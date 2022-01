Op de NK is het zoeken naar het laatste puzzelstukje voor de shorttrackploeg

Wie mag naar de Spelen? Die vraag hing zondag boven de NK shorttrack in de Elfstedenhal in Leeuwarden, nog meer dan de vraag wie kampioen zou worden. Vier mannen en vier vrouwen zijn al zeker, de laatste plek moet nog worden ingevuld. En dat leidt tot discussie en twijfel, zeker bij de mannen.

Bij de mannen gaat het, hoogstwaarschijnlijk, tussen Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma – Melle van ’t Wout maakt ook nog kans, maar is nu geblesseerd. Sven Roes, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van ’t Wout zijn zeker.

De een, Hoogerwerf, is sprinter. Explosief, met een korte en felle versnelling, een kwaliteit waarmee hij op de NK de 500 meter won. De ander, Breeuwsma, is de expert op de aflossing, waarin de ploeg als viertal in de baan rijdt. Een totaal ander type, die heel goed intervals aankan. Breeuwsma gaf in Leeuwarden zelf een vergelijk: “In Thialf, waar we trainen, worden al onze gegevens gemonitord. Als we dan een relay rijden, is de hartslag van Dylan nog rood als hij weer moet inkomen. Bij mij is die dan donkergroen. Ik ben dan beter hersteld.”

Goede zaken gedaan

Hoogerwerf was de beste van het weekend, met winst op de 500 meter en podiumplaatsen op de 1000 en 1500 meter. Daarmee werd hij voor de derde keer Nederlands kampioen, en 'deed hij goede zaken', aldus coach Jeroen Otter. Breeuwsma kwam er individueel niet aan te pas. Maar, zo zei hij, dat had ook een reden. “Ik train eigenlijk niet meer op de individuele onderdelen. Alleen op de aflossing.”

De definitieve selectie wordt 17 januari bekend. Heel leuk is wachten niet. Maar beiden weten ook dat er weinig aan kan worden gedaan. Hoogerwerf kreeg ‘een zekere rust’ over zich heen, richting de NK. “Ik kon als een soort underdog aan de start staan. Blijkbaar werd er minder van mij verwacht.”

Breeuwsma heeft inmiddels wat berusting. “Ik heb het toch niet in de hand.” Thuis is het voor hem eveneens niet makkelijk. Rianne de Vries, de partner van Breeuwsma, is ook nog niet zeker van de Spelen. Zij had het mentaal zeker pittig gehad, vertelde ze, toen ze hoorde dat zij ook niet was voorgeselecteerd.

Het laatste meetmoment is over twee weken, als in Nederland nog een internationale wedstrijd wordt gereden, met daarbij een aflossing. Bondscoach Otter maakt daarna de selectie bekend. In Leeuwarden gaf hij het politieke antwoord: “Pas op dat moment gaan we kijken wie en wat we in Peking nodig hebben. Een snelle 500 meter-rijder? Of iemand die op de aflossing kan rijden.”

