Ook Slot weet nu: in Nederland wil niemand tuig écht temmen

Het is maar goed dat Davy Klaassen kaal is. Als hij haar op zijn hoofd had gehad, was die rode schandvlek op die dunne hoofdhuid nooit ontstaan. Dan was Feyenoord-Ajax nooit tijdelijk gestaakt geweest. Dan was die aansteker uit Roelofarendsveen genegeerd, zoals al die slecht gemikte aanstekers daarvoor. Zoals ook die zware vuurwerkbommen kort na de aftrap genegeerd werden. En zoals ook de homofobe spreekkoren een dag eerder in Spakenburg richting Xavi Simons met de mantel de liefde werden bedekt.

Maar nu was er ineens bloed. Is het hoofdwondje van Klaassen misschien het kantelpunt dat we nodig hadden na een halve eeuw machteloosheid en wegkijken bij voetbalhooliganisme?

Even terug naar 10 juni 1979. Locatie: Oosterparkstadion in Groningen. Een Groningse fan gooit een geopende stiletto (lemmet: 19 centimeter) richting Fred Bischot, speler van Telstar. Hij hoort het ding langs zijn hoofd suizen. Telstar vlucht na de aanslag overstuur naar de kleedkamer. De politie raadt daarna af om aangifte te doen. De KNVB eist dat Telstar de wedstrijd snel uitspeelt. Tien dagen later wordt tegen de spreekkoren ‘Bischot dood, Bischot dood’ niet opgetreden.

Bange stewards kijken wel uit

Een ernstig incident werd een structureel probleem dat in golven steeds terugkwam. De KNVB bleef maar pappen en nathouden en deelde deze week – hoe illustratief – een boete van 10.000 euro (!) uit aan FC Groningen omdat hooligans daar het veld hadden betreden. Geen puntenaftrek. Pas donderdag, toen het zoveelste kalf verdronken was, kwam de bond met de maatregel dat voortaan direct gestaakt wordt als publiek het heilige veld niet respecteert.

Ook clubbestuurders keken te vaak weg. Of vergoelijkten. Anders hebben ze die hoodies straks in hun eigen achtertuin. Directeur Mark Koevermans van Feyenoord stopte in 2021 na die terreur. Zo werden supporters de baas. Bange stewards kijken wel uit het zware vuurwerk uit onderbroeken te grissen. Ik zag die arme stewards woensdag rustig toekijken toen voor de wedstrijd tientallen Feyenoord-fans op rijm zongen over Hamas en gas. Er waren doodgewone mensen bij. Die zongen ook dat wie niet springt een Jood is.

De geest van de machocultuur

Ook voetballers houden supporters altijd liever te vriend. Toen Jetro Willems van FC Groningen onlangs een mep had gekregen van een eigen fan lachte hij dat hij wel tegen een stootje kan. “Ik kom van Rotterdam-Zuid!” Toen de scheidsrechter dinsdag aan Xavi Simons vroeg of hij last had van de spreekkoren zei hij: neuh. Dus zong het homofobe vissersvolkje vrolijk door. John de Wolf sprak de Feyenoord-supporters woensdag streng toe, om daarna strijdvaardig zijn vuist te ballen richting harde kern. Gejuich! De spelers van Ajax wilden verder spelen, Klaassen zelf ook. “Anders hebben ze je”, zei hij, in de geest van de machocultuur.

Scheidsrechters, KNVB en bestuurders moeten voetballers veel meer tegen zichzelf in bescherming nemen. De directie van Ajax had moeten zeggen: nu allemaal de bus in. Als statement. Het gebeurde niet. Weg kans op een historisch kantelpunt. Het duel ging gewoon verder, in dezelfde giftige sfeer.

Arne Slot had het gesnapt als Ajax niet meer had willen spelen. Slot oogde geknakt, voor het eerst. Alsof met het bloed van Klaassen ook zijn geloof in een wezenlijke verandering van Feyenoord was weggesijpeld. Het leek alsof Slot deze woensdagavond had besloten zijn heil na dit seizoen elders te zoeken, in een land waar ze het tuig beter weten te temmen. Dat is bijna overal in Europa.