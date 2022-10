Op de fiets naar het stadion, maar wel een broodje ham: hoe duurzaam is een voetbalwedstrijd?

In de duurzaamste wereld zou de fan van FC Twente deze zondag op de fiets over fietssnelweg F35 naar de Grolsch Veste komen voor de wedstrijd tegen RKC. Hij of zij parkeert dan in een met zonnepanelen overdekte fietsenstalling, gaat naar binnen onder het grote met led-lampen verlichte logo, drinkt een drankje uit een eigen gerecyclede beker en eet na de wedstrijd tot slot nog een vegetarische versnapering.

Maar hoeveel van de ruim 29.000 fans beleven de wedstrijd daadwerkelijk op deze manier? En hoe duurzaam is een voetbalclub eigenlijk? Het betaald voetbal in Nederland weet dat eigenlijk niet. Daarom doet FC Twente samen met FC Eindhoven en Vitesse mee aan een pilot van de KNVB, Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie om te kijken wat hun CO2-voetafdruk eigenlijk is, en hoe die omlaag kan. Bas Schreurs, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen bij FC Twente: “Wij vinden het onze taak om hieraan mee te werken.”

Michiel van Rijn van Alkemade maakt namens organisatie More2Win het model waarmee de pilot werkt. Een voetbalclub is uniek, zegt hij. “Het is een reguliere organisatie, maar wel met zeventien evenementen per jaar: de thuiswedstrijden. Dat tezamen brengen wij in beeld, om vervolgens een plan te maken om de voetafdruk te verkleinen.”

Recycling of zonnepanelen

Het programma verkeert nog in de opstartfase. Dat is niet verwonderlijk. Duurzaamheid staat bij betaald voetbalorganisaties laag op de agenda. Vorig jaar nog concludeerde onderzoeksbureau PWC dat slechts 36 procent van de clubs een ‘concreet duurzaamheidsbeleid’ heeft. Wel is 91 procent van de clubs zich bewust van het thema, al komt men dan niet verder dan afvalscheiding, recycling of zonnepanelen.

Van Rijn van Alkemade kan niet ontkennen dat het betaald voetbal laat de eerste stappen zet. Hij heeft er meerdere verklaringen voor. Zo hebben in de conservatieve voetbalwereld belangengroepen als sponsoren en ook fans veel invloed. En, zo zegt hij: “Er heerst vaak onzekerheid.”

Maar de voornaamste reden is nog dat het binnen een voetbalclub om voetbal gaat. Om die reden is ook FC Twente pas relatief laat in actie gekomen. Volgens Martijn Hoogstoevenbeld, sinds 2018 financieel en operationeel directeur, bungelde duurzaamheid in zijn begintijd ‘helemaal onderaan’. “Wij waren net gedegradeerd, moesten het evenwicht terugbrengen. Dan zie je de sterke correlatie tussen prestaties, financiën en wat je met die financiën kan. Voetbal staat dan voorop.”

Energie, mobiliteit en voeding

Pas nu Twente goed presteert in de eredivisie, is er tijd voor ‘integraal beleid’. Tegen RKC is zondag zichtbaar hoe dat bij FC Twente werkt. Volgens Michiel van Rijn van Alkemade zijn drie thema’s al goed voor 80 tot 90 procent van de totale voetafdruk: energie, mobiliteit en voeding. De energie die stadion Grolsch Veste gebruikt, komt dankzij sponsor Pure Energie volledig uit Nederlandse zonne- en windenergie. Het stadion wordt verwarmd door stadswarmte. Alle verlichting komt van led-lampen.

Mobiliteit behelst onder meer al het vervoer van en naar de club. De fietsenstallingen rond het stadion, zoals die langs de F35, zijn deze zondag overvol. Tegelijkertijd blinken op het parkeerdek de auto’s in de zon. Een Audi heeft zijn ramen open laten staan, wordt er in het stadion omgeroepen. De mogelijkheid is geopperd om het parkeerterrein te overdekken met een dak van zonnepanelen, maar dat is lastig, want de grond is eigendom van de gemeente Enschede.

Met openbaar vervoersbedrijven zijn er afspraken gemaakt over het rijden van bussen en treinen op wedstrijddagen. Ook is er een deelautosysteem gestart. Manager Bas Schreurs is vrijwilliger bij een van de dertig supportersverenigingen in de dorpen rond Enschede, waarvandaan elke thuiswedstrijd meerdere bussen naar de Veste rijden. “Via die verenigingen in de dorpen bereiken wij ook de fans buiten het stadion.”

Kaassoufflé

Op het gebied van duurzame voeding rond voetbalwedstrijden is er nog een wereld te winnen. In de kiosken in het stadion worden de broodjes Twenteham in veelvoud uitgeserveerd. Rondom het stadion is de kaassoufflé de ingeburgerde vegetarische variant. De impact van voeding wordt nog te weinig benoemd, erkent Hoogstoevenbeld. “Daar zijn we nog niet heel kritisch op geweest. Maar het is belangrijk om dat verder uit te diepen.”

Dan gaat het niet alleen over de plastic bekertjes die na afloop van de wedstrijd door de gracht langs het veld zwerven (de duidelijkst zichtbare vervuiling). Het niet eten van vlees, zegt Van Rijn van Alkemade, heeft het grootste effect op de ecologische voetafdruk van het voetbal. “Maar de voetbalsupporter gaat zeker niet meteen de bitterbal inruilen voor couscous. Daarom kijken wij naar de gedragspsychologie: zet bijvoorbeeld de plantaardige optie bovenaan op de menukaart, en pas daarna de andere keuzes.”

En wat is nu precies de ecologische voetafdruk van FC Twente? De club heeft er de cijfers nog niet over. Maar het verkleinen van de milieubelasting kan een groot effect hebben, zegt Van Rijn van Alkemade. “Sport is een kleine speler op de totale uitstoot, maar heeft wel een invloedrijke stem. Een sportclub is in een regio of gemeenschap een grote bindende factor. Als je binnen de club fans aanzet tot verandering, kan dat doorwerken in de leefwereld van die mensen.”

Nog niet zo lang een thema

Aukje Geubbels, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de belangenorganisatie Eredivisie CV, hoopt dat eredivisieclubs die rol op zich zullen nemen. “Duurzaamheid is in tegenstelling tot gezondheid of inclusiviteit nog niet zo lang een thema in het voetbal. Je moet als club voelen dat je hier iets mee moet. Maar daar hoort wel het besef bij dat het een heel specifiek onderwerp is. Voetbalmensen zijn beter in andere zaken. Clubs moeten binnen hun organisatie zorgen voor specifieke kennis.”

De clubs zullen ook moeten. Vanaf volgend jaar geldt een aanscherping op het verbod op wegwerpplastic. En volgens Van Rijn van Alkemade is het ‘een kwestie van tijd’ voordat voetbalclubs verplicht moeten rapporteren over hun duurzaamheidsplannen en de uitvoering daarvan.

Na de pilot gaan ook alle andere clubs uit het betaald voetbal dit jaar nog hun footprint in kaart brengen. In januari bespreken de clubs het onderwerp onderling. Aukje Geubbels: “Duurzaamheid is nu net een onderwerp waarop men niet met elkaar concurreert. Wij leggen uit wat de wet is, en sporen aan om niet in 2028 te beginnen als iets in 2030 moet zijn gerealiseerd.”

FC Twente is in ieder geval bezig met een begin van een plan. Concrete acties zijn er nog niet. MVO-manager Schreurs hoopt dat de huidige pilot bij FC Twente zal zorgen voor een ‘versnelling’ met betrekking tot duurzaamheid. “En dat we straks keuzes hebben waarmee we iets kunnen bereiken, ook bij fans of sponsoren. Goed omgaan met duurzaamheid hoort zeker bij de rol die wij als voetbalclub hebben.”

