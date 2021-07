Ook roeier Florijn positief op corona: de zaterdag-vlucht ligt nu onder de loep

Het Covid-19-virus blijft toeslaan in de Nederlandse ploeg in Tokio. Opnieuw gaat het om een sporter die zaterdag met andere leden van TeamNL met een vlucht van KLM van Amsterdam naar Tokio vloog.

Finn Florijn, met zijn 21 jaar de jongste roeier van de Nederlandse equipe, kwam gisteren nog in actie in de skiff. Hij plaatste zich in de eenmansboot voor de herkansingen maar zal het olympisch toernooi niet kunnen vervolgen. Hij werd net als eerder skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink positief getest op corona. Zij zaten allemaal in hetzelfde vliegtuig. Florijn moet nu zoals andere besmette sporters tien dagen in quarantaine.

“Mijn toernooi was vandaag begonnen. Ik was nog niet helemaal tevreden over mijn race, maar ik had goede hoop te verbeteren in de herkansing. Nu is het in één klap voorbij”, aldus de zoon van olympisch roeilegende Ronald Florijn, winnaar van goud in 1988 (dubbeltwee met Nico Rienks) en 1996 (Holland Acht).

De medische staf van TeamNL doet permanent onderzoek naar de aard en origine van de besmettingen, laat sportkoepel NOC-NSF in een persbericht weten.

“De medische staf geeft aan dat uiteraard de vlucht van afgelopen zaterdag ook onder de loep ligt. Nu de vlucht inmiddels een week geleden plaats heeft gevonden is de kans op nog meer nieuwe besmettingen vanuit het vliegtuig aanzienlijk afgenomen en neemt per dag steeds verder af.”

Chef de mission Pieter van den Hoogenband: “Een jonge sporter die hier zijn olympische debuut maakte en per direct moet afbreken. Ik gun hem in de toekomst zijn revanche. De medische staf werkt 24 uur per dag. We doen er alles aan om positieve tests te voorkomen.”

Opgeteld al zes keer positief

Feitelijk zijn er nu al zes positieve gevallen bij TeamNL. Bij polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar en turnster Naomi Visser werd nog in Nederland een besmetting vastgesteld. Zij reisden niet meer naar Japan. In Tokio werd een staflid van de roeiploeg ook positief getest.

Florijn sliep in een 1-persoonskamer in het olympisch dorp. Hij kreeg gisteravond de uitslag van zijn test en onderging later op de avond een derde test. De overige leden van de roeiploeg die nu als close contact zijn aangemerkt kunnen hun toernooi onder speciale condities wel vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een eenpersoonskamer.

Voor de Nederlandse roei-equipe waren de Spelen nog wel zo goed begonnen. Melvin Twellaar en Stef Broenink plaatsten zich overtuigend en als snelste voor de halve finales van de dubbeltwee (komende nacht). Het duo zette op de Sea Forest Waterway met 6 minuten en 08,38 seconden een nieuw olympisch record neer.

