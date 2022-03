Ook na boycot blijft Russisch voertaal op WK kunstrijden

Met elkaar spreken ze meestal Russisch. En die taal wordt deze week tijdens de wereldkampioenschappen kunstrijden wel vaker gehoord. De uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland wegens de oorlog in de Oekraïne verandert daar niets aan. Voor het Nederlandse paar Daria Danilova/Michel Tsiba, dat in Montpellier meedoet, ligt de taalkeuze voor de hand. Zij is Russin en hij een Nederlander met een vader uit Rusland en een moeder uit de Oekraïne.

De eerste dagen na de Russische inval in de Oekraïne was dat natuurlijk het gespreksthema. Zorgen over familie van Tsiba (24), die vanuit Kiev op de vlucht was en de ouders van Danilova (19), die in Moskou de kosten van de dagelijkse boodschappen zagen verdubbelen. ,,Een tante is met twee nichtjes veilig in Nederland aangekomen“, zegt Tsiba. ,,Mijn vader heeft ze bij de grens met Slowakije opgehaald. Geen idee hoe ze daar zijn gekomen.“

‘Het is verschrikkelijk. Er gaan onschuldige mensen dood’

Tsiba, geboren in Groningen, woonachtig in Zandvoort, laat niet na zich nadrukkelijk tegen de oorlog uit te spreken. ,,Het is verschrikkelijk. Er gaan onschuldige mensen dood. Dat raakt ons allebei.” Tegen die achtergrond heeft een mislukte lift of een slecht geworpen Rittberger op het ijs natuurlijk weinig betekenis, erkent de kunstrijder.

Toch ligt de focus inmiddels op het kunstrijden. De laatste trainingen werden onder leiding van hun Duitse coach Knut Schubert in Berlijn afgewerkt. In Moskou, waar ze tot januari ook trainden, is er via skype contact met hun andere coach, Pavel Kitasjev. De Rus zal er in Montpellier niet bij zijn. Tsiba en Danilova hebben hoge verwachtingen van de vorige week aangestelde bondscoach, Aljona Savchenko, Duits olympisch kampioene (2018) van Oekraïense komaf, die in Heerenveen een nieuw nationaal trainingscentrum kunstrijden moet gaan leiden. Opgelucht stelt Tsiba vast dat dan een einde komt aan hun nomadenbestaan. Sinds anderhalf jaar zijn Tsiba en Danilova ook buiten de ijsbaan een paar, beiden willen graag in Nederland thuis zijn.

Dopingzaak van Kamila Valijeva

Rusland is een dominante speler in de wereld van het kunstrijden. Van de vijftien olympische medailles die op de Winterspelen in Peking beschikbaar waren gingen er zes naar Russische deelnemers. Het goud voor de landenwedstrijd is door de dopingzaak van Kamila Valijeva nog niet uitgereikt. Een jaar geleden bij het WK in Stockholm gingen van de twaalf plakken er zes naar Rusland.

Maar afwezig is Rusland in Montpellier allerminst. Heel wat Russen en Russinnen hebben gewoon een ander jasje aangetrokken. De voor Azerbeidzjan uitkomende Ekaterina Ryabova is geboren in Moskou en traint en woont daar ook. De Georgische Anastasiia Goebanova heeft haar domicilie in St. Petersburg. De in Moskou geboren Ekaterina Kurakova woont nu in Tolun en schaatst voor Polen. Via social media hebben Russen haar onder druk gezet niet in Montpellier te starten. ,,Je moet je schamen, dat je voor Polen schaatst”, werd haar toegebeten. Kurakova (19) wordt gezien als verraadster. Duitsland vaardigt Nikita Starostin af. Ook pas negentien, uit St Petersburg. Zijn inburgeringscursus is nog maar net begonnen, hij spreekt slechts enkele woorden Duits. Legio coaches en andere begeleiders, in Montpellier gewoon actief, hebben een Russische achtergrond.

Poetin-voorlichter is getrouwd met olympisch kampioene ijsdansen

De Internationale Schaats Unie (ISU) beklemtoonde deze week nogmaals dat leden van de bonden van Rusland en Wit-Rusland tot nader order niet mogen meedoen aan kampioenschappen. Het kunstrijden wordt tot in de hoogste kringen van het Kremlin gevolgd. Poetin-voorlichter Dmitry Peskov is getrouwd met Tatjana Navka, in 2006 olympisch kampioene ijsdansen. In de Doema, het Russische parlement, zit Irina Rodnina als paarrijdster tienvoudig wereldkampioene, een ongeëvenaard palmares.

Met de taal zullen Danilova en Tsiba deze week in de Sud de France Arena dus geen moeite hebben. De rol van het paar in hun sport is vooralsnog bescheiden. Hun eerste WK vorig jaar in Stockholm verliep teleurstellend (22e). Het EK van januari in Tallinn was evenmin een succes (21e). Tsiba bewaart de beste herinneringen aan hun meest recente wedstrijd, de Challenge Cup in Tilburg: ,,Als we voor ons plezier rijden en niet krampachtig naar de jury kijken, dan zijn we op ons best.”