Oorwassing voor PSV bij LASK Linz: 4-1

PSV won een maand geleden voor het laatst een wedstrijd, thuis tegen VVV-Venlo. Daarna volgde een gelijkspel tegen Linz (0-0) in de Europa League, nederlagen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en een moeizaam gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (2-2). Zondag volgt de uitwedstrijd tegen Willem II.

Tot nog toe bleef het redelijk rustig in Eindhoven, waar trainer Mark van Bommel veel vertrouwen geniet. Na de nieuwe klap tegen LASK Linz zal er snel wat moeten veranderen. Van Bommel mag als excuus aanvoeren dat hij met Donyell Malen en Steven Bergwijn belangrijke basisspelers mist. Maar het zou te makkelijk zijn om het alleen daar op te gooien. Veel nieuwelingen renderen niet en PSV mist echte leiders.

Verdediger Denzel Dumfries zei na afloop van het duel met Sparta dat hij de echte wil om te winnen miste bij ploeggenoten. Ook tegen Linz legde PSV het qua strijdlust vaak af.

PSV kreeg juist een steuntje in de rug, toen Schwaab na hands van James Holland (net buiten het zestienmetergebied) al na 5 minuten een strafschop benutte. Die treffer bracht niet de rust en het vertrouwen terug bij PSV, dat wel de rust bereikte met een voorsprong. Érick Gutiérrez haalde de bal in de 38e minuut voor de doellijn weg.

In de tweede helft liep LASK Linz PSV onder de voet. Doelman Jeroen Zoet zag er in de 56e minuut bij de gelijkmaker van Reinhold Ranftl niet goed uit. Vier minuten later bracht Dominik Frieser LASK Linz op voorsprong. PSV was het even helemaal kwijt. Van Bommel bracht de 20-jarige Amar Ćatić in de ploeg als vervanger van Ritsu Doan. Het hielp allemaal niets. Invaller João Klauss kopte in de 77e minuut de 3-1 binnen en in de 82e minuut scoorde de aanvaller opnieuw met zijn hoofd.