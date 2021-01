Ook door thuiswerken is het druk op de baan: corona als ‘boost’ voor de golfsport

Op de driving range van Landgoed Welderen suizen doorlopend witte golfballen door de lucht. Ze vliegen langs gekleurde vlaggetjes en verkeersborden die de afstand markeren, voordat ze op het al met ballen bezaaide groene grasveld landen. Ook vandaag zit het lesprogramma weer bomvol. “Ik heb het nog nooit zo druk gehad”, vertelt golfinstructeur Sander Prinsen (49).

Ook op deze golfbaan, in het groene hart tussen Arnhem en Nijmegen, blijkt de populariteit van de golfsport in coronatijd. Waar veel sporten op hun gat liggen, kan golfen gewoon doorgaan. In de buitenlucht, in duo's op anderhalve meter kan en mag het. De Nederlandse Golf Federatie groeide mede daarom afgelopen jaar met zo’n tienduizend leden, naar 385 duizend. Landgoed Welderen schreef afgelopen jaar 43 leden bij. Het totaal staan nu op 1113.

Die nog redelijk bescheiden ledenstijging is een flauwe afspiegeling van de toegenomen populariteit in coronatijd. Lang niet iedereen op de golfbaan is lid, zegt Dirk Jan Vink, mede-eigenaar en directeur van het landgoed. “De golfschool draait goed, maar beginnende golfers zijn vaak nog geen lid. En mensen die al lid waren zijn gewoon veel meer gaan golfen. Daarom is het drukker op de baan. Met het thuiswerken is het een stuk makkelijker om na werktijd nog even een balletje te slaan. En het is natuurlijk een van de weinige uitjes die je kunt doen.”

De hele ziel en zaligheid erin

Dat laatste geldt ook voor Grace Roetert (61). Samen met haar golfmaatje Erik Steneker (59) volgt ze een privéles van Prinsen. Roetert begon in september met golfen en stopt sindsdien haar hele ziel en zaligheid in de sport. “Nu niks meer mag en kan, kan ik lekker gas geven met het golfen. Als het even kan, ben ik op de golfbaan te vinden. Je wilt gewoon beter worden en het werkt echt verslavend. Het liefste zou je willen dat het emmertje met golfballen nooit leeg raakt.”

Beeld Koen Verheijden

Haar golfmaatje Steneker is wat minder fanatiek dan Roetert, maar minstens zo enthousiast. “Golfen is toch iets van een uitlaatklep, want bij een sportschool kan je nu niet terecht. Het is lekker in de buitenlucht en de golfbaan ligt op een mooie plek in de natuur. En vergis je niet, het is zwaarder en moeilijker dan je denkt.”

Ook de leerlingen die een groepsles - met maximaal acht personen en anderhalve meter afstand - volgden, raden golf iedereen aan. “Het is veel meer dan alleen dom een balletje wegslaan”, vertelt Ruud Coenraads (64), die samen met zijn vrouw Anita (59) al zo’n zes jaar golft. “Het is een vorm van ontspanning en inspanning. Je komt op de mooiste plekjes met weinig mensen om je heen. En je krijgt het er goed warm van.”

Een kets van tweehonderd meter

Even verderop in het uitgestorven restaurant van het Landgoed doet het Vink goed dat de golfsport met zoveel enthousiasme wordt ontvangen. “Ik ben ontzettend blij dat mensen hebben ontdekt hoe leuk de sport is en dat het daardoor ook een enorme boost heeft gekregen. Het geeft ook gewoon een enorme kick om zo’n balletje ruim tweehonderd meter weg te ketsen.”

Maar toch. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn op en rond de golfbanen, nuanceert Vink, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. Hij haalt met een bedenkelijke blik het mislopen van de horeca-inkomsten aan. “Dat is voor een groot deel van de golfbanen een belangrijke inkomstenbron. Om een beeld te schetsen: de inkomsten van het restaurant hier geven normaal zo’n veertig procent van mijn totale omzet. Dat verdien je niet terug met de verkoop van afhaalkoffie.”

Desondanks denkt Vink dat de golfbanen de crisis wel doorkomen. “We zijn blij met de nieuwe interesse in golf. Dat biedt hoop voor de toekomst en trekt ons door deze moeilijke periode heen.”

Golffederatie ziet verjonging De drukte op de golfbanen is volgens Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie, nog niet terug te zien in het aantal leden van de bond. “De drukte zit ‘m vooral in het feit dat mensen meer zijn gaan golfen. Als jij lid bent van een golfclub, dan ging je vroeger bijvoorbeeld twintig keer golfen en nu veertig keer, omdat een andere sport niet kan.” “Wel zien we een positieve ontwikkeling wat betreft de verjonging van de sport. Van de veertigduizend nieuwe inschrijvingen afgelopen jaar, zijn er 24 duizend mensen in de leeftijd 10 tot 50 jaar oud. We moeten zien deze leden vast te houden, zodat deze verjonging de komende jaren door kan zetten.” “Meer drukte betekent overigens niet meer inkomsten. Als we puur cijfermatig gaan bekijken, dan is de omzet op de golfbanen zorgelijk. Wij schatten in dat de balans bij alle golfbanen in Nederland over 2020 negatief is. Dat komt, omdat bijna iedere golfbaan wel een horecagelegenheid heeft die nu geen inkomsten genereert. En begrijp me niet verkeerd. De golfsport is niet zielig. Er zijn sporten die het veel slechter hebben. Ik denk dat je ons moet zien als de minst grote verliezer in de sportsector.”

