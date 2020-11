Ook het tweede buitenlandse avontuur van Cocu is mislukt

In de speculaties over de opvolging van Ronald Koeman in augustus stond ook zijn naam op elk lijstje. Phillip Cocu heeft er met 101 interlands de staat van dienst als voetballer voor. Cocu zat echter nog vast in Engeland. Generatiegenoot Frank de Boer werd bondscoach, ondanks diens mislukte trainersavonturen in het buitenland. Ook Cocu lukt het vooralsnog niet in het buitenland te slagen als trainer. Zaterdag werd zijn contract bij Derby County na zestien maanden ontbonden.

Eerder werd zijn periode bij het Turkse Fenerbahce een fiasco. Cocu had PSV naar drie landstitels geleid en verraste in 2018 met de keuze voor die altijd rumoerige volksclub uit Istanbul. De altijd rustige en fatsoenlijke Cocu had vertrouwen in de belofte dat hij de tijd zou krijgen om te bouwen aan een nieuw elftal. Al na vijftien wedstrijden met drie zeges volgde ontslag.

Verzorgd combinatievoetbal

Met Derby County maakte hij opnieuw een opvallende keuze. De oud-speler van PSV en Barcelona diende ‘The Rams’ terug te brengen naar de Premier League. Voorzitter Mel Morris had niet veel geld om te investeren, dus diende Cocu vooral talenten uit de eigen jeugdopleiding in te passen. Hij deed dat, en probeerde zijn ploeg verzorgd combinatievoetbal te laten spelen. In de rauwe Championship bleek dat geen route naar succes. De komst in januari van Wayne Rooney, de vedette in zijn nadagen, kon daar weinig aan veranderen. Dit seizoen boekte Derby County één zege in elf duels; het staat laatste in de Championship. Na de 0-2 nederlaag tegen Barnley vorige week, waar Cocu wegens coronaquarantaine niet bij mocht zijn, werd zijn positie onhoudbaar.

Derby County wordt volgende week overgenomen door Sheikh Khaled bin Zayad al Nehayan uit Abu Dhabi, een neef van Manchester City-eigenaar Sheikh Mansour. Mogelijk betaalt de nieuwe baas al de afkoopsom aan Cocu die nog voor 2,5 jaar een contract had. Hij zou nog recht hebben op 4,5 miljoen euro. Uit een verklaring van de clubleiding zaterdag sprak respect voor de mens Cocu. Die leverde ‘aanzienlijke financiële bijdragen en persoonlijke inspanningen voor sociale projecten van de club tijdens de Covid-19-pandemie.’ Rooney neemt het als trainer-speler nu tijdelijk over.

