoren.”

Aanvalspatronen

Voor het duel verkondigde Caldas dat zijn spelers niet hinkten op twee gedachten. Doel van de wedstrijd was doelpunten maken, zelfvertrouwen tanken na het gelijkspel tegen Duitsland en de besproken aanvalspatronen verder inslijpen. De vraag wie de gunstigste tegenstander in de halve ­finale zou zijn, België of Engeland, verbande hij uit de hockeyhoofden. Het publiek verlangt immers ook doelpunten en vermaak.

In het eerste kwart bleek zijn aanpak te werken. Binnen een mum van tijd waren Mirco Pruyser en Jeroen Hertzberger trefzeker. De ongeveer 3500 aanwezige toeschouwers waren nog niet uitgeklapt of Thijs van Dam ­verhoogde de score opnieuw. Daar bleef het vervolgens bij tot de rust ­tegen de Britse tegenstander, die geen enkel punt had overgehouden aan de eerste twee duels.

Caldas besloot zijn spelers in de kleedkamer te waarschuwen. Hij wilde meer energie en gretigheid op het veld. “Als sporter moet je nooit pielen met vorm. Dat is gevaarlijk in een toernooi. Vorm zet je niet aan of uit. Zo werkt het niet. Als je verslapt, dan kak je als speler in, met alle gevolgen van dien.”

Acht seconden voor tijd

Na rust meteen zette opnieuw Pruyser zijn voet op het gaspedaal: 4-0. Na een strafcorner van Jip Janssen zette Robbert Kemperman de ­rebound om in doelpunt nummer vijf. Groepswinst was binnen handbereik. Of wilde het Nederlands elftal dat toch liever niet?

Het had er even alle schijn van. Allerlei kansen, van groot tot klein, werden om zeep geholpen. Tot Bakker acht seconden voor tijd behendig aan alle speculaties een eind maakte.

Net als anderhalve week geleden speelt Nederland morgen in de halve finale tegen België. In Antwerpen was het duel het laatste van de Pro League, straks gaat het om een finaleplaats op het Europees kampioenschap. Caldas kan niet wachten. “Een prachtig ­affiche, toch? Dit zijn de wedstrijden die we als ploeg willen spelen.”

