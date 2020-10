Op de marsroute naar eeuwige roem achtte schaatscoach Krook veel, zo niet alles, geoorloofd

Het was een vaak norse blik waarmee Ab Krook de boze buitenwereld in keek. Op de ijsbaan liet de dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden schaatscoach geen mogelijkheid onbenut om zijn schaatsers te laten winnen. Niet alleen zorgde hij ervoor dat zijn rijders tijdens kampioenschappen optimaal voorbereid aan de start stonden, als het nodig was haalde hij met een veelzeggende glimlach ook scheidsrechters en officials uit hun rol. Op de marsroute naar eeuwige roem was voor Krook binnen de kaders veel, zo niet alles geoorloofd.

Schaatsen was zijn grote liefde, wielrennen de maîtresse waarmee hij in de zomermaanden openlijk flirtte. Achter zijn huis in Loosdrecht stond een camper waarin hij, samen met echtgenote Ineke, iedere zomer de bergetappes in de Ronde van Frankrijk volgde. Alsof hij op een schaatsbaan op de kruising stond, moedigde hij Nederlandse coureurs die hem passeerden luidkeels aan. Sommigen kregen een fles water aangereikt, de mindere klimmers konden in het hooggebergte steevast rekenen op een zetje.

Eenmaal maakte Krook een professioneel uitstapje naar het wielrennen. Op verzoek van ploegleider Peter Post bekommerde Krook zich in 1993 over Eddy Bouwmans. Het Brabantse talent uit de stal van Panasonic had een jaar eerder in de Tour de France beslag weten te leggen op de witte trui, het tricot dat toebehoort aan de beste jongere. De samenwerking bleek evenwel geen succes.

Naar een olympische titel

Aanzienlijk beter verging het hem in het schaatsen. Krook, die onder meer studeerde aan de Deutsche Sporthochschule in Keulen, werd in 1977 voor de eerste maal bondscoach in dienst van de KNSB. Tot ieders verrassing begeleidde hij Annie Borckink naar de olympische titel op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van 1980 in Lake Placid.

Na een uitstapje naar de West-Duitse schaatsbond, was hij pas weer in 1992 succesvol op de Olympische Spelen, onder de vlag van de KNSB. In Albertville zag hij Bart Veldkamp zegevieren op de 10.000 meter. In zijn carrière leverde hij twee keer een wereldkampioen allround af: Leo Visser (1989) en Falko Zandstra in 1993.

Tijdens de Winterspelen van 2006 in Turijn, waar Krook topsportcoördinator was van de KNSB, maakte Nederland voor de eerste maal openlijk kennis met de man die ten koste van alles wilde winnen. Toen Gretha Smit niet mocht starten op de olympische 5 kilometer, omdat landgenote Moniek Kleinsman op de eerder verreden 3000 meter een startplek voor de langste afstand verspeelde, zou vanuit het Nederlandse kamp 50.000 euro plus een auto zijn geboden aan Katarzyna Wojcicka wanneer ze zich terug zou trekken. Ofschoon de Poolse voor de camera’s van de NOS het omkoopschandaal bevestigde, ontkende de schaatsbond met klem. Een toegezegd onderzoek ten spijt, is de waarheid nooit boven water gekomen. Later dat jaar werd Krook benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Verder als adviseur

Na een aantal jaar als adviseur te hebben gewerkt voor diverse wieler- en schaatsploegen, trok Krook zich terug uit de actieve topsport. In januari 2019 werd de Loosdrechter getroffen door een herseninfarct, iets dat hem een aantal jaren eerder ook al (ongemerkt) was overkomen tijdens een autorit van het Zuid-Duitse Inzell naar huis. Krook herstelde betrekkelijk snel van die hersenbloeding en nam zelfs weer plaats op de tribune in Thialf. Een recent herseninfarct leidde ertoe dat Krook dinsdagavond overleed.

