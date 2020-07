Ook Vincent Wevers, bondstrainer en vader van olympisch kampioen Sanne, genoemd in turnschandaal

In het dossier misbruik in het Nederlandse turnen is de naam opgedoken van een van de meest gelauwerde coaches in de sport. Vincent Wevers, vader van de turnsters Lieke en olympisch kampioen Sanne, sportcoach van het jaar in 2016 en huidig bondstrainer, wordt er door voormalig turnster Joy Goedkoop van beschuldigd dat hij pupillen heeft geslagen en mishandeld.

Goedkoop haalde zondag in de studio van de NOS hard uit naar Wevers, die haar tussen haar zevende en twaalfde begeleidde bij Topturnen Oost Nederland (TON). “Ik ben door hem geslagen en geschopt. Niet dagelijks. Het kleineren, het boos worden, het negeren, dat hele rijtje gebeurde dagelijks.”

Wevers stelde later met een reactie te komen. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) reageerde zondagavond laat met het bericht dat er nog deze week gesprekken met betrokkenen plaatsvinden. “Iedere melding zal worden opgevolgd door een grondig en zorgvuldig onderzoek”, aldus de bond.

Wevers zegt zelf dat hij het uiterste vraagt van sporters om de internationale top te bereiken. Wie dat niet doet, wordt geen top. Een ingewijde bevestigt de harde methodes van Wevers tijdens zijn werk als coach van TON. Het ging dan vooral om het kleineren en negeren van de turnsters, iets waarover ook veel ruzie werd gevoerd onderling. Alles was gericht op feiten, niet op emoties.

De aantijgingen tegen Wevers komen nadat zaterdag turncoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad stelde dat hij jonge turnsters had vernederd en mishandeld. Net als Beltman wordt ook Wevers gezien als een van de pioniers van het Nederlandse turnen in de afgelopen dertig jaar. Dankzij hem wordt wel succes behaald. Dat hij is genoemd, geeft aan dat de huidige turnwereld mogelijk ook betrokken is bij misstanden. De turnbond gaf zondag wel aan dat vanuit de nationale turnselectie geen meldingen zijn binnengekomen.

‘Papa was niet streng, Vincent wel’

De geschiedenis van Wevers als turncoach begint als hij vanaf 1992 samen met zijn vrouw probeert het turnen in Oost-Nederland vorm te geven. Tien jaar later kan hij met TON terecht in Oldenzaal. Later verrijst een grote turnhal in Almelo.

In 2013 rijst daar een conflict tussen Wevers en TON over de visie van de vereniging, waarna Wevers ontslagen wordt. Een jaar later mag de familie Wevers zelfs niet meer in Almelo trainen. In Heerenveen was wel plek, al kwam vader Wevers terecht in een seniorenappartement vlak bij ijsstadion Thialf. Moeder Gemma bleef in woonplaats Oldenzaal achter, met de hond.

Vanaf dat moment ging het sportief wel goed voor zowel Sanne als Lieke. Sanne won in 2015 zilver op het WK en brons op het EK, Lieke won goud op de Europese Spelen in Bakoe. Historisch was in 2016 de winst van Sanne op de balk op de Spelen in Rio. Voor de tweeling was het in de turnhal vaak ‘Vincent’, terwijl ze daarbuiten vaak ‘papa’ zeiden. In 2015 lieten Lieke en Sanne in Helden kort iets los over de werkwijze van hun vader. “Was papa streng? Papa niet, maar Vincent soms wel.”

‘Geen bedreiging’

Inmiddels is de turnzaak ook in de politiek doorgedrongen. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema stelde er zaterdag Kamervragen over. In 2017 ging Wevers in de krant Tubantia zelf in op de verhalen over grensoverschrijdend gedrag. “Tuurlijk zijn er incidenten geweest. Daar sluiten we de ogen niet voor. Ik zie het niet meer als een bedreiging.”

