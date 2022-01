Ook met Ihattaren wil Ajax laten zien wat PSV niet lukte

Mohamed Ihattaren gaat mogelijk naar Ajax. Dat nieuws van donderdag zorgde voor veel reuring, zoals alles rond Ihattaren. Hij won nog geen enkele grote prijs, speelde slechts 56 wedstrijden in de eredivisie, nog nooit in de Champions League en geen enkele interland. Toch is de negentienjarige Utrechter al jaren een obsessie in het voetbalwereldje.

Pikant is het natuurlijk wel, dat uitgerekend Ajax hem nu een nieuwe kans zou willen geven. Ihattaren is jaren gezien als de parel van de jeugdopleiding van PSV, vanwege zijn techniek, passing, inzicht en sterke lichaam. Dat hij andere, veel noodzakelijkere kwaliteiten voor de top miste - mentaliteit, toewijding, mentale hardheid, professioneel gedrag - werd de afgelopen jaren ook duidelijk. Het verklaarde vooral zijn diepe val.

Ajax zou met hem een beperkt risico nemen. Baat het niet dan schaadt het niet. Trainer Erik ten Hag, de no nonsens-Twent, bewees eerder dat hij met ‘moeilijke’ jongens kan omgaan. Volgens Ten Hag is dat niet zo heel ingewikkeld. “Het gaat om duidelijkheid geven”, zei hij vrijdag. “Je moet een structuur van werken hebben waar ze houvast aan hebben. Je spelers moeten volgens bepaalde normen en waarden leven en leveren. Dan kunnen spelers die goed zijn, inzicht hebben en talent hebben zich ook verder ontwikkelen.”

Saillante overstap

Bij PSV doet het stiekem veel pijn. Vorig jaar betaalde Juventus slechts 1,9 miljoen euro voor Ihattaren terwijl hij een paar jaar terug in Eindhoven in potlood nog voor een slordige 30 à 40 miljoen in de boeken stond. Nu dreigt hij praktisch gratis in de armen van de grote rivaal te lopen.

De saillante overstap zou symbool kunnen staan voor de verhoudingen in de Nederlandse top. In Amsterdam werden de laatste jaren successen gevierd, werd Europees aanzien verworven, met spel dat tot de verbeelding spreekt. Die uitstraling trekt spelers aan, naast de riante financiële mogelijkheden. PSV bleef in al die opzichten de laatste jaren achter.

Het blad VI zette deze week wat cijfers op een rij: de salariskosten waren vorig seizoen bij Ajax 95 miljoen euro, bij PSV 47 miljoen. Ajax verkocht de laatste vijf jaar voor 361 miljoen spelers, PSV incasseerde ‘slechts’ 110 miljoen. De Amsterdamse club maakte in die periode 66 miljoen winst op het transferbeleid; PSV leed een miljoen verlies. De financiële kloof zal dit jaar verder groeien. Ajax cashte al flink in de Champions League, PSV moet na de winter verder in het derderangstoernooi van de Conference League.

Internationale ambities

Schmidt is al maanden in gesprek over contractverlenging in Eindhoven. De club wil graag, maar de Duitser wil dat er meer geld vrijkomt voor nieuwe spelers. Investeerders in Eindhoven lijken weliswaar bereid 30 miljoen in de club te gaan pompen, maar dat geld zal lang niet allemaal naar de selectie vloeien. Kwalificatie voor de Champions League is voor PSV dit jaar dus cruciaal. Komend seizoen is er vooralsnog slechts één direct ticket beschikbaar. Ajax wil dat graag opeisen om de internationale ambities waar te maken.

Om die strijd draait het morgen. Beslist wordt er in die titelrace nog niks, de winnaar slaat wel een gevoelige slag. PSV is koploper maar begint als underdog. Niet alleen omdat Ramalho, Vinícius, Madueke, Thomas (blessures) en Sangaré (Afrika Cup) niet inzetbaar zijn. Eran Zahavi is overigens wel weer fit. Ajax mist alleen Haller (Afrika Cup) en dat is wel op te vangen met Brian Brobbey.

Buiten dat hebben de Amsterdammers in alle linies betere spelers. Pasveer is een veel betrouwbaardere doelman dan de schutterende Drommel. Een verdediger als Martinez heeft PSV niet. Götze kan qua winnaarsmentaliteit en rendement niet tippen aan Tadic. Antony is beter dan Vertessen. Et cetera. De cijfers spreken voor zich. Ajax kreeg tot nu toe in de eredivisie vier treffers tegen, PSV 24. Ajax maakte 59 doelpunten, PSV 47.

Máár: PSV heeft gewoon één punt meer. Omdat Ajax domme misstappen maakte en PSV na de veegpartij in de Johan Cruijff Arena (5-0) stabieler werd, meer structuur kreeg en minder fouten maakte. De volgende stap voor PSV is ook topduels te gaan winnen. Dat mislukte aan het begin van dit seizoen faliekant tegen Benfica, Real Sociedad, Feyenoord en Ajax. Wellicht zorgt de flirt van Ajax met de afvallige Ihattaren, die vorige week in een interview flink naschopte in de richting van Schmidt, zondag nog voor wat extra motivatie.

