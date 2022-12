Ook IOC-baas Bach bezorgd over de Winterspelen: ‘Dit is alarmerend’

De Winterspelen komen in gevaar als klimaatverandering met dezelfde snelheid doorzet. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), noemde woensdag klimaatverandering ‘alarmerend’ voor de sport. Dat deed hij in een interview met het Duitse persbureau DPA. “Tegen 2050 zal tussen de 50 en 60 procent van de wintersportgebieden in Europa die als sneeuwzeker en geschikt voor Olympische Spelen werden beschouwd, niet meer bestaan.”

Bach deed zijn uitlatingen twee weken nadat het IOC al had besloten om de toekenning van de Olympische Spelen van 2030 een jaar uit te stellen, om zo beter in te kunnen spelen op de uitdagingen als gevolg van een veranderende wereld ‘op het gebied van klimaat’.

Andere inkomstenbronnen zoals wandelaars en mountainbikers

Volgens Bach zijn er diverse redenen waarom de Winterspelen gevaar lopen. Bach vreest dat regio’s die nu nog gelden als wintersportgebieden niet langer investeren in de sneeuw- en ijssport, maar mikken op andere inkomstenbronnen zoals wandelaars en mountainbikers. Daardoor zal het aantal waar Winterspelen en WK’s in wintersporten kunnen worden gehouden, aanzienlijk afnemen.

Grote skigebieden in de Alpen zoeken inderdaad al inkomsten elders. Zo werden bijvoorbeeld voor afgelopen zomer in Portes du Soleil, het grote aaneengesloten skigebied tussen Frankrijk en Zwitserland, miljoenen euro’s geïnvesteerd in het uitbreiden van het aantal mountainbikeroutes, waar 1,7 miljoen mensen gebruik van maakten. De zomer wordt belangrijker, terwijl de onzekerheid voor ondernemers in de wintermaanden toeneemt.

Format en de programmering van de Olympische Winterspelen staan onder druk

Een ander argument is volgens Bach dat de winterperiode door klimaatverandering later begint en eerder eindigt. Het winterseizoen om te sporten wordt dan te kort. “De vraag is hoeveel tijd er nog over is voor voor wereldbekerwedstrijden, WK’s en Winterspelen.” Volgens de IOC-voorzitter staan daarmee ook het format en de programmering van de Olympische Winterspelen onder druk.

De tekenen van een kortere winterperiode zijn al enkele jaren zichtbaar. Ook dit jaar vormde daarop geen uitzondering. Sterker nog, het was uitzonderlijk warm in de Alpen. Het schansspringseizoen begon met springen op groene kunstgrasmatten, omdat er geen sneeuw aanwezig was. Enkele skiwedstrijden werden vanwege het gebrek aan sneeuw afgelast. Bij Europese zomerpistes was soms de helft van de afdalingen afgesloten.

Significant meer valpartijen

Er zijn al radicale oplossingen nodig om wedstrijden door te laten gaan. Zo waren de afgelopen Winterspelen de skiwedstrijden volledig op nepsneeuw. Dat leidt tot gevaren voor atleten zelf. Uit onderzoek bleek dat warmere temperaturen die nu al veel vaker voorkomen zorgen voor slechte sneeuw, met als gevolg significant meer valpartijen.

Het IOC zoekt ondertussen verwoed naar plekken om de Spelen te kunnen organiseren. In Noorwegen is zowel een wintersportcultuur als een goede infrastructuur beschikbaar, maar dat land is sceptisch over de geldslurpende en megalomane organisatie van de Winterspelen. Dat geldt ook voor andere Europese landen. Japan is een andere mogelijkheid voor het IOC voor de Spelen van 2030, maar in dat land valt steun weg nu blijkt dat de organisatie van de Zomerspelen van Tokio in 2020 is verwikkeld in een corruptieschandaal.

De Winterspelen zijn in 2026 in Italië, in en rond Cortina d’Ampezzo.

Lees ook:

Loopt wintersport in Europa tegen zijn grenzen aan?

Warmere winters betekenen niet alleen smeltende sneeuw, maar ook dat investeringen in wintersportgebieden steeds riskanter worden. Loopt wintersport in Europa tegen zijn grenzen aan? En valt er, nu het seizoen op gang komt, al iets van skischaamte te merken?