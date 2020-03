Ook voor de loper is de horizon beperkt

De nagenoeg perfecte hoek van negentig graden waarmee Mike Foppen (23) zijn rechterbeen over de balustrade hevelt om zijn stretchpositie te verfijnen, verraadt lenigheid. Op de achtergrond gaapt de leegte op de baan van Nijmegen Atletiek. Een enkeling trekt sprintjes op de buitenbaan.

Met trainingsmaatje Abdirahman Mohamed (19) laste duurloper Foppen zaterdagochtend een noodgedwongen loopsessie in. Het coronavirus brengt verschillende atleten in een netelige situatie. Toernooien zijn geannuleerd, trainingsfaciliteiten dicht en bij de Olympische Spelen staan grote vraagtekens. Foppen lag op koers om zijn deelname veilig te stellen. Hij prutst wat aan zijn violetkleurige Nike-pet. “Net die wedstrijden houden je in leven. De komende maanden is niets zeker. De horizon is beperkt.”

Demotiverend

Van de 160 loopkilometers per week die Foppen afwerkt, doet hij vier trainingen in groepsverband. Die zijn nu taboe. Trainingspartner Mohamed (19) worstelt ook met ongemakken van de nieuwe situatie. “Het is moeilijk, ja, en best demotiverend om uit bed te komen. We weten niet waarvoor we trainen.”

In Stanford bij San Francisco wilde Foppen begin mei een limietpoging voor de Spelen op de 5000 meter ondernemen. Daarvan is hij twaalf seconden verwijderd. “Ik had een mooi plan uitgestippeld. Stanford, een trainingsstage, vervolgens punten verzamelen op de Diamond League en aansluitend het NK. Nu moet ik het doen met wat tempotrainingen, en 12 tot 14 uur per dag in een hoogtetent slapen, voor de aanmaak van rode bloedcellen.”

Misschien schaft Mike Foppen vandaag wel een loopband aan. Of bespreekt hij met plaatselijke sportscholen de mogelijkheid om een van hun toestellen te huren voor in huis. “De lockdown zit er immers aan te komen.”

Maar ook zonder lockdown is structuur en routine helemaal zoek. Als duurloper is Foppen eenzaamheid tijdens het beoefenen van zijn sport gewend. “Het is nu eenmaal een individuele sport. Maar deze nieuwe situatie is mentaal lastig. Van de negen trainingen deed ik er deze week acht in mijn eentje. Het wegvallen van dat sociale aspect is pittig.”

Flexibel

Het kan altijd erger, zegt Foppen. “Hordelopers en kogelstoters bijvoorbeeld mogen geen materiaal meer van de club lenen. Als duursporter ben je flexibel. Het enige wat je nodig hebt zijn je benen.”

Teamgenoot Jesper van der Wiele was pissig dat de Parelloop vorige week niet doorging. En dus werd op een verhard weggetje in Heumensoord, het nabijgelegen bos, een inderhaast georganiseerd wedstrijdje opgezet. Foppen: “Daar stonden we dan met een man of zeven voor een tien kilometer die er eigenlijk niet toe deed. Ik liep mijn snelste tijd ooit.” Zo moeten alle atleten wereldwijd momenteel improviseren. “Wie nu de beste faciliteiten heeft, zich het best kan aanpassen, loopt voor op de rest. Sommige landen zitten helemaal op slot, zoals Italië of Spanje. Het is de vraag of dat eerlijk is.”

Uitstel van de Spelen zou voor Foppen geen ramp zijn. Hij heeft zijn leeftijd mee, er komen nog voldoende kansen. “De afgelopen maanden zat ik erg in die olympische bubbel. Als die opeens knapt, is het lastig. De omstandigheden zijn dit jaar goed voor mij. Maar nee, ik heb niet het gevoel dat me iets wordt afgenomen. Of het nu volgend jaar of over twee jaar plaatsvindt, ik zal beter zijn dan nu. Mijn ontwikkelingscurve loopt in mijn voordeel.”

Foppen klikt de hartslagmeter vast om zijn tengere lichaam. Er volgt nog een blik op het uurwerk, en in sneltempo gaat hun gezapige gangetje over in een stevige cadans. Foppen blikt even naar de blauwe lucht waar elk spoor van een wolkendek ontbreekt, genietend van een ochtendloopje, nu het nog kan.

