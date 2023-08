Ook Sifan Hassan en Femke Bol zijn geen machines

Ook de sterkste lichamen kennen grenzen, fysiek dan wel mentaal. Grote vraag is of Sifan Hassan en Femke Bol zaterdagavond op de WK atletiek tegen die van hen zijn aangelopen. Beiden vielen vlak voor de finish, lopend in koppositie maar verwikkeld in het gouden gevecht om de laatste meters.

Dat dit uitgerekend deze twee topatletes overkomt - los van de toevallige samenloop - wekt verbazing. Hassan en Bol zijn gelouterd, ervaren in het omgaan met druk en niet bang voor uitdagingen. Allebei hebben ze in het verleden de grenzen van hun sport verlegd, laat staan die van henzelf. Ze hebben wereldrecords gelopen en op toernooien atletiekonderdelen gecombineerd die zelden of nooit zijn samengevoegd in één programma.

Stapeling van inspanning

En iedere keer was het de vraag of een menselijk lijf die stapeling van inspanning aankan. Ja dus, bewezen de Nederlandse vrouwen. Hassan won op de WK van 2019 als eerste atlete ooit zowel de 1500 meter als de tien kilometer.

Twee jaar later was ze wereldnieuws toen ze op de Olympische Spelen van Tokio twee gouden en één bronzen medaille veroverde, op respectievelijk de 5.000, 10.000 en 1500 meter. Bol op haar beurt baarde vorig jaar opzien tijdens de Europese kampioenschappen in München door niet alleen de 400 meter horden te lopen maar ook de 400 vlak. Met de vrouwenestafette erbij leverde het haar drie titels op.

Waarom gaat het dit keer dan mis? Nota bene bij de start van hun toernooi, dus op het moment dat vermoeidheid nog geen doorslaggevende factor lijkt. Bol loopt dit kampioenschap ‘gewoon’ de 400 meter horden samen met twee estafettes, wel in een jaar waarin zij aan haar looptechniek heeft gesleuteld om veertien in plaats van vijftien passen te kunnen zetten tussen de hindernissen.

Ook Sifan Hassan valt in het zicht van de finish op de 10.000 meter. Beeld ANP

Minder spanning, meer inhoud

Ook Hassan doet dit seizoen iets nieuws. Zij wisselt de baanatletiek af met wedstrijden op de weg. Eind april won ze bij haar debuut meteen de prestigieuze marathon van Londen. Voor de wereldkampioenschappen in Boedapest heeft ze ervoor gekozen om net als in Tokio aan drie afstanden mee te doen. Bij de aankondiging zei ze dat het heel anders voelt dan destijds. Minder spannend, omdat ze nu weet wat haar te wachten staat en omdat ze door de marathontrainingen meer inhoud heeft.

Hassan valt ongeveer twintig meter voor de finish van de 10.000 meter. In een eerste reactie voor de camera van de NOS verklaart ze: “Ik voelde me sterk. Dit kan gebeuren. Dit is sport.” Om daar aan toe te voegen: “Bij mij gebeurt er wel vaker drama.” Zo viel ze bij haar olympische goudjacht in Japan tijdens de series van de 1500 meter en moest ze in Londen al vroeg in de race stilstaan om te rekken, waardoor het al een hele opgave leek om de 42 kilometer uit te lopen, laat staan te winnen.

Zorgwekkend

Bol klapt nog geen twee meter voor de eindstreep tegen de grond, als slotloopster van de gemengde estafette 4x400. Voor dezelfde microfoon constateert zij gelaten: “Mensen denken soms dat ik een machine ben en ik laat, denk ik, nu zien dat dat niet zo is. Maar dat had ik liever niet op de WK laten zien.”

Eigenlijk verloopt de eerste dag van hun toernooi geheel volgens plan, tot die val dan - en misschien maakt dat het des te zorgwekkender. Bol rent ‘s ochtends in de series soepel en waar zij in de finale meestal een achterstand moet goedmaken, krijgt ze dit keer juist als eerste het stokje aangereikt - na sterk optreden van Isaya Klein Ikkink, Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia.

De Amerikaanse Alexis Holmes ligt hooguit een halve meter achter haar, maar gaandeweg de ronde weet Bol daar een meter of twee van te maken. Tot in de laatste honderd meter de voorsprong slinkt en ze bijna zij aan zij strijden om het goud en een wereldrecord, want zo hard gaat het.

Meteen weer opkrabbelen

De ploeg uit de VS zet uiteindelijk een eindtijd van 3.08,80 neer, 0,54 seconde sneller dan het oude record uit 2019. Bol krabbelt ondertussen meteen weer op, in de hoop brons veilig te stellen nadat ook de Britten haar voorbij zijn. Maar omdat ze het stokje heeft laten vallen, volgt diskwalificatie.

“Ik weet niet precies wat er gebeurde”, zegt ze naderhand, omringd door haar teamgenoten. “Ik wilde gaan en mijn benen wilden niet mee gaan. Persoonlijk snap ik niet waarom ik de benen niet had. Vanochtend ging het makkelijk. Ik voelde me goed.”

Hassan begrijpt ook niets van wat haar is overkomen. De race voltrekt zich volgens een ideaal scenario. Lange tijd is het tempo rustig, wat voor haar extra fijn is omdat zij al een 1500 meter in de benen heeft. ‘s Ochtends had ze de series op haar kortste afstand gemakkelijk doorstaan.

Een duw?

Tegen de verslaggever van de NOS: “Hebben jullie de video gezien? Het voelde alsof ik een duw kreeg.” Hassan loopt de 10.000 meter volgens de haar bekende strategie: grotendeels achterin, om pas aan het eind naar voren op te rukken. Bij het ingaan van de laatste bocht ligt ze voor het eerst op kop, maar Gudaf Tsegay haakt aan. De Ethiopische heeft de snelste tijd van dit jaar op haar naam staan en is de regerend wereldkampioene op de 5000 meter. In die laatste meters lijkt er inderdaad licht contact tussen hun bovenlijven, maar of dat genoeg is om uit balans te raken? Tsegay klokt 31.27,18.

Dat er geen duidelijke verklaring is, bij beiden niet, maakt het mentaal lastiger. Hoe zal deze start de rest van het toernooi beïnvloeden? Ze lijken er geen blessure aan over gehouden te hebben, al kan de adrenaline vlak na een wedstrijd nog een dempende werking hebben. Maar grote vraag is vooral of dit het vertrouwen in het eigen lichaam aantast, dat lichaam waarvan zij gewend zijn dat het juist positief verrast.

